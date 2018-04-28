28.04.2018 22:57  Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2018

Подготовлен релиз LaTeX-дистрибутива TeX Live 2018, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом для развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (2,8 Гб) TeX Live 2018, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский). Из новшеств можно отметить: В Kpathsea в не системных каталогах по умолчанию задействован поиск имён файлов без учёта регистра (для возвращения старого поведения можно выставить в texmf.cnf переменную texmf_casefold_search = 0);

В epTEX и eupTEX добавлен новый примитив "\epTeXversion";

В LuaTEX ведётся подготовка к переходу на Lua 5.3 в 2019 году;

В pdfTEX разрешено использование наборов символов (encoding vector) для растровых шрифтов;

В XeTEX добавлена поддержка операции "/Rotate" при включении изображений в файлы PDF;

В tlmgr представлены новые фронтэнды tlshell (Tcl/Tk) и tlcockpit (Java), добавлена поддержка вывода в формате JSON и реализована опция print-platform-info;

Добавлены новые платформы x86_64-linuxmusl и aarch64-linux;

Удалены платформы armel-linux и powerpc-linux;

В платформе x86_64-darwin появилась поддержка версий macOS 10.10–10.13 (Yosemite, El Capitan, Sierra и High Sierra), а в x86_64-darwinlegacy поддержка выпусков 10.6–10.10. Поддержка macOS 10.5 (Leopard) прекращена;

Прекращена поддержка Windows XP.



