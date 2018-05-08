08.05.2018 11:04  Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0

Компания Google опубликовала релиз продукта Android Things 1.0, в рамках которого подготовлена редакция платформы Android для потребительских интернет-устройств, относящихся к категории интернет вещей (IoT). Android Things даёт возможность быстро создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google. Продукт доступен для создания конечных решений на базе аппаратных платформ NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 и MediaTek MT8516. Для разработки предлагается использовать платы NXP Pico i.MX7D и Raspberry Pi 3 Model B. Для адаптации платформы для других устройств распространяется базовый набор поддержки оборудования (BSP, Board Support Package), упрощающий создание прототипов для новых плат. Летом ожидается поступление в продажу первых устройств на базе Android Things: умных звуковых колонок LG и iHome, а также умных экранов Lenovo, LG и JBL, которые будут снабжены виртуальным помощником в стиле Google Assistant и Google Cast. Особенности Android Things: Для обеспечения должного уровня безопасности потребительских устройств, доставка обновлений организована напрямую от Google, что позволяет обеспечить актуальное состояние прошивки независимо от активности производителя. Подготовленные производителем обновления и исправления для приложений и прошивки также доставляются через инфраструктуру Google, для чего разработчикам устройств предоставлен специальный набор инструментов. Система автоматической установки обновлений по умолчанию включена для всех типов поддерживаемых устройств. Google гарантирует выпуск обновлений с устранением уязвимостей и проблем со стабильностью на протяжении трёх лет с момента релиза;

Инструментарий Android Things Console, предоставляющий разработчикам системных образов средства для загрузки и установки свежих прошивок, создания собственных образов, инициирования доставки OTA-обновлений, управления поставкой своих приложений и мониторинга распространения продукта. Бесплатная доставка обновлений ограничена лимитом в 100 активных устройств, при условии некоммерческого характера проекта (при коммерческой поставке решений на базе Android Things требуется подписать специальное соглашение);

Использование коммуникационной платформы Weave для организации связи между устройствами и взаимодействия с сервисами Google. Weave берёт на себя все заботы по взаимодействию с облаком, позволяя разработчику сосредоточится на создании продукта, без траты времени на интеграцию с облачными сервисами и организацию связи между устройствами. Weave Device SDK поддерживает взаимодействие с различными микроконтроллерами, управляющими консолями и сенсорами, предоставляя готовые схемы для координации работы управляемых ламп, умных розеток, выключателей и термостатов;

Средства для управления устройствами без экрана. Возможно использование Google Assistant для организации управления голосовыми командами;

Применение cуществующих решений для разработки приложений (Android Studio, Android SDK, Google Play, Google Cloud);

Предоставление Peripheral I/O API для взаимодействия с датчиками и приводами, подсоединёнными через интерфейсы GPIO, PWM, I2C, SPI и UART;

User Driver API, который позволяет приложениям подставлять связанные с оборудованием события, которые другие приложения могут обработать через штатный Android API;

Возможность использовать как традиционный для Android тулкит для создания графического интерфейса, так и возможности для взаимодействия без экрана. Для устройств с экранами при выводе приложением используется всё экранное пространство, без строки статуса (вывод уведомлений не поддерживается) или каких-либо фиксированных кнопок, предоставляя разработчику полный контроль за интерфейсом. Для устройств без экрана управление организуется через привязку событий к действиям;

Типовой набор приложений (календарь-планировщик, адресная книга, работа с документами, менеджер загрузок, медиабиблиотека, настройки, телефония, система подсказок при вводе и голосовая почта).



