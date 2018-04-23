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23.04.2018 08:16  Доступен Luminoth, тулкит для решения задач компьютерного зрения

Представлен выпуск тулкита Luminoth 0.1, предоставляющего инструменты для использования методов компьютерного зрения. В настоящее время функциональность Luminoth ограничена поддержкой распознавания и классификации объектов на изображениях и видео, но в будущем ожидается добавление новых методов обработки и анализа. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

Для организации работы нейронных сетей с реализациями алгоритмов выделения объектов в Luminoth используется платформа машинного обучения TensorFlow и библиотека построения сложных нейронных сетей Sonnet (работает поверх TensorFlow). Для ускорения работы нейронной сети возможно привлечение GPU или Google Cloud ML Engine. Предоставляются две модели определения объектов - Faster R-CNN и SSD (Single Shot Multibox Detector).

Модель Faster R-CNN обеспечивает более точные результаты, но SSD работает значительно быстрее и может использоваться для определения объектов в режиме реального времени, например, для анализа видео (при использовании GPU в SSD обеспечивается скорость анализа до 60 кадров в секунду, в то время как Faster R-CNN может обработать лишь 2-5 кадров в секунду). Luminoth предоставляет готовые слепки данных моделей, уже натренированные с использованием наборов данных COCO и Pascal VOC. Для дополнительного обучения поддерживается формат наборов ImageNet. В ближайшее время ожидается интеграция поддержки моделей RetinaNet и Mask R-CNN.

Для пользователей и разработчиков предоставляется простой интерфейс командной строки и Python API, позволяющие подключить готовые модели, при необходимости провести тренировку определения новых объектов и выполнить анализ наличия объектов (например, можно обучить систему по картинкам с динозаврами, после чего система будет сама определять есть ли на изображении динозавр, выдавать координаты выявленных объектов и при необходимости визуализировать результат). 


   $ lumi predict image.png
   Found 1 files to predict.
   Neither checkpoint not config specified, assuming `accurate`.
   Predicting image.jpg... done.
   {
     "file": "image.jpg",
     "objects": [
       {"bbox": [294, 231, 468, 536], "label": "person", "prob":  0.9997},
       {"bbox": [494, 289, 578, 439], "label": "person", "prob":   0.9971},
       {"bbox": [727, 303, 800, 465], "label": "person", "prob":   0.997},
       {"bbox": [555, 315, 652, 560], "label": "person", "prob": 0.9965},
       {"bbox": [569, 425, 636, 600], "label": "bicycle", "prob": 0.9934},
       {"bbox": [326, 410, 426, 582], "label": "bicycle", "prob": 0.9933},
       {"bbox": [744, 380, 784, 482], "label": "bicycle", "prob": 0.9334},
       {"bbox": [506, 360, 565, 480], "label": "bicycle", "prob": 0.8724}

     ]
   }


  1. Главная ссылка к новости (https://tryolabs.com/blog/2018...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  3. OpenNews: Релиз библиотеки компьютерного зрения OpenCV 3.2
  4. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  5. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  6. OpenNews: Khronos опубликовал спецификацию OpenVX 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ai, luminoth, tensorflow, neural
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  • 1.1, Аноним, 09:01, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Мне всегда казалось, что в виде опен сорса такого быть не может Чисто физически... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аниним, 09:48, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Всё правилньо, не может То, о чём написано в новости, по факту сможет максимум ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 09:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У проприетарных с этим дело лучше Не у тех, которые на пентагон и НАСА работают... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аниним, 09:53, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >У проприетарных с этим дело лучше? Не у тех, которые на пентагон и НАСА работают, а которые ширпотреб?

    Вот видите, вы сами ответили на свой вопрос - да, лучше, как минимум у Пентагона и НАСА. Есть ещё несколько конторок помельче, у которых с этим хорошо (в видеоиграх, например).

     
     
  • 5.20, Аноним, 09:57, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У пентагона и наса и задачи наверное немного другие, а не разрабатывать тулкит д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Аниним, 10:01, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >А что вы имеете ввиду про видеоигры?

    Скажем, Misrosoft и их xBox и поддержкой игр, использующих камеры. Просто видеоигры, где, например, можно создать персонажа с твоим 3D-лицом, скормив игре своё фото.

     
  • 2.15, Аноним, 09:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наоборот 1 Сложные вещи лучше пилить всем миром, чем одной компанией 2 Если пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 09:46, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Смешно поделили на ноль ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 09:53, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не поделили Какая разница кто загрузит данные в видяху и запустит код либы на п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Аноним, 13:23, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    б()длоодминье локалхостов закукарекало
     
     
  • 3.36, Аниним, 14:31, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого, вот это бабах. При этом элитный админ ворлд-вайда не смог обойти вордфильтр. Смотри: быдлo, быдлo, быдлo. Слабо?
     
  • 1.16, АНБ, 09:50, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как видите по второй фотке, зрение у нас не особо получилось — оно не опознало людей, потому забирайте этот негодный тулкит.
     
     
  • 2.21, Аноним, 10:00, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы генератор фоторобота прикрутите, глядишь и опознает и показания напишет.
     
  • 1.23, Главврач, 10:35, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такому компьютерному зрению уже сейчас срочно нужны компьютерные офтальмологи.
    Много хайпа из ничего. По факту у кого больше набор данных для сбора статистической модели -- тот и распознаёт.
     
     
  • 2.34, Ирочка, 13:51, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Датасеты COCO и Pascal VOC в открытом доступе - бери и учи.
     
  • 1.24, YetAnotherOnanym, 10:35, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > может использоваться для определения объектов в режиме реального времени

    Ну чо, малогабаритный турбореактивный двигатель из автомобильного турбонагнетателя у нас, можно считать, есть, ПО для распознавания объектов в режиме реального времени тоже есть - кажется, наша amateur cruise missile может начать обрастать железом...

     
  • 1.25, Аноним, 11:12, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо прикрутить эту штуку к моей камере Только стоит обучить распознавать цыган... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:44, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хочу прогу, чтобы блокировала клавиатуру, если веб-камера заметила кота c iBa... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, mickvav, 16:26, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Она при этом будет сливать видео с камеры ноута в облако в реальном времени....
     
  • 1.27, Петр, 13:06, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    В Москве с прошлого года в метро начали ставить камеры с распознаванием лиц, сам был в операторском центре, где всем этим делом управляют. Они и правда распознают (пока некоторые) лица, база генерируется и пополняется автоматически. Честно, лучше бы родиться где-то на Камчатке, чем лицезреть рождение тоталитарного общества. :(
     
     
  • 2.28, Петр, 13:09, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Я не понимаю зачем все эти технологии, зачем следить за каждым шагом каждого человека, если только не из великой паранойи и боязни cвeржения себя любимого... Это ни по каким параметрах не нормально - следить за каждым человеком и знать где он и что делает. Я бы даже сказал что здесь попахивает лютым откровенным caтанизмом. Технологии должны служить на благо общества, а не угнетать его и делать рабами.
     
     
  • 3.29, Петр, 13:10, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Во, вспомнил. Синдром Бога это называется. Или синдром диктатора...
     
  • 3.33, none_first, 13:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я не понимаю зачем все эти технологии, зачем следить за каждым шагом
    > каждого человека, если только не из великой паранойи и боязни cвeржения
    > себя любимого... Это ни по каким параметрах не нормально - следить
    > за каждым человеком и знать где он и что делает. Я
    > бы даже сказал что здесь попахивает лютым откровенным caтанизмом. Технологии должны
    > служить на благо общества, а не угнетать его и делать рабами.

    читайте Маркса/Ленина, а потом (по желанию) http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/%27%27Imperializm._Sobytiya,_fakty,_d
    http://www.hrono.ru/statii/2009/telegin_imp.php - Либерализм как корень империализма
    и, да, Сноуден и Ассанж... не просто так выкладывали материалы ;)

     
  • 3.39, anonymous, 14:52, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    наверное, что бы меньше уклонялись от налогов.
     
  • 2.30, Ivan_83, 13:14, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто нужно расселятся из городов.
    Этим можно заниматься в метро и прочих местах высокой концентрации людей, но в деревне гадюкино такая хреновина никогда не будет себя окупать, да и там такое банально свандалят, или как обычно то электричества нет, то инета, то грязью оптику закрыло.
     
     
  • 3.31, Петр, 13:20, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В принципе согласен, можно расселяться. Но это как посмотреть. Если сейчас пытаются в каждую деревню инет провести, то скажем через 50-100 лет смогут в каждой деревне и камеры такие понаставить. Вопрос времени и удешевления производства/технологии, я считаю. Еще и дроны будут повсюду летать "следить за порядком". Ну дроны ладно, а вот камеры везде - думаю реальность.

    Я вот другой выход вижу - собираться в общины, строить собственные деревни/поселения, пускай и небольшие, и открыто запрещать властям вешать свои поганые камеры и прочие следилки. Потому что в Москве всем пофиг - людям промыли мозги, им уже на реально все пофиг. А когда 100% жителей такой вот деревни/общины отказываются от электронного концлагеря, то попробуй ты насади им свои игрушки...

     
     
  • 4.35, dmsuslov, 14:24, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Друзья мои, вы всерьез думаете, что собравшись общиной в тайге, вы перестанете быть на территории РФ? Уж поверьте, власти найдут способ повесить камеры и у вас. Да, нескоро, через пень-колоду, но и про вас они будут знать всё.
     
     
  • 5.41, none_first, 15:50, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Друзья мои, вы всерьез думаете, что собравшись общиной в тайге, вы перестанете
    > быть на территории РФ? Уж поверьте, власти найдут способ повесить камеры
    > и у вас. Да, нескоро, через пень-колоду, но и про вас
    > они будут знать всё.

    слежка касается только РФ? ;) Сноуден и Ассанж вам ничего "не говорят" ;) ?

     
  • 4.38, Ivan_83, 14:39, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Через 50-100 лет будут совсем другие люди, технологии и проблемы.
    Я бы волновался не о камерах о об чистой воде и энергии, ну и хавке.

    Камеры на таких малых плотностях населения всё равно работать не будут - их обслуживать там некому, там есть 100500 способов вообще пройти мимо, можно ходить в шляпе, маске и чём угодно.

     
  • 3.40, mrAnonimus, 15:20, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В деревне Гадюкино влюбленная в тебя Любаша из соседнего совхоза, сфотографирует тебя, припилит в углу сердечко, и выложит в инстагармчик и контактик с пятилетнего айфона в розовом чехле со стразами. И весь твой переезд коту под хвост.

     
  • 1.37, salisbury espinosa, 14:37, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    камооон, ребята эти просто обернули в пакет то, что уже давным давно есть в опен сорсе в репозитории у tensorflow:
    https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection
    это уже года 2 в паблике
     

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