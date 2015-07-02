02.05.2018 07:35  GitHub по ошибке сохранял открытые пароли в логе

GitHub инициировал процесс смены паролей у некоторых пользователей из-за ошибки, ставшей причиной того, что пароли в открытом виде отражались во внутренних логах на серверах сервиса. Ошибка была выявлена в ходе проведения планового аудита инфраструктуры.

Утверждается, что доступ к проблемным логам был лишь у ограниченного числа сотрудников GitHub. Проблема затронула только пользователей, вызывавших функцию сброса пароля в последнее время. Остальные пользователи не пострадали и их пароли хранятся на серверах GitHub только в виде хэша, созданного при помощи алгортима bcrypt.



