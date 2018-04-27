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26.04.2018 23:32  Релиз PyPy 6.0, реализации Python, написанной на языке Python

Состоялся выпуск проекта PyPy 6.0, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7 и PyPy3.5, обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7 и Python 3.5, и поставляемых с stdlib 2.7.13 и 3.5.3. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86). PyPy3.5 5.10 отмечен как первый стабильный релиз ветки 3.5 для Linux и macOS (поддержка Windows пока имеет статус бета-версии).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

В новом выпуске:

  • Значительно увеличена производительность и расширена функциональность прослойки cpyext для обеспечения совместимости с C-API.
  • Улучшена совместимость с CPython.
  • Обеспечена генерация более понятных сообщений в случае выявления синтаксических ошибок.
  • В сборщик мусора добавлена возможность подключения обработчиков для сбора информации о производительности.
  • Обеспечена совместимость с бэкендом TkAgg, применяемым по умолчанию в Matplotlib, что решило проблему с поддержкой пакетов pygame и pygobject.
  • Обновлены модули CFFI 1.11.5 (C Foreign Function Interface) и cppyy 0.6.0 с реализацией интерфейса для вызова функций, написанных на языках Си и C++.

Код для перевода внутреннего представления строк на utf8 не вошёл в релиз. На начальной стадии находится реализация поддержки Python 3.6.

  1. Главная ссылка к новости (http://morepypy.blogspot.ru/20...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 5.10, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Релиз PyPy 5.9, реализации Python, написанной на языке Python
  4. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Instagram открыл код MonkeyType, системы аннотации типов для Python
  6. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pypy, python
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  • 1.1, Аноним, 00:14, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    code test 0 7 while test 2 0 print 1f test test 0 1 cod... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Виктор, 00:30, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для того, чтобы понять, почему так случается, вам нужно посмотреть это видео: https://youtu.be/WlaAAdz4pjM?t=84
     
     
  • 3.6, Аноним, 00:48, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, интересно.
     
  • 2.4, alexpat, 00:37, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Здесь не в питоне дело, а в том, как хранятся числа с плавающей точкой.
     
  • 2.5, Анончик999999, 00:40, 27/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще, не хорошо сравнивать числа с плавающей точкой. Но вот while test <= 2.0 + sys.float_info.epsilon тоже не срабатывает, хотя должно бы.
     
  • 1.2, corvuscor, 00:22, 27/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Интересная штука, но matplotlib, видимо, пока все-таки не поддерживается.
    Ну, подождем-с.
     

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