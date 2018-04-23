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23.04.2018 12:54  Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM 7.1 интегрирована с тринадцатью облачными АТС

Компания SalesPlatform выпустила новую версию платформы автоматизации бизнеса SalesPlatform Vtiger CRM 7.1.0-201803. SalesPlatform Vtiger CRM позволяет реализовать средства автоматизации продаж, в том числе формировать полный цикл первичных документов процесса продаж в соответствии с требованиями российского законодательства (Счета, Счета-фактуры, Накладные, Акты об оказанных услугах), а также предлагает дополнительные модули для управления складом, поддержки клиентов, управления проектами, интеграции с телефонией и т.п. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Vtiger Public License 1.2 (вариант Mozilla Public License 1.1).

Ключевой функцией новой версии системы является встроенная интеграция с облачными АТС следующих провайдеров: Мегафон, Манго Офис, Телфин, WestCall, MCN Telecom, Sipuni, Uis, Zadarma, Гравител, Дом.ru, Ростелеком и Яндекс. Подключение сервисов IP-телефонии доступно в рамках свободной версии SalesPlatform CRM и не требует установки дополнительного программного обеспечения.

Другие новые возможности системы:

  • Универсальные подсказки для полей, интегрированные с сервисами DaData.ru и Google Адреса;
  • Динамические блоки карточек, позволяющие скрывать блоки любого модуля при выборе пользователем значений заданного выпадающего списка;
  • Новый Клиентский портал самообслуживания (с локализацией и иправлениями от SalesPlatform) теперь работает по протоколу REST API (вместо SOAP), разработан на современном программном стеке: AngularJS, Bootstrap;
  • Функция подписки на любую карточку в системе, в результате чего пользователь будет получать обновления об изменениях по E-mail;
  • Функция контроля дублирования, которая предотвращает создание новых дубликатов записей пользователями и внешними приложениями;
  • Возможность пользователям прикреплять файлы к веб-формам;
  • Поддержка импорта/экспорта учетных записей пользователей в формате CSV.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.salesplatfor...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз SalesPlatform Vtiger CRM 7.0.1-201711
  3. OpenNews: Выпуск SalesPlatform Vtiger CRM 7 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом
  4. OpenNews: Новая версия пакета интеграции SalesPlatform Vtiger CRM с Asterisk и FreePBX
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива свободной CRM-системы SalesPlatform Vtiger CRM 6.4
  6. OpenNews: Новая версия русскоязычного дистрибутива SalesPlatform Vtiger CRM 6.1
Автор новости: SalesPlatform
Тип: Программы
Ключевые слова: vtiger, crm
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  • 1, НяшМяш, 20:29, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > разработан на современном программном стеке: AngularJS

    Как-то не очень
    > работает по протоколу REST API (вместо SOAP)

    Хотя можно написать нормальное приложение

     

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