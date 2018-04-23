23.04.2018 12:54  Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM 7.1 интегрирована с тринадцатью облачными АТС

Компания SalesPlatform выпустила новую версию платформы автоматизации бизнеса SalesPlatform Vtiger CRM 7.1.0-201803. SalesPlatform Vtiger CRM позволяет реализовать средства автоматизации продаж, в том числе формировать полный цикл первичных документов процесса продаж в соответствии с требованиями российского законодательства (Счета, Счета-фактуры, Накладные, Акты об оказанных услугах), а также предлагает дополнительные модули для управления складом, поддержки клиентов, управления проектами, интеграции с телефонией и т.п. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Vtiger Public License 1.2 (вариант Mozilla Public License 1.1). Ключевой функцией новой версии системы является встроенная интеграция с облачными АТС следующих провайдеров: Мегафон, Манго Офис, Телфин, WestCall, MCN Telecom, Sipuni, Uis, Zadarma, Гравител, Дом.ru, Ростелеком и Яндекс. Подключение сервисов IP-телефонии доступно в рамках свободной версии SalesPlatform CRM и не требует установки дополнительного программного обеспечения. Другие новые возможности системы: Универсальные подсказки для полей, интегрированные с сервисами DaData.ru и Google Адреса;

Динамические блоки карточек, позволяющие скрывать блоки любого модуля при выборе пользователем значений заданного выпадающего списка;

Новый Клиентский портал самообслуживания (с локализацией и иправлениями от SalesPlatform) теперь работает по протоколу REST API (вместо SOAP), разработан на современном программном стеке: AngularJS, Bootstrap;

Функция подписки на любую карточку в системе, в результате чего пользователь будет получать обновления об изменениях по E-mail;

Функция контроля дублирования, которая предотвращает создание новых дубликатов записей пользователями и внешними приложениями;

Возможность пользователям прикреплять файлы к веб-формам;

Поддержка импорта/экспорта учетных записей пользователей в формате CSV.



