21.04.2018 10:36  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.0

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|1.1, soarin, 10:53, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Кодировщик VideoToolbox HEVC и модуль для задействования аппаратного ускорения
Ну наконец-то.
Ещё бы впендюрюли бы HEIF в ImageMagick и во всякие там гномовские вещи.
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|1.6, Андрей, 12:00, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Декодировщики ..., использующие механизм аппаратного ускорения [проприетарные названия удалены];
А как обстоят дела с ускорением всех этих ... с помощью одного и того универсального и открытого OpenCL?
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|1.8, Zenitur, 12:12, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Прекращена поддержка сборки для Windows XP
Так поддержка же ещё не кончилась (POS Ready 2009). Я после XP винды и не видел... У меня установлена XP в дуалбуте специально для такого софта, который под Linux не выпускали. Уже 10 лет стоит.
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