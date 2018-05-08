08.05.2018 11:04  Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0

|
|
|
|
|
|2.5, Andrey Mitrofanov, 11:22, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Странно, гугл же делает свою фуксию для IoT, зачем им ещё и
> андрюша?
Фуксию только делают, а партнёров надо партнёрить -- песочек переплавленый торговать. А se ^W андроид продаёт.
Если ты думал, что попал в сказку, немедленно пересмотри своё отношение к Магазину.
|
|1.4, Фуррь, 11:17, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
|
>платформы Android и сервисы Google
>Система автоматической установки обновлений по умолчанию включена для всех типов поддерживаемых устройств.
Свеженькие версии зондов прямо у вас дома!
>умных звуковых колонок LG
Прелесть, особенно учитывая, что любой динамик может работать, как микрофон.
|
|
|
|
|
|3.10, Andrey Mitrofanov, 11:42, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>>платформы Android и сервисы Google
>>>Система автоматической установки обновлений по умолчанию включена для всех типов поддерживаемых устройств.
>> Свеженькие версии зондов прямо у вас дома!
>>>умных звуковых колонок LG
>> Прелесть, особенно учитывая, что любой динамик может работать, как микрофон.
> Сириосли? Колонка как микрофон? Это как?
Ты б попробовал _почитать_ сайт, на который https://duckduckgo.com/?q=realtek+%D0%B4%D0%B8%D0� ср ^W валишь?
|
|
|
|
|
|5.30, Аниним, 14:25, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>Зато холиварил за Electron.
В принципе, ненависть к Электрону понятна. Живёт себе такой суровый C/Qt/Python-кодер, пишет сложный код, ворочает указателями и делает мощные, серьёзные программы, даже что-то за это получает. Потом вдруг подъезжает п@диковатый студент-хиптер на гироскутере и пишет на Electron в десять раз быстрее, в двадцать раз красивее и в сто раз функциональнее. У бородатого гуру дико пригорает от этого факта, что выливается в пучеглазый хейт и истеричное визжалово в духе "JS плохой! Веб-макаки! Жрёт ресурсы! 96 гигов ОЗУ! Хипстота! Гуглозонд! Да как они смеют! Leftpad! Дизайн нинужен! Низкий порог! Школоскрипты! П@дики! Смузи!". Кто поумнее - уже переметнулся на веб, илиток же рынок труда смоет вместе с их длинными бородами.
А в целом радует появление такого инструмента, ИМХО, самый главный плюс - истинная кросплатформенность без костылей.
|
|1.6, Лайка Ваймуле, 11:26, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Весь этот "интернет клещей" - для состоятельных альфасамцов. Лампочки Филипс стоят как героин, метеостанции как крыло от Боинга, проще за окно глянуть. А делать своё на ESP-платформе - это надо о семье и работе забыть.
Главное были бы открытые стандарты, которые Mertel/Siemens использовали бы - было бы просто, типа взял какую-нить ардуину, подключил к разъёму управления рольставнями - и работает. Так нет, пока 60 евро на переходник для розетки не потратишь, не будет тебе счастья удаленного управления вещами со смартфона. Так и живём, от Алексы толку только о погоде спросить (если она тебя ещё поймёт с первого раза), для всего остального нужен Мастеркард, точнее, платиновая Американ Экспресс. А теперь вот Гугл подтянулся ещё, вопросительно-жалобно смотрит на мак-адреса моих игрушек.
|
|
|
|2.7, Диносуслик, 11:35, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
|
Логично говоришь. Если бы цена на те же лампочки Philips была бы раз в 10-20 дешевле.
Например, обычная лампа - 200-300. Филипс - 350-400. На крайний - 500. Тогда и можно было бы поговорить. А так она 6000 стоит. Ну и нафига такая лампа?
|
|
|
|3.11, Andrey Mitrofanov, 11:45, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Логично говоришь. Если бы цена на те же лампочки Philips была бы
> раз в 10-20 дешевле.
> Например, обычная лампа - 200-300. Филипс - 350-400. На крайний - 500.
> Тогда и можно было бы поговорить. А так она 6000 стоит.
> Ну и нафига такая лампа?
Ну, отпиши в продаж-отдел филипса, что за 5500 с лампы -- ты готов.
А то, мож, они спонсеров подыщут -- ещё и приплатят за размещение аппаратуры у тебя. Торгуйся, торгуйся -- ты ж ценная цель для спонсеров, да[I]!
|
|2.12, тоже Аноним, 11:46, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Умный дом - вообще парадоксальный рынок.
Обычно обкатку технологий оплачивают те, кто хватается за новинки. Но тут такие жалкие результаты за такие нехилые деньги, что энтузиазм как-то не брызжет. Опять же, трудно долго понтоваться жалюзями, которые тупо поворачиваются по сигналу. В век роботов-то.
А еще на этом рынке тех, кто хочет на нем заработать, уже, пожалуй, больше, чем потенциальных покупателей... и естественно, объединяться и вырабатывать общие стандарты им неинтересно.
|
|1.16, vz, 12:10, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Я из умного дома знаю только корейские электронные замки, но это обходится графитовой пылью. Чувствуя к чему идёт "мир", хорошо что я старомоден.
|
|1.17, Николай, 12:27, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
Уже столько ШИКАРНЫХ опенсорсных IoT-решений от Linux Foundation, Canonical, и еще десятка компаний, что вот это spyware-подeлие от корпорации зла просто ненyжно.
|
|1.18, mr. anderson, 12:33, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Прикольно было бы отказаться от всех этих грязных ключей и перейти наконец на электронные замки. Но т.к. на любой такой замок найдется взлом/обход (иногда неочевидный и легкий), то предпочитаю по старинке 3 замочные скважины, причем каждый замок разного типа и делается лично по заказу в разных фирмах, как бы сильно снижая вероятность взлома. Ну и вебки над дверью не помешают.
|
|
|
|2.19, mr. anderson, 12:36, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
Не... электронный замок это не круто. Если такой заклинит, то это ваще ппц - придется дверь снимать (и это еще смотря что за дверь). Обычные замки можно хотя-бы попытаться взломать... хотя когда делаешь по своим схемам и предпочтениям, то даже спец во вскрытии замков может обламаться.
|
|1.21, ryoken, 13:31, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google.
Кнут
> поддерживает взаимодействие с различными микроконтроллерами, управляющими консолями
> и сенсорами, предоставляя готовые схемы для координации работы управляемых ламп,
> умных розеток, выключателей и термостатов;
Ярмо
Вот такие вот ассоциации, мягко выражаясь. Вообще не пойму - ЗАЧЕМ нужна умная розетка\выключатель? Что кулхацкер всего этого... мог вам невзначай жизнь событиями обогатить..?
|
|1.33, Вареник, 15:40, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> используя API платформы Android и сервисы Google
Теперь даже шариковая авторучка будет иметь API для отсылки телеметрии, чтобы настучать что написали с ее помощью.
|