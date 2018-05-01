01.05.2018 07:55  Прогресс в разбирательстве между Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center

Организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила о том, что Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (TTAB) отклонил выдвинутое организацией Software Freedom Law Center (SFLC) обвинение в получении торговой марки мошенническим путём. Рассмотрение изначально выдвинутых претензий пока не завершено, поэтому разбирательство о нарушении торговой марки продолжается в обычном для таких дел темпе. После отклонения претензий в мошенничестве организация Software Freedom Conservancy перешла к следующему процедурному шагу, в рамках которого в TTAB направлен запрос на обновление ответа на изначально выдвинутые претензии. Позиция Software Freedom Conservancy остаётся неизменной - разбирательство является напрасной тратой ресурсов обеих организаций и Software Freedom Law Center следует просто отозвать свои претензии. Ранее организация Software Freedom Law Center предложила мирно урегулировать конфликт, но выдвинула неприемлемые для Software Freedom Conservancy условия (предложила подписать соглашение о предоставлении лицензии на использование своей торговой марки и принять меры по устранению схожих названий, т.е. по сути признать использование чужой торговой марки и выполнить переименование). После отказа подписать соглашение, представители Software Freedom Law Center направили в TTAB новое заявление, в котором в качестве дополнительного основания для отмены торговой марки упоминалось мошенничество (fraud). Напомним, что организация SFLC в сентябре 2017 года подала в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уведомление о ненадлежащем назначении торговой марки, принадлежащей SFC, указывая на то, что торговые марки SFLC и SFC похожи друг на друга, из-за чего многие путают данные организации. Обе организации некоммерческие и занимаются сходной деятельностью в области юридической защиты свободных проектов, но отличаются в организационном плане и по разному трактуют вопросы соблюдения лицензий. Наиболее ярким примером расхождений взглядов SFLC и SFC является разная интерпретация требований GPL при оценке возможности включения модуля с ФС ZFS (лицензия CDDL), в состав ядра Linux (лицензия GPLv2). SFLC считает, что включение ZFS в состав дистрибутивов приемлемо и не нарушает лицензии GPLv2, если компонент поставляется отдельно от ядра в виде загружаемого модуля (zfs.ko), так как отдельный модуль нельзя считать производным от ядра продуктом. Организация SFC и Фонд СПО не согласны с такой позицией и считают, что поставка бинарного файла zfs.ko нарушает GPL и ущемляет имущественные права разработчиков ядра, так как и в бинарном виде "Linux+ZFS" связка подпадает в категорию производной работы. В 2006 году организация SFC была основана как проект SFLC, который полностью финансировался и поддерживался SFLC, а нынешние руководители SFC, Карен Сэндлер (Karen Sandler) и Брэдли Кун (Bradley Kuhn), были трудоустроены в SFLC. В определённый момент Сэндлер и Кун ушли из SFLC и стали развивать SFC независимо, но оставив имя изначального проекта. SFC в основном занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В том числе SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, CoreBoot, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов. Организация SFLC (Software Freedom Law Center) основана в 2005 году Эбеном Могленом (Eben Moglen) и занимается оказанием профессиональной юридической помощи разработчикам некоммерческого ПО и развивает практическое руководство по соблюдению требований лицензии GPL. Организация SFLC совместно с Фондом СПО занималась разработкой лицензии GPLv3 и от лица проекта BusyBox выступала истцом в серии судебных разбирательств, связанных с нарушением лицензии GPL. Последнее время интерпретация GPL от Эбена Моглена расходится с позицией Фонда СПО в области лицензирования производных работ, что уже привело к уходу Моглена с поста юридического советника Фонда СПО. Кроме того, в сентябре 2017 года, за день до отправки претензии о нарушении торговой марки, организация SFLC объявила о начале предоставления услуг юридической поддержки свободных проектов, т.е. начала работу в нише, которую ранее занимала организация SFC.





