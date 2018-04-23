23.04.2018 08:16  Доступен Luminoth, тулкит для решения задач компьютерного зрения

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|4.18, Аниним, 09:53, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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>У проприетарных с этим дело лучше? Не у тех, которые на пентагон и НАСА работают, а которые ширпотреб?
Вот видите, вы сами ответили на свой вопрос - да, лучше, как минимум у Пентагона и НАСА. Есть ещё несколько конторок помельче, у которых с этим хорошо (в видеоиграх, например).
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|6.22, Аниним, 10:01, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>А что вы имеете ввиду про видеоигры?
Скажем, Misrosoft и их xBox и поддержкой игр, использующих камеры. Просто видеоигры, где, например, можно создать персонажа с твоим 3D-лицом, скормив игре своё фото.
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|1.23, Главврач, 10:35, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Такому компьютерному зрению уже сейчас срочно нужны компьютерные офтальмологи.
Много хайпа из ничего. По факту у кого больше набор данных для сбора статистической модели -- тот и распознаёт.
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|1.24, YetAnotherOnanym, 10:35, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> может использоваться для определения объектов в режиме реального времени
Ну чо, малогабаритный турбореактивный двигатель из автомобильного турбонагнетателя у нас, можно считать, есть, ПО для распознавания объектов в режиме реального времени тоже есть - кажется, наша amateur cruise missile может начать обрастать железом...
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|1.27, Петр, 13:06, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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В Москве с прошлого года в метро начали ставить камеры с распознаванием лиц, сам был в операторском центре, где всем этим делом управляют. Они и правда распознают (пока некоторые) лица, база генерируется и пополняется автоматически. Честно, лучше бы родиться где-то на Камчатке, чем лицезреть рождение тоталитарного общества. :(
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|2.28, Петр, 13:09, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+5 +/–
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Я не понимаю зачем все эти технологии, зачем следить за каждым шагом каждого человека, если только не из великой паранойи и боязни cвeржения себя любимого... Это ни по каким параметрах не нормально - следить за каждым человеком и знать где он и что делает. Я бы даже сказал что здесь попахивает лютым откровенным caтанизмом. Технологии должны служить на благо общества, а не угнетать его и делать рабами.
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|3.33, none_first, 13:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я не понимаю зачем все эти технологии, зачем следить за каждым шагом
> каждого человека, если только не из великой паранойи и боязни cвeржения
> себя любимого... Это ни по каким параметрах не нормально - следить
> за каждым человеком и знать где он и что делает. Я
> бы даже сказал что здесь попахивает лютым откровенным caтанизмом. Технологии должны
> служить на благо общества, а не угнетать его и делать рабами.
читайте Маркса/Ленина, а потом (по желанию) http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/%27%27Imperializm._Sobytiya,_fakty,_d
http://www.hrono.ru/statii/2009/telegin_imp.php - Либерализм как корень империализма
и, да, Сноуден и Ассанж... не просто так выкладывали материалы ;)
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|2.30, Ivan_83, 13:14, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Просто нужно расселятся из городов.
Этим можно заниматься в метро и прочих местах высокой концентрации людей, но в деревне гадюкино такая хреновина никогда не будет себя окупать, да и там такое банально свандалят, или как обычно то электричества нет, то инета, то грязью оптику закрыло.
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|3.31, Петр, 13:20, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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В принципе согласен, можно расселяться. Но это как посмотреть. Если сейчас пытаются в каждую деревню инет провести, то скажем через 50-100 лет смогут в каждой деревне и камеры такие понаставить. Вопрос времени и удешевления производства/технологии, я считаю. Еще и дроны будут повсюду летать "следить за порядком". Ну дроны ладно, а вот камеры везде - думаю реальность.
Я вот другой выход вижу - собираться в общины, строить собственные деревни/поселения, пускай и небольшие, и открыто запрещать властям вешать свои поганые камеры и прочие следилки. Потому что в Москве всем пофиг - людям промыли мозги, им уже на реально все пофиг. А когда 100% жителей такой вот деревни/общины отказываются от электронного концлагеря, то попробуй ты насади им свои игрушки...
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|4.35, dmsuslov, 14:24, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Друзья мои, вы всерьез думаете, что собравшись общиной в тайге, вы перестанете быть на территории РФ? Уж поверьте, власти найдут способ повесить камеры и у вас. Да, нескоро, через пень-колоду, но и про вас они будут знать всё.
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|5.41, none_first, 15:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Друзья мои, вы всерьез думаете, что собравшись общиной в тайге, вы перестанете
> быть на территории РФ? Уж поверьте, власти найдут способ повесить камеры
> и у вас. Да, нескоро, через пень-колоду, но и про вас
> они будут знать всё.
слежка касается только РФ? ;) Сноуден и Ассанж вам ничего "не говорят" ;) ?
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|4.38, Ivan_83, 14:39, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Через 50-100 лет будут совсем другие люди, технологии и проблемы.
Я бы волновался не о камерах о об чистой воде и энергии, ну и хавке.
Камеры на таких малых плотностях населения всё равно работать не будут - их обслуживать там некому, там есть 100500 способов вообще пройти мимо, можно ходить в шляпе, маске и чём угодно.
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|3.40, mrAnonimus, 15:20, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В деревне Гадюкино влюбленная в тебя Любаша из соседнего совхоза, сфотографирует тебя, припилит в углу сердечко, и выложит в инстагармчик и контактик с пятилетнего айфона в розовом чехле со стразами. И весь твой переезд коту под хвост.
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