The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

03.05.2018 09:20  Google открыл gVisor, гибрид системы виртуализации и контейнеров

Компания Google представила проект gVisor, в рамках которого подготовлен новый открытый runtime для обеспечения изолированного запуска контейнеров, соответствующих требованиям спецификации Open Container Initiative (OCI). gVisor может применяться в качестве слоя в Docker и Kubernetes, заменяя предлагаемый в них штатный runtime. Код gVisor написан на языке Go и поставляется под лицензией Apache 2.0.

При разработке gVisor была поставлена задача создания решения для выполнения контейнеров более легковесного чем системы виртуализации, но обеспечивающего сходный с ними уровень изоляции. Ключевым компонентом gVisor является собственное ядро, которое написано на языке Go и реализует большинство системных вызовов ядра Linux. Язык Go выбран для обеспечения дополнительной защиты, благодаря встроенным средствам контроля типов и границ блоков памяти, исключению проблем use-after-free, защите от переполнений стека и наличию детектора состояний гонки.

Ядро gVisor выполняется как обычный непривилегированный процесс и обеспечивает работу изолированного окружения контейнера. По аналогии с системами виртуализации в каждом подобном окружении используется своё ядро и набор виртуализированных устройств, отделённых от хост-системы и других контейнеров. Ядро gVisor обрабатывает все системные вызовы от приложений, изолируя их от остальной системы. При этом, gVisor не просто транслирует системные вызовы приложений в запросы к ядру Linux, а самостоятельно реализует основные примитивы ядра (сигналы, ФС, блокировки, маппинг памяти, неименованные каналы и т.п.) и выстраивает предоставляемые приложениям обработчики системных вызовов на основе данных примитивов. Так как ядро gVisor реализовано в форме обычного процесса, то для реализации функциональности примитивов выполняется обращение к ограниченному набору штатных системных вызовов основного ядра Linux (по аналогии с UML - User Mode Linux).

Подобный подход предоставляет высокую гибкость в управлении ресурсами и более низкие накладные расходы по сравнению с VM, но ценой этому становится повышение накладных расходов при обработке системных вызовов и ограниченная совместимость с приложениями. В настоящее время реализовано около 200 наиболее часто применяемых системных вызов. Некоторые системные вызовы и параметры пока не реализованы, также отсутствует поддержка части иерархии /proc и /sys, что требует особого отношения при подборе программ для запуска в контейнерах gVisor. Из работающих с gVisor приложений отмечены Node.js, Java 8, MySQL, Jenkins, Apache httpd, Redis, PHP, Tomcat, WordPress и MongoDB. Из пока не работающих приложений можно отметить nginx, Elasticsearch и PostgreSQL.

Для организации доступа к частям основной файловой системы хост-окружения применяется специальный процесс-прокси Gofer, взаимодействующий с ядром gVisor при помощи протокола 9P. Для доступа к сети в ядре gVisor реализован собственный сетевой стек (netstack), поддерживающий отслеживание состояний соединения и пересборку пакетов. Netstack полностью изолирован от сетевого стека ядра Linux и взаимодействует с внешним миром через виртуальное устройство, работающее в отдельном пространстве имён. Для особых ситуаций предусмотрен режим прямого проброса сетевых соединений, ценой снижения уровня изоляции. Для переключения контекста и реализации маппинга памяти предлагается использовать Ptrace или KVM.

Напомним, что в обычных контейнерах применяется общее для всех изолированных окружений ядро Linux с разграничением доступа к ресурсам на уровне cgroups и namespaces, что является слабым звеном безопасности, так как не все ресурсы ограничиваются, а уязвимость в ядре Linux компрометирует всю систему изоляции. В условиях, требующих надёжной изоляции приложений применяется метод запуска каждого контейнера в отдельной виртуальной машине со своим ядром и системным окружением, но по сравнению с контейнерами на базе cgroups и namespaces указанный способ требует существенно больше ресурсов и тратит много времени на запуск. В рамках проекта Kata развивается runtime на базе гипервизора и специальных урезанных окружений с оптимизированным ядром Linux, который частично решает указанные проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://cloudplatform.googlebl...)
  2. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
  3. OpenNews: Компания Google открыла код системы изолированных контейнеров Lmctfy
  4. OpenNews: Linux Foundation представил containerd 1.0, runtime для изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
  6. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gvisor, container, docker, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, анонимтут, 09:45, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > протокол 9P

    O_o Не пропала концепция - Plan 9 вспомнили.

     
  • 1.3, Аноним, 09:50, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Судя по всему, будет тормозить.
     
     
  • 2.11, пох, 10:56, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > Судя по всему, будет тормозить.

    и неработать.
    Брысь, дедушка, ты не в тренде - сейчас это не важно, важно oci, go, протокол 9p.


     
  • 1.4, Аноним, 09:51, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Интересно каких именно ограничений им не хватает в докере Как и уязвимость в gV... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, F, 10:10, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://habr.com/post/332450/
     
     
  • 3.9, пох, 10:43, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    о, спасибо, прекрасное (там есть линк и на более свежие впечатления, в принципе, можно не читать, они предсказуемы).  А то аналогичная статья 14го года уже плохо помогала в спорах с генитальными разработчиками - "там же все вранье, это все уже переписали, уже три раза!".

    только обратите внимание - оно не про секьюрити ни разу, то есть гуглевая прослойка в этом компоте ничего не испортит, взболтать, не размешивать, вылить в корыто свиньям.

     
  • 2.10, пох, 10:53, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    очевидных реальной а не виртуальной изоляции приложений, fine-grained изоляции ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 10:39, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да-а-а, красота - мы переписали uml который, вообще-то, на минуточку, просто р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, IB, 12:11, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, странное изделие.
    Непредсказуемые несовместимости во все поля.
    Получается строго заточено под набор приложений с которыми тестировалось самим Гуглем.

    Запуская своё никто не гарантирует, что вдруг поведение не станет непредсказуемым.

     
  • 1.12, anonymous, 11:03, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так это же UML-2.0.
     
     
  • 2.14, пох, 12:34, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    uml, в отличие от этого гуглонедоразумения - работал. Но был не от гугля, не на модном go, не поддерживал модный oci-трэш, и не нравился Линусу. Поэтому быстро помер от недостатка внимания.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor