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01.05.2018 08:27  Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.2

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2018.2, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ (2.8 Гб) и сокращённый образ (865 Мб). Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске задействовано ядро Linux 4.15, включена защита от атак Spectre и Meltdown, значительно расширена поддержка GPU AMD, добавлена поддержка расширений AMD Secure Encrypted Virtualization для шифрования виртуальной памяти. Кроме того, упрощён доступ к скриптам Metasploit, путь к которым добавлен в штатный PATH и для их вызова теперь нет необходимости каждый раз переходить в каталог /usr/share/metasploit-framework/tools/exploit/. Обновлены версии пакетов, в том числе предложены новые выпуски Bloodhound, Reaver, PixieWPS, Burp Suite и Hashcat.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.10 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.1
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2017.11.24, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  6. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
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  • 1, Аноним, 09:29, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    А у blackarch образ весит 7 5G Кажется кто-то что-то не доделывает, недоговари... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Тот_Самый_Анонимус, 10:10, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Больше дистрибутивов для бога дистрибутивов!
     
     
  • 3, Аноним, 12:09, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Этому дистрибутиву больше лет, чем тебе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Аноним, 12:14, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Лучший десктопный дистр!
     
  • 5, Аноним, 12:22, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Юзаю больше 5 лет, очень доволен!
     

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