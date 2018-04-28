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28.04.2018 22:57  Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2018

Подготовлен релиз LaTeX-дистрибутива TeX Live 2018, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом для развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (2,8 Гб) TeX Live 2018, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский).

Из новшеств можно отметить:

  • В Kpathsea в не системных каталогах по умолчанию задействован поиск имён файлов без учёта регистра (для возвращения старого поведения можно выставить в texmf.cnf переменную texmf_casefold_search = 0);
  • В epTEX и eupTEX добавлен новый примитив "\epTeXversion";
  • В LuaTEX ведётся подготовка к переходу на Lua 5.3 в 2019 году;
  • В pdfTEX разрешено использование наборов символов (encoding vector) для растровых шрифтов;
  • В XeTEX добавлена поддержка операции "/Rotate" при включении изображений в файлы PDF;
  • В tlmgr представлены новые фронтэнды tlshell (Tcl/Tk) и tlcockpit (Java), добавлена поддержка вывода в формате JSON и реализована опция print-platform-info;
  • Добавлены новые платформы x86_64-linuxmusl и aarch64-linux;
  • Удалены платформы armel-linux и powerpc-linux;
  • В платформе x86_64-darwin появилась поддержка версий macOS 10.10–10.13 (Yosemite, El Capitan, Sierra и High Sierra), а в x86_64-darwinlegacy поддержка выпусков 10.6–10.10. Поддержка macOS 10.5 (Leopard) прекращена;
  • Прекращена поддержка Windows XP.


  1. Главная ссылка к новости (http://tug.org/texlive/...)
  2. OpenNews: Выпуск LaTeX2HTML 2018
  3. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017
  4. OpenNews: Завершена публикация каталога пакетов LaTeX
  5. OpenNews: Доступен пакет GNU Texinfo 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tex, latex, texlive
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  • 1.1, Аноним, 22:59, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Так мало изменений
    По LaTeX3 ничего неизвестно? Он вообще развивается?
     
  • 1.2, Аноним, 23:18, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Что в себя включает поддержка Windows XP, которая прекращена Это же набор консо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, h31, 00:52, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Visual Studio начиная с какой-то версии (2015 ЕМНИП) использует рантайм, не совместимый с хрюшей. Возможно, что-то ещё помешало. В конце концов, им банально могло быть лень тестировать на такой старой системе.
     
  • 1.3, Аноним, 00:00, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Чего ось идёт на диске, по этому не имеет значения какая у вас ось Или это тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Ordu, 01:22, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не совсем понял твоих вопросов, но у меня есть предположения, чем они вызваны. И отвечая на свои предположения, я отмечу, что существует много реализаций TeX. Или не много, но по-крайней мере несколько. И у разных реализаций разные требования к платформе. Процитированная тобой фраза означает примерно следующее: TeX Live -- это реализация, которая утверждает, что у неё самые либеральные требования к платформе, и что имея зоопарк систем, будет проще поставить на него TeX Live, чем любую другую отдельно взятую реализацию или чем зоопарк реализаций TeX'ов.
     
  • 1.6, Алконим, 01:39, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    It’s hard to code in latex.
     
     
  • 2.7, Аноним, 02:23, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wrong, for texts and math easier than offices
     

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