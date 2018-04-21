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21.04.2018 10:36  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.0

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Новый выпуск примечателен поддержкой видеокодека AV1, возможностью сборки с LibreSSL, реализацией порции новых фильтров и появлением декодировщиков и кодировщиков, использующих для ускорения NVIDIA NVDEC и AMD AMF.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.0, можно выделить:

  • Добавлена поддержка видеокодека нового поколения AV1, который развивается альянсом Open Media, в который входят Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu;
  • Добавлена поддержка LibreSSL (через libtls);
  • Новые кодировщики и декодировщики:
    • Декодировщики H.264, HEVC, MJPEG, MPEG-1/2/4, VC1, VP8/9, использующие механизм аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC;
    • Декодировщики MJPEG и VP8, реализованные на базе VAAPI;
    • Кодировщики H.264 и HEVC, использующие для ускорения AMD AMF (Advanced Media Framework);
    • Кодировщик MJPEG, использующий механизм аппаратного ускорения Intel QSV;
    • Кодировщик видео без потери качества MagicYUV;
    • Кодировщик и декодировщик для звуковых кодеков aptX и aptX HD от компании Qualcomm;
    • Кодировщик VideoToolbox HEVC и модуль для задействования аппаратного ускорения;
    • Кодировщик и декодировщик для звукового кодека SBC;
    • Кодировщик и декодировщик для голосового кодека codec2, реализованный на базе библиотеки libcodec2;
  • Добавлен распаковщик медиа-контейнеров (demuxer) в формате TiVo ty/ty+;
  • Новые фильтры:
    • Добавлены фильтры битового потока (bitstream) для редактирования на лету метаданных в потоках H.264, HEVC и MPEG-2;
    • Добавлен фильтр битового потока для извлечения кодированного звука E-AC-3;
    • Добавлен вариант фильтра наложения видео (overlay), реализованный с использованием механизма аппаратного ускорения Intel QSV;
    • Добавлен вариант фильтра наложения видео, ускоренный при помощи OpenCL;
    • Добавлены варианты фильтров настройки цветового баланса (ProcAmp), подавления шумов и повышения чёткости, ускоренные при помощи VAAPI;
    • mix - слияние нескольких видеопотоков в один;
    • normalize - нормализация RGB-видео (растяжение контраста и гистограмм);
    • fillborders - заполнение границ входного видео без изменения размеров видеопотока;
    • setrange - ограничение цветового диапазона видео;
    • vfrdet - определение видео с постоянной или переменной частотой кадров;
    • deconvolve - устранение искажений на видео при помощи 2D-деконволюции;
    • entropy - измерение энтропии уровня оттенков серого в гистограмме цветовых каналов видео;
    • lv2 - позволяет загрузить любой внешний плагин обработки звука в формате LV2 (LADSPA Version 2);
    • mcompand - расширение динамического диапазона звука;
    • acontrast - сужение или расширение динамического диапазона звука;
    • hilbert - генерирует коэффициенты для преобразования Гильберта;
    • aiir - применение к звуку произвольного фильтра с бесконечной импульсной характеристикой;
    • drmeter - измерение динамического диапазона звука;
    • hapqa_extract - извлекает из HAPQA-файлов информацию о цветах RGB или прозрачности без переупаковки файла;
    • filter_units - удаляет из потока юниты определённого типа;
  • Добавлено устройство ввода для камеры на платформе Android (android_camera);
  • Добавлена поддержка зависимых кадров E-AC-3;
  • Добавлена поддержка протокола потоковой передачи Haivision SRT (Secure Reliable Transport);
  • Прекращена поддержка сборки для Windows XP. В качестве минимальной версии Windows обозначен выпуск Windows Vista;
  • Из поставки удалены приложения ffserver, ffmenc и ffmdec.


  1. Главная ссылка к новости (http://ffmpeg.org/index.html#p...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4
  3. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  4. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.0
  6. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ffmpeg
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  • 1.1, soarin, 10:53, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Кодировщик VideoToolbox HEVC и модуль для задействования аппаратного ускорения

    Ну наконец-то.
    Ещё бы впендюрюли бы HEIF в ImageMagick и во всякие там гномовские вещи.

     
     
  • 2.11, Аноним, 12:48, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    После перехода на libvips GM/ImageMagick не пользуюсь, ибо они хуже в разы.
     
  • 1.2, Fracta1L, 10:57, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Декодировщики H.264, HEVC, MJPEG, MPEG-1/2/4, VC1, VP8/9, использующие механизм аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC

    Чем это лучше vdpau?

     
     
  • 2.3, soarin, 11:05, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Тем что VDPAU ограничено на новые возможности, потому что Nvidia его отправила на свалку
     
     
  • 3.21, corvuscor, 13:59, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Проблема в том, что этот NVDEC - это галимая проприетарщина.
     
  • 1.4, 2018 Year of Linux on Desktops, 11:38, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наконец-то в Арче теперь mpv обновится.
     
  • 1.5, Андрей, 11:58, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из поставки удалены приложения ffserver, ffmenc и ffmdec.

    Печаль

     
  • 1.6, Андрей, 12:00, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Декодировщики ..., использующие механизм аппаратного ускорения [проприетарные названия удалены];

    А как обстоят дела с ускорением всех этих ... с помощью одного и того универсального и открытого OpenCL?

     
  • 1.7, Zenitur, 12:05, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда они так гонятся? Неделю назад был master GIT был 3.5-dev!
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:14, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://semver.org
     
     
  • 3.15, Владимир, 13:08, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак не сем, ничо ж не сломали по итогу, обычный релиз)
     
     
  • 4.16, Sunderland93, 13:29, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не обычный. Очень много легаси выкинули. Именно поэтому последний mpv требует в обязательном порядке FFmpeg новее 3.4
     
     
  • 5.20, Владимир, 13:49, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, погорячился я, виноват. Опять же поддержка ХР того же, не так просто будет запилить обратно.
     
  • 3.18, Zenitur, 13:42, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я про 4.0, хотя ещё неделю назад готовился к выпуску 3.5
     
  • 1.8, Zenitur, 12:12, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Прекращена поддержка сборки для Windows XP

    Так поддержка же ещё не кончилась (POS Ready 2009). Я после XP винды и не видел... У меня установлена XP в дуалбуте специально для такого софта, который под Linux не выпускали. Уже 10 лет стоит.

     
     
  • 2.10, soarin, 12:29, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну для POS Ready 2009 оно на не надо.
    А так да - давно пора.
     
  • 1.12, corvuscor, 12:49, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка видеокодека нового поколения AV1

    И кто мне тут доказывал, что поддержка AV1 есть в ffmpeg аж со времен царя гороха?

     
     
  • 2.13, Аноним, 12:59, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто такого не мог никому доказывать, ибо AV1 вышел только в конце марта.
     
  • 2.14, Андрей, 13:07, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://git.ffmpeg.org/gitweb/ffmpeg.git/commit/c438899a706422b8362a13714580e9

    > Add AV1 video decoding support through libaom
    > author Luca Barbato <lu_zero@gentoo.org>
    > Thu, 25 Aug 2016 17:28:17 +0200 (17:28 +0200)
    > committer Luca Barbato <lu_zero@gentoo.org>
    > Mon, 12 Mar 2018 09:12:43 +0200 (08:12 +0100)
    > commit c438899a706422b8362a13714580e988be4d638b

    Смотрим на дату автора коммита: 1 год 8 месяцев назад.

    Только кодирование добавили 2 месяца назад:
    https://git.ffmpeg.org/gitweb/ffmpeg.git/commit/43778a501f1bfbceeddc8eaeea2ea2

    > Support AV1 encoding using libaom
    > author Luca Barbato <lu_zero@gentoo.org>
    > Sun, 11 Feb 2018 22:33:25 +0200 (21:33 +0100)

    Но с его скоростями кодирования это явно не нужно даже обладателям 8-ядерного 16-потокового Райзена.

     
  • 1.17, Аноним, 13:33, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что только для XP, почему бы не дропнуть всё что ниже Windows 10 и Intel Ice L... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 13:44, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FFmpeg - один из самых крутецких СПО-проектов. Офигенный респектище разрабам.
     
  • 1.23, Тротил, 14:21, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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