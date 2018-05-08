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08.05.2018 11:04  Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0

Компания Google опубликовала релиз продукта Android Things 1.0, в рамках которого подготовлена редакция платформы Android для потребительских интернет-устройств, относящихся к категории интернет вещей (IoT). Android Things даёт возможность быстро создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google.

Продукт доступен для создания конечных решений на базе аппаратных платформ NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 и MediaTek MT8516. Для разработки предлагается использовать платы NXP Pico i.MX7D и Raspberry Pi 3 Model B. Для адаптации платформы для других устройств распространяется базовый набор поддержки оборудования (BSP, Board Support Package), упрощающий создание прототипов для новых плат. Летом ожидается поступление в продажу первых устройств на базе Android Things: умных звуковых колонок LG и iHome, а также умных экранов Lenovo, LG и JBL, которые будут снабжены виртуальным помощником в стиле Google Assistant и Google Cast.

Особенности Android Things:

  • Для обеспечения должного уровня безопасности потребительских устройств, доставка обновлений организована напрямую от Google, что позволяет обеспечить актуальное состояние прошивки независимо от активности производителя. Подготовленные производителем обновления и исправления для приложений и прошивки также доставляются через инфраструктуру Google, для чего разработчикам устройств предоставлен специальный набор инструментов. Система автоматической установки обновлений по умолчанию включена для всех типов поддерживаемых устройств. Google гарантирует выпуск обновлений с устранением уязвимостей и проблем со стабильностью на протяжении трёх лет с момента релиза;
  • Инструментарий Android Things Console, предоставляющий разработчикам системных образов средства для загрузки и установки свежих прошивок, создания собственных образов, инициирования доставки OTA-обновлений, управления поставкой своих приложений и мониторинга распространения продукта. Бесплатная доставка обновлений ограничена лимитом в 100 активных устройств, при условии некоммерческого характера проекта (при коммерческой поставке решений на базе Android Things требуется подписать специальное соглашение);
  • Использование коммуникационной платформы Weave для организации связи между устройствами и взаимодействия с сервисами Google. Weave берёт на себя все заботы по взаимодействию с облаком, позволяя разработчику сосредоточится на создании продукта, без траты времени на интеграцию с облачными сервисами и организацию связи между устройствами. Weave Device SDK поддерживает взаимодействие с различными микроконтроллерами, управляющими консолями и сенсорами, предоставляя готовые схемы для координации работы управляемых ламп, умных розеток, выключателей и термостатов;
  • Средства для управления устройствами без экрана. Возможно использование Google Assistant для организации управления голосовыми командами;
  • Применение cуществующих решений для разработки приложений (Android Studio, Android SDK, Google Play, Google Cloud);
  • Предоставление Peripheral I/O API для взаимодействия с датчиками и приводами, подсоединёнными через интерфейсы GPIO, PWM, I2C, SPI и UART;
  • User Driver API, который позволяет приложениям подставлять связанные с оборудованием события, которые другие приложения могут обработать через штатный Android API;
  • Возможность использовать как традиционный для Android тулкит для создания графического интерфейса, так и возможности для взаимодействия без экрана. Для устройств с экранами при выводе приложением используется всё экранное пространство, без строки статуса (вывод уведомлений не поддерживается) или каких-либо фиксированных кнопок, предоставляя разработчику полный контроль за интерфейсом. Для устройств без экрана управление организуется через привязку событий к действиям;
  • Типовой набор приложений (календарь-планировщик, адресная книга, работа с документами, менеджер загрузок, медиабиблиотека, настройки, телефония, система подсказок при вводе и голосовая почта).


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
  3. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск платформы для интернета вещей EdgeX
  4. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  5. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  6. OpenNews: Linux Foundation развивает новый гипервизор ACRN для встраиваемых устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android, things
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  • 1.1, zztop, 11:10, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Странно, гугл же делает свою фуксию для IoT, зачем им ещё и андрюша?
     
     
  • 2.3, sdog, 11:16, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    большая контора, много подразделений, мнений и бюджетов
    cause they can, that's why!
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 11:22, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Странно, гугл же делает свою фуксию для IoT, зачем им ещё и
    > андрюша?

    Фуксию только делают, а партнёров надо партнёрить -- песочек переплавленый торговать. А se ^W андроид продаёт.

    Если ты думал, что попал в сказку, немедленно пересмотри своё отношение к Магазину.

     
  • 2.9, Диносуслик, 11:36, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Странно, гугл же делает свою фуксию для IoT, зачем им ещё и
    > андрюша?

    Бабки, сэр, бабки!

     
  • 1.2, Аниним, 11:14, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >быстро создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google

    Нет, спасибо.

     
  • 1.4, Фуррь, 11:17, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >платформы Android и сервисы Google
    >Система автоматической установки обновлений по умолчанию включена для всех типов поддерживаемых устройств.

    Свеженькие версии зондов прямо у вас дома!

    >умных звуковых колонок LG

    Прелесть, особенно учитывая, что любой динамик может работать, как микрофон.

     
     
  • 2.8, Диносуслик, 11:36, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Сириосли Колонка как микрофон Это как ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov, 11:42, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>платформы Android и сервисы Google
    >>>Система автоматической установки обновлений по умолчанию включена для всех типов поддерживаемых устройств.
    >> Свеженькие версии зондов прямо у вас дома!
    >>>умных звуковых колонок LG
    >> Прелесть, особенно учитывая, что любой динамик может работать, как микрофон.
    > Сириосли? Колонка как микрофон? Это как?

    Ты б попробовал _почитать_ сайт, на который https://duckduckgo.com/?q=realtek+%D0%B4%D0%B8%D0 ср ^W валишь?

     
  • 3.15, Фуррь, 12:05, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    >Сириосли? Колонка как микрофон? Это как?

    Ты что, Фиксиков не смотрел?! М-да, современный Опеннет...

     
     
  • 4.25, Аноне, 14:14, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Сириосли? Колонка как микрофон? Это как?
    > Ты что, Фиксиков не смотрел?! М-да, современный Опеннет...

    Зато холиварил за Electron.

     
     
  • 5.30, Аниним, 14:25, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Зато холиварил за Electron.

    В принципе, ненависть к Электрону понятна. Живёт себе такой суровый C/Qt/Python-кодер, пишет сложный код, ворочает указателями и делает мощные, серьёзные программы, даже что-то за это получает. Потом вдруг подъезжает п@диковатый студент-хиптер на гироскутере и пишет на Electron в десять раз быстрее, в двадцать раз красивее и в сто раз функциональнее. У бородатого гуру дико пригорает от этого факта, что выливается в пучеглазый хейт и истеричное визжалово в духе "JS плохой! Веб-макаки! Жрёт ресурсы! 96 гигов ОЗУ! Хипстота! Гуглозонд! Да как они смеют! Leftpad! Дизайн нинужен! Низкий порог! Школоскрипты! П@дики! Смузи!". Кто поумнее - уже переметнулся на веб, илиток же рынок труда смоет вместе с их длинными бородами.

    А в целом радует появление такого инструмента, ИМХО, самый главный плюс - истинная кросплатформенность без костылей.

     
  • 3.23, Аноне, 14:12, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Динамик не может быть микрофоном так же, как и Electron ресурсозатратным (привет из другой темы).
     
     
  • 4.31, Аниним, 14:31, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ссылку дай.
     
  • 2.26, Аноним, 14:17, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там встроен хороший микрофон, который команды шёпотом из соседней квартиры распо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Аноним, 14:59, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А вам не кажется, что с этими зондами - уже перегнули палку Никакого реального ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Лайка Ваймуле, 11:26, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Весь этот "интернет клещей" - для состоятельных альфасамцов. Лампочки Филипс стоят как героин, метеостанции как крыло от Боинга, проще за окно глянуть. А делать своё на ESP-платформе - это надо о семье и работе забыть.
    Главное были бы открытые стандарты, которые Mertel/Siemens использовали бы - было бы просто, типа взял какую-нить ардуину, подключил к разъёму управления рольставнями - и работает. Так нет, пока 60 евро на переходник для розетки не потратишь, не будет тебе счастья удаленного управления вещами со смартфона. Так и живём, от Алексы толку только о погоде спросить (если она тебя ещё поймёт с первого раза), для всего остального нужен Мастеркард, точнее, платиновая Американ Экспресс. А теперь вот Гугл подтянулся ещё, вопросительно-жалобно смотрит на мак-адреса моих игрушек.
     
     
  • 2.7, Диносуслик, 11:35, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Логично говоришь. Если бы цена на те же лампочки Philips была бы раз в 10-20 дешевле.

    Например, обычная лампа - 200-300. Филипс - 350-400. На крайний - 500. Тогда и можно было бы поговорить. А так она 6000 стоит. Ну и нафига такая лампа?

     
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov, 11:45, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Логично говоришь. Если бы цена на те же лампочки Philips была бы
    > раз в 10-20 дешевле.
    > Например, обычная лампа - 200-300. Филипс - 350-400. На крайний - 500.
    > Тогда и можно было бы поговорить. А так она 6000 стоит.
    > Ну и нафига такая лампа?

    Ну, отпиши в продаж-отдел филипса, что за 5500 с лампы -- ты готов.

    А то, мож, они спонсеров подыщут -- ещё и приплатят за размещение аппаратуры у тебя.  Торгуйся, торгуйся -- ты ж ценная цель для спонсеров, да[I]!

     
     
  • 4.13, Аноним, 11:52, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Товарищ, торговаться - это очень правильно, именно это и развивает рыночную экон... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, тоже Аноним, 11:46, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Умный дом - вообще парадоксальный рынок.
    Обычно обкатку технологий оплачивают те, кто хватается за новинки. Но тут такие жалкие результаты за такие нехилые деньги, что энтузиазм как-то не брызжет. Опять же, трудно долго понтоваться жалюзями, которые тупо поворачиваются по сигналу. В век роботов-то.
    А еще на этом рынке тех, кто хочет на нем заработать, уже, пожалуй, больше, чем потенциальных покупателей... и естественно, объединяться и вырабатывать общие стандарты им неинтересно.
     
  • 2.14, JVM Fanboy, 11:54, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А Mozilla IoT? Берешь дешевый китай и коннектишь к miot
     
  • 2.24, Аноним, 14:13, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    вот ты и познал Дзен, анон Весь этот интернет вещей, в его нынешнем виде - приб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, vz, 12:10, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я из умного дома знаю только корейские электронные замки, но это обходится графитовой пылью. Чувствуя к чему идёт "мир", хорошо что я старомоден.
     
  • 1.17, Николай, 12:27, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Уже столько ШИКАРНЫХ опенсорсных IoT-решений от Linux Foundation, Canonical, и еще десятка компаний, что вот это spyware-подeлие от корпорации зла просто ненyжно.
     
     
  • 2.22, Диносуслик, 13:45, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ссылки в студию
     
     
  • 3.34, Вареник, 15:43, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поисковик в руки.
     
  • 1.18, mr. anderson, 12:33, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прикольно было бы отказаться от всех этих грязных ключей и перейти наконец на электронные замки. Но т.к. на любой такой замок найдется взлом/обход (иногда неочевидный и легкий), то предпочитаю по старинке 3 замочные скважины, причем каждый замок разного типа и делается лично по заказу в разных фирмах, как бы сильно снижая вероятность взлома. Ну и вебки над дверью не помешают.
     
     
  • 2.19, mr. anderson, 12:36, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не... электронный замок это не круто. Если такой заклинит, то это ваще ппц - придется дверь снимать (и это еще смотря что за дверь). Обычные замки можно хотя-бы попытаться взломать... хотя когда делаешь по своим схемам и предпочтениям, то даже спец во вскрытии замков может обламаться.
     
  • 2.27, Аноним, 14:22, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да к вам имеет смысл с битой подойти... Наверняка уже подметили в округе...
     
  • 2.29, Аноним, 14:24, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если не держать открытым в сеть, то единственный вариант взлома - обесточить А... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, EHLO, 13:22, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Для обеспечения должного уровня безопасности потребительских устройств, доставка обновлений организована напрямую от Google

    тонко

     
  • 1.21, ryoken, 13:31, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google.

    Кнут

    > поддерживает взаимодействие с различными микроконтроллерами, управляющими консолями
    >  и сенсорами, предоставляя готовые схемы для координации работы управляемых ламп,
    > умных розеток, выключателей и термостатов;

    Ярмо

    Вот такие вот ассоциации, мягко выражаясь. Вообще не пойму - ЗАЧЕМ нужна умная розетка\выключатель? Что кулхацкер всего этого... мог вам невзначай жизнь событиями обогатить..?

     
     
  • 2.28, Аноним, 14:23, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну как паяльник под одеяло же, что-бы лучше просыпаться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Вареник, 15:40, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> используя API платформы Android и сервисы Google

    Теперь даже шариковая авторучка будет иметь API для отсылки телеметрии, чтобы настучать что написали с ее помощью.

     

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