The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.04.2018 09:34  Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java

Группа исследователей из университета Райса (США) развивает интеллектуальный ассистент разработчика Bayou, позволяющий частично автоматизировать процесс написания кода на языке Java. Проект использует алгоритмы глубинного машинного обучения и модель, натренированную на примерах рабочего Java-кода, представленного на GitHub. Наработки проекта открыты под лицензией Apache 2.0, код написан на Java и Python. Модель машинного обучения реализована при помощи платформы Tensorflow и инструментария scikit-learn.

На основе задаваемых разработчиком меток c упоминанием методов API и типов данных, которые следует использовать в коде, Bayou позволяет синтезировать готовые программные блоки с реализацией шаблонов использования Java API, соответствующих контексту уже имеющегося кода. Иными словами, Bayou позволяет использовать методы машинного обучения для воплощения парадигмы разработки copy&paste, при которой разработчик находит и использует готовые куски кода, применяемые в других проектах.

В целом Bayou преподносится как более умная система автодополнения кода, не просто дополняющая отдельные конструкции, а способная предлагать достаточно большие и сложные фрагменты кода, включающие обёртки для использования API, циклы и обработчики исключений. Со временем на базе Bayou планируется подготовить плагины к интегрированным средам разработки, которые позволят по мере набора кода разработчиком интерактивно предлагать подходящие по контексту куски кода.

Online-демонстрацию возможностей Bayou можно найти на данной странице. Например, при возникновении задачи написания кода для чтения из файла разработчик может добавить метку "{ /// call:readLine }": 


   import java.io.File;
   public class Test {
       void read(File file) {
           {
              /// call:readLine
           }
       }
   }

После обработки данной конструкции будет предложен готовый вариант кода: 


   import java.io.BufferedReader;
   import java.io.File;
   import java.io.IOException;
   import java.io.FileNotFoundException;
   import java.io.FileReader;
   public class TestIO {
     void read(File file) {
       {
         FileReader fr1;
         BufferedReader br1;
         String s1;
         try {
           fr1 = new FileReader(file);
           br1 = new BufferedReader(fr1);
           s1 = br1.readLine();
         } catch (FileNotFoundException _e) {
         } catch (IOException _e) {
         }
         return;
       }
     }
   }

В процессе тренировки нейронной сети исходные тексты абстрагируются в древовидную синтаксическую модель, в которой отсутствуют конкретные низкоуровневые имена и операции, но сохраняется общая структура управления кодом, порядок вызова методов API и типы данных, передаваемые и возвращаемые этими методами. В нейронной сети данная информация используется для сопоставления сформированных моделей кода и задаваемых разработчиком меток.

В текущем виде система требует задания достаточно точных меток, не поддерживает указание масок для типов и может использовать лишь ограниченный набор API (java.lang, java.io и java.util). В будущем разработчики намерены реализована возможность формирования запросов на естественном языке и добавить функциональность интерактивной оболочки, позволяющей выбирать разные варианты кода и уточнять свои пожелания. В более отдалённой перспективе планируется обеспечить генерацию более сложного кода, включающего группы методов или классов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Анализ степени дублирования кода на GitHub
  3. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
  4. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  5. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  6. OpenNews: Проект по автоматической генерации кода, воспроизводящего интерфейс со скриншота
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bayou, code, ai, java, tensorflow
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 10:04, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ничего, в скором будущем уже не потребуется знания достаточно точных меток и тп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Антон, 10:17, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ничего не будет такого. Программирование на более высокий уровень поднимется если только.
     
  • 2.7, анонимтут, 10:27, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    О COBOL говорили тоже самое;p
     
  • 2.27, Аноним, 12:47, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно будет печатать, нужно будет проверять, не факт что в человеко-часах это... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:04, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И в чем суть машинного обучения здесь Ровно то же самое десятилетиями успешно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Анонимидзе, 10:50, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так можно ж пару грантов под это дело распилить, особо не напрягаясь
     
  • 2.12, Аноним, 11:00, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это как снипеты, только ни автор ни разработчики этой системы не знают какой код... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, лютый жабист__, 11:19, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Наверное, эта забавная фишечка скоро будет в каждой крутой IDE

    То есть ТОЛЬКО в Intellij :) хотя я и сейчас половину проблемы решил Live Template-ами, а вторую половину alt+tab, 'grep -Ri keyword IdeaProjects/'

    Если только научится со StackOverflow подтягивать результаты, это было бы неплохо :)

     
  • 2.16, yyyy, 11:29, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раньше такую кодогенерацию описывали правилами, и это было сложно, дорого и нево... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, yyyy, 11:33, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > То же самое относительно скоро (в ближайшие лет 10, я думаю) случится и с кодингом, не требующим сильно глубоких знаний. В большой степени он станет автоматическим переводом из ТЗ в код, достаточно пристойный и поддерживаемый.

    Качество пока не очень, но это пока. Лет 10 назад над статистическим переводом посмеивались ребята, пилившие перевод при помощи правил, а над нейронными сетями - ребята, занимавшиеся языковыми моделями.

     
  • 3.20, Аноним, 11:35, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Главное, чтобы наборы для обучения машинного кодинга были не от АНБ, ФСБ и прочи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:19, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, эксепшены. В добрый путь.
     
     
  • 2.5, Илья, 10:23, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а можно подробнее?
     
     
  • 3.24, VladSh, 12:01, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно имелось в виду возвращение результатов функциями как в Go.
     
     
  • 4.31, Crazy Alex, 13:36, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, наверное, самый большой фейл Go
     
  • 1.6, Илья, 10:24, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а потом сиди, разбирайся с еле-еле читаемым кодом.
     
  • 1.9, ыы, 10:35, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    "
    - а вы и есть за меня будете?
    - а-ага!!!!
    " (с) мультик про двоих из ларца
     
  • 1.11, Аноним, 10:53, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вот только только в Java перестали копипастить код И Java оказался лидером п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 12:51, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему это произошло не в теме ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, патриот, 11:27, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отлично!Ждем в си да и вообще везде.Зато учить больше ничего не придется.
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:31, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И будут присылать Торвальдсу такие вот патчи ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 11:29, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И опции выходного кода надо сделать --indusocode, --bydlocode :)
     
     
  • 2.21, Аноним, 11:41, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, чтобы искал на govnokod.ru
     
  • 1.17, fdw, 11:30, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А всего-то нужны нормальные библиотеки, не заставляющие писать тонны бойлерплейта, и никакое машинное обучение не понадобится.
     
     
  • 2.23, Аноним, 11:52, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну может сделаешь хотя бы одну? Все будут равняться
     
  • 2.32, Crazy Alex, 13:37, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И нормальные языки с мощными шаблонами вроде того, что в D
     
  • 1.25, VladSh, 12:03, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > для воплощения парадигмы разработки copy&paste

    Наоборот пытаешься уйти от этого шлака, а тут тебе такой "подарок"...

     
  • 1.26, KonstantinB, 12:38, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Искусственный индус.
     
  • 1.29, vantoo, 13:22, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Серьезный софт эта система писать конечно не сможет, но заменить веб-макак сможет вполне.
     
  • 1.30, Аноним, 13:29, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вау, они создали макаку, таскающую куски чужого кода с Гитхаба ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним_, 14:06, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> модель, натренированную на примерах рабочего Java-кода, представленного на GitHub.
    > Вау, они создали макаку, таскающую куски чужого кода с Гитхаба!

    да, недоработочка - незаслуженно забыт stackoverflow, причем надо иметь два искусственных разума - один обученный только на ответах, а другой - копипастящий и из вопросов тоже.

     
  • 1.33, Аноним, 13:41, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А есть такой же, но позволяющий автоматизировать процесс ЧТЕНИЯ кода на языке Ja... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним_, 14:05, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем? Если оно произведено подобным образом, то уже не важно, живая там макака или синтетическая- удаляешь и пишешь с чистого листа заново, оно проще и надежней.

     
  • 1.34, Аноним, 13:51, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В этом суть джаваскрипта Как только люди не извращаются 8212 создают кучу ди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 13:54, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Удалите. Новость не читал, прокомментировал, как последний идиот.
     
     
  • 3.37, Другой Аноним, 14:05, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Удалите. Новость не читал, прокомментировал, как последний идиот.

    Да не стремайся так! Наоборот, сделал все в лучших традициях местных комментаторов ;)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor