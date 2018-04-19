19.04.2018 08:19  Крис Лэм переизбран на пост лидера проекта Debian

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняло участие 333 разработчика, что составляет 33% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 30%, в позапрошлом 28%). В этом году была выставлена только одна кандидатура на пост лидера - прошлогодний лидер Крис Лэм (Chris Lamb), который и был переизбран на второй срок.

Крис Лэм - 32-летний программист из Кэмбриджа, участвующий в разработке Debian с сентября 2008 года. Крис принимает участие в работе над проектами Debian Long Term Support (LTS), Debian Live и Debian Installer, входит в команды, сопровождающие пакеты, связанные с Python, X.Org и JavaScript, а также является автором таких инструментов, как AptFS, debian-bts-applet, travis.debian.net, IRC-бота #debian-devel-changes и Debian Timeline. Крис Лэм является одним из получателей гранта от организации Linux Foundation, выданного на развитие средств для обеспечения повторяемых сборок пакетов.



