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19.04.2018 08:19  Крис Лэм переизбран на пост лидера проекта Debian

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняло участие 333 разработчика, что составляет 33% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 30%, в позапрошлом 28%). В этом году была выставлена только одна кандидатура на пост лидера - прошлогодний лидер Крис Лэм (Chris Lamb), который и был переизбран на второй срок.

Крис Лэм - 32-летний программист из Кэмбриджа, участвующий в разработке Debian с сентября 2008 года. Крис принимает участие в работе над проектами Debian Long Term Support (LTS), Debian Live и Debian Installer, входит в команды, сопровождающие пакеты, связанные с Python, X.Org и JavaScript, а также является автором таких инструментов, как AptFS, debian-bts-applet, travis.debian.net, IRC-бота #debian-devel-changes и Debian Timeline. Крис Лэм является одним из получателей гранта от организации Linux Foundation, выданного на развитие средств для обеспечения повторяемых сборок пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  3. OpenNews: Назван новый лидер проекта Debian
  4. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  5. OpenNews: Лукас Нуссбаум переизбран на пост лидера проекта Debian
  6. OpenNews: Объявлен новый лидер проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 08:25, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ежегодные выборы - никакой стабильности.
     
     
  • 2.2, Аноним, 08:35, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ежегодные выборы одного и того же — всё в порядке.
     
  • 2.3, Алконим, 08:36, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да хоть каждый день переизберай- кандидатура одна. Так себе, формальность.
     
  • 2.4, Амнюк, 08:37, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зато у нас 18 лет стабильности и православный Astra Linux.
     
     
  • 3.6, Откажись от лжи, 08:41, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не православный, а рабославный. Ну или гундяеславный.
    (Славить Правь, т.е. Правильные Идеи)
     
  • 1.5, Откажись от лжи, 08:39, 19/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Советский "патриотизм" https://pastebin.com/VuNcPwa8
     

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