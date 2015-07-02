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02.05.2018 07:35  GitHub по ошибке сохранял открытые пароли в логе

GitHub инициировал процесс смены паролей у некоторых пользователей из-за ошибки, ставшей причиной того, что пароли в открытом виде отражались во внутренних логах на серверах сервиса. Ошибка была выявлена в ходе проведения планового аудита инфраструктуры.

Утверждается, что доступ к проблемным логам был лишь у ограниченного числа сотрудников GitHub. Проблема затронула только пользователей, вызывавших функцию сброса пароля в последнее время. Остальные пользователи не пострадали и их пароли хранятся на серверах GitHub только в виде хэша, созданного при помощи алгортима bcrypt.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: GitHub предупредил об атаке, использующей перехваченные с других сайтов пароли
  3. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  4. OpenNews: Производитель дронов DJI по ошибке опубликовал закрытые ключи и пароли
  5. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  6. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт с анализом аварии, приведшей к недоступности сервиса
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Android, 08:10, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Сменю-ка пароль на всякий случай, хоть письмо не приходило
     
     
  • 2.2, Аноним, 08:34, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Ты уверен что хочешь вызвать функцию сброса пароля ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Дмитрий Марков, 08:42, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    смена пароля и сброс пароля это немного разные вещи
     
     
  • 4.5, Аноним, 09:05, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    к сожалению, гитхаб об этом не в курсе, и затронутым юзерам предлагает именно ды... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 08:47, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    DevOpsы GitHub просто не умеют готовить стейжи в k8s.
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin, 09:49, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > DevOpsы [...] просто не умеют готовить [...]

    Ох уж эти ...псы.

     
  • 2.8, freehck, 12:17, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут девопсы вообще? Тут скорее всего какой-нибудь разработчик вставил дебаг, выводящий на экран всякое разное, в том числе и пароль -- потом это кто-то плохо отревьюил (если вообще ревьюил), и таким образом это попало в прод. Никакой кубер от такого не спасёт.
     
  • 1.7, Аноним, 10:34, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разработчики Debian и GNOME как в воду глядели выбирая Gitlab для разворачивания... весь текст скрыт [показать]
     

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