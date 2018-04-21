21.04.2018 10:36  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.0

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Новый выпуск примечателен поддержкой видеокодека AV1, возможностью сборки с LibreSSL, реализацией порции новых фильтров и появлением декодировщиков и кодировщиков, использующих для ускорения NVIDIA NVDEC и AMD AMF. Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.0, можно выделить: Добавлена поддержка видеокодека нового поколения AV1, который развивается альянсом Open Media, в который входят Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu;

Добавлена поддержка LibreSSL (через libtls);

Новые кодировщики и декодировщики: Декодировщики H.264, HEVC, MJPEG, MPEG-1/2/4, VC1, VP8/9, использующие механизм аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC; Декодировщики MJPEG и VP8, реализованные на базе VAAPI; Кодировщики H.264 и HEVC, использующие для ускорения AMD AMF (Advanced Media Framework); Кодировщик MJPEG, использующий механизм аппаратного ускорения Intel QSV; Кодировщик видео без потери качества MagicYUV; Кодировщик и декодировщик для звуковых кодеков aptX и aptX HD от компании Qualcomm; Кодировщик VideoToolbox HEVC и модуль для задействования аппаратного ускорения; Кодировщик и декодировщик для звукового кодека SBC; Кодировщик и декодировщик для голосового кодека codec2, реализованный на базе библиотеки libcodec2;

Добавлен распаковщик медиа-контейнеров (demuxer) в формате TiVo ty/ty+;

Новые фильтры: Добавлены фильтры битового потока (bitstream) для редактирования на лету метаданных в потоках H.264, HEVC и MPEG-2; Добавлен фильтр битового потока для извлечения кодированного звука E-AC-3; Добавлен вариант фильтра наложения видео (overlay), реализованный с использованием механизма аппаратного ускорения Intel QSV; Добавлен вариант фильтра наложения видео, ускоренный при помощи OpenCL; Добавлены варианты фильтров настройки цветового баланса (ProcAmp), подавления шумов и повышения чёткости, ускоренные при помощи VAAPI; mix - слияние нескольких видеопотоков в один; normalize - нормализация RGB-видео (растяжение контраста и гистограмм); fillborders - заполнение границ входного видео без изменения размеров видеопотока; setrange - ограничение цветового диапазона видео; vfrdet - определение видео с постоянной или переменной частотой кадров; deconvolve - устранение искажений на видео при помощи 2D-деконволюции; entropy - измерение энтропии уровня оттенков серого в гистограмме цветовых каналов видео; lv2 - позволяет загрузить любой внешний плагин обработки звука в формате LV2 (LADSPA Version 2); mcompand - расширение динамического диапазона звука; acontrast - сужение или расширение динамического диапазона звука; hilbert - генерирует коэффициенты для преобразования Гильберта; aiir - применение к звуку произвольного фильтра с бесконечной импульсной характеристикой; drmeter - измерение динамического диапазона звука; hapqa_extract - извлекает из HAPQA-файлов информацию о цветах RGB или прозрачности без переупаковки файла; filter_units - удаляет из потока юниты определённого типа;

Добавлено устройство ввода для камеры на платформе Android (android_camera);

Добавлена поддержка зависимых кадров E-AC-3;

Добавлена поддержка протокола потоковой передачи Haivision SRT (Secure Reliable Transport);

Прекращена поддержка сборки для Windows XP. В качестве минимальной версии Windows обозначен выпуск Windows Vista;

Из поставки удалены приложения ffserver, ffmenc и ffmdec.



