27.04.2018 09:34  Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java

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|3.13, лютый жабист__, 11:19, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Наверное, эта забавная фишечка скоро будет в каждой крутой IDE
То есть ТОЛЬКО в Intellij :) хотя я и сейчас половину проблемы решил Live Template-ами, а вторую половину alt+tab, 'grep -Ri keyword IdeaProjects/'
Если только научится со StackOverflow подтягивать результаты, это было бы неплохо :)
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|3.19, yyyy, 11:33, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> То же самое относительно скоро (в ближайшие лет 10, я думаю) случится и с кодингом, не требующим сильно глубоких знаний. В большой степени он станет автоматическим переводом из ТЗ в код, достаточно пристойный и поддерживаемый.
Качество пока не очень, но это пока. Лет 10 назад над статистическим переводом посмеивались ребята, пилившие перевод при помощи правил, а над нейронными сетями - ребята, занимавшиеся языковыми моделями.
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|2.38, Аноним_, 14:06, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> модель, натренированную на примерах рабочего Java-кода, представленного на GitHub.
> Вау, они создали макаку, таскающую куски чужого кода с Гитхаба!
да, недоработочка - незаслуженно забыт stackoverflow, причем надо иметь два искусственных разума - один обученный только на ответах, а другой - копипастящий и из вопросов тоже.
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