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18.04.2018 15:09  Релиз web-браузера Chrome 66

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 66. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 66:

  • Прекращено автоматическое воспроизведение видео со звуком на текущей вкладке. Автоматическое воспроизведение мультимедийного контента (свойство autoplay) теперь допустимо только если пользователь явно кликнул на странице или часто просматривает мультимедийный контент на этом сайте. Изменение позволит блокировать злоупотребления на некоторых сайтах, автоматически показывающих видеорекламу со звуком, которая создаёт неудобства и отвлекает пользователя при просмотре страниц;
  • Применение методов Material Design для горизонтальной прокрутки на сенсорных экранах. При совершении жестов листания вправо или влево от края страницы теперь высвечивается специальный анимированный индикатор, показывающий направление навигации. Для включения нового режима в "chrome://flags/#overscroll-history-navigation" следует установить значение "Simple";
  • Экспериментальное новое оформление диалогов и всплывающих окон в стиле Material Design (тестирование началось в прошлом выпуске и пока не завершено). Включение производится через "chrome://flags#secondary-ui-md";
  • Для пользователей, которые не могут просмотреть встроенные PDF, добавлена возможность клика на загруженный PDF и открытия его в любой внешней программе просмотра;
  • В версии для Android добавлена возможность экспорта сохранённых паролей ( Settings -> Overflow Menu -> Export Passwords). Перед началом экспорта требуется повторно пройти аутентификацию;
  • В версии для Android добавлена возможность отключения показа ссылок-рекомендаций на странице новой вкладки (отключается через новый переключатель в секции "Articles for you");
  • Возможность поиска в списке сохранённых паролей (позволяет быстро находить сайты для которых ранее были сохранены пароли);
  • При просмотре web-контента (webview) в приложении при помощи Chrome в правом верхнем углу панели теперь показывается дополнительная кнопка вызова действий;
  • Для находящихся в режиме ожидания загрузок теперь выводится дополнительная информация с пояснением, почему загрузка ещё не стартовала;
  • Добавлена возможность использования объекта ImageBitmap для отрисовки изображения на "canvas", что позволяет обойтись без промежуточного создания тега "img" и без хранения нескольких копий изображения в памяти. Кроме повышения эффективности работы с памятью новый метод также позволяет организовать декодирование изображения перед выводом на "canvas" в асинхронном режиме, не блокируя работу других вычислений;
  • Добавлена поддержка типизированной объектной модели CSS (CSSOM - CSS Typed Object Model (OM) Level 1), позволяющей манипулировать значениями CSS не как строками, а как типизированными объектами JavaScript. При использовании CSSOM разработчику не нужно заботиться о конвертации типизированных значений в строки и наоборот. Помимо возможности манипулировать значениями, присвоенными свойствам CSS, типизированная объектная модель также позволяет писать более удобный для сопровождения и понятный код. Например, вместо "el.style.opacity = 0.3" можно указать 'el.attributeStyleMap.set("opacity", CSS.number("0.3"))';
  • Добавлен API для асинхронной работы с буфером обмена, позволяющий читать и записывать данные в буфер обмена с использованием механизма Promise. Новый API интегрируется с Permissions API для запроса полномочий и заметно проще ранее предлагаемого API execCommand('copy'). Например, для чтения из буфера обмена можно указать "const data = await navigator.clipboard.readText()", а для записи 'await navigator.clipboard.writeText("Hello, clipboard.")'. В будущих выпусках ожидается поддержка копирования и вставки сложных типов данных, таких как изображения;
  • Добавлен новый объект AudioWorklet, который предоставляет новый синхронный контекст выполнения JavaScript, позволяющий программно контролировать параметры звука без внесения дополнительных задержек и не влияя на стабильность звукового вывода (ранее применяемый ScriptProcessorNode работал в асинхронном режиме и приводил к нарушению стабильности потока, в будущих выпусках он будет объявлен устаревшим);
  • В медиазапросах CSS (media queries) разрешено применение математических выражений calc(), min() и max();
  • В CSS-функциях rgb() и rgba() теперь допускается указание значений с плавающей запятой;
  • Попытка чтения несуществующего или некорректного URL через File API теперь приводил к выводу сетевой ошибки, вместо возврата кода 404;
  • В HTML-элементы textarea и select добавлена поддержка атрибута autocomplete, который позволяет управлять включением или выключением автозаполнения форм;
  • Изменяемый элемент checkbox теперь формируют три события: клик, ввод и изменение (click, input и change) вместо ранее формируемых событий click и change;
  • В интерфейс MediaStreamTrack добавлен вызов getCapabilities(), через который можно получить диапазон допустимых значений для каждого свойства;
  • JavaScript-функция Function.prototype.toString() теперь возвращает строку с кодом функции, полостью совпадающую с тем, как функция заданоа в исходных текстах (все отступы и даже комментарии сохраняются);
  • В JSON теперь является синтаксическим подмножеством ECMAScript, что позволяет использовать в строковых литералах символы разделения строк (U+2028) и разделения параграфов (U+2029);
  • Выражение "catch" в блоке "try" теперь может применяться без параметра;
  • Методы String.prototype.trimStart() и String.prototype.trimEnd() теперь могут применяться как стандартные способы вырезания лидирующих и оконечных пробелов из строк, в дополнение к ранее доступному методу String.prototype.trim(). Нестандартные методы trimLeft() и trimRight() оставлены как псевдонимы trimStart() и trimEnd() для сохранения совместимости;
  • Добавлен метод Array.prototype.values(), который возвращает объект итератора, содержащий значения для каждого индекса в массиве;
  • Из свойств CSS gutter удалён префикс "grid", т.е. grid-gap теперь просто gap, grid-row-gap - row-gap, а grid-column-gap - column-gap;
  • Добавлен новый API, позволяющий получить информацию от доступных возможностях декодирования мультимедийного контента на стороне клиента. На основании выводимых данных можно оценить сможет ли клиент обеспечить плавное и энергоэффективное декодирование видео с разрешением, выбранным на основании параметров экрана и полосы пропускания;
  • В Fetch API для объекта Request реализовано свойство keepalive, позволяющее продолжить извлечение данных после закрытия вкладки. Также добавлены интерфейсы AbortSignal и AbortController для отмены извлечения данных;
  • Прекращено доверие к сертификатам Symantec, выписанным до 1 июня 2016 года;
  • Обеспечен вывод предупреждения при выявлении попыток стороннего ПО осуществить подстановку кода в процессы Chrome. Подобные подстановки наблюдаются на 2/3 систем с Windows и, как правило, производятся антивирусным ПО. По статистике, подобные манипуляции приводят к снижению стабильности работы и являются причиной 15% всех наблюдаемых крахов браузера;
  • Для ограниченного круга пользователей включен по умолчанию режим строгой изоляции сайта, предоставляющий дополнительную защиту от атак типа Spectre. Суть метода в том, что страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой sandbox;
  • Изменён подход к кэшированию скомпилированного варианта JavaScript-кода. Если раньше кэшировался код, сгенерированный сразу после первой компиляции основных функций (до запуска), то теперь в кэш попадает код, сформированный после первого запуска первичных скриптов, что позволяет охватить кэшированием функции которые не были учтены при начальной компиляции. В некоторых ситуациях новый подход позволяет на 20-60% снизить время компиляции и разбора при повторной загрузке страницы;
  • Реализована возможность выноса в отдельные фоновые потоки операций компиляции исходных текстов JavaScript в байткод, что позволило на 5-20% сократить время компиляции в основном потоке. Дополнительно исключена отдельная фаза нумерации AST, что сократило время компиляции ещё на 3-5%;
  • Проведена оптимизация производительности асинхронных операций и функций promises/async;
  • Более чем в 10 раз увеличена производительность операции Array#reduce для массивов с большим числом пустот или значений с плавающей запятой;

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 62 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 34 премии на сумму 34.5 тысячи долларов США (по одной премии в $7500, $5000, $4500, $4000 и $3000, две премии $2000, две премии $1000 и девять премий $500). Размер 16 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 65
  4. OpenNews: Сборка Chrome для Windows переведена на использование Clang
  5. OpenNews: Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов
  6. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
Лицензия: CC-BY
Тип: Практикум
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним, 15:14, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Про вшитый зонд^H^H^H^Hантивирус ни слова https://geektimes.ru/post/299633/
     
     
  • 2.4, Аноним, 15:20, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +12 +/
    так этот зонд легко выпиливается методом удаления самого браузера из системы
     
  • 2.5, molny, 15:25, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Это легко фиксится установкой сборок Chromium (например с Woolyss) взаместо Google Chrome (с google.com/chrome)
     
  • 2.11, Аноним, 15:58, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Не факт, что это Chrome, а не очередное виндовое приложение, засунувшее свой пла... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, iPony, 16:56, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не баг 🐞, это фича...
    https://blog.google/products/chrome/cleaner-safer-web-chrome-cleanup/
     
  • 2.27, Аноним, 17:57, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    chromium
     
  • 2.40, вереумненужен, 19:15, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Работа антивируса Chrome кажется вполне благонамеренной, направленной на защиту пользователя. Но сообщения в твиттере Келли Шортридж вызвали немалый резонанс."

    Но задача небольшой маргинальной аудитории как раз и состоит в том, чтобы безостановочно газифицировать лужу. Любую, какая попадёт в её поле зрения.

     
  • 1.2, Аниним, 15:17, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >показ ссылок-рекомендаций на странице новой вкладки

    Не могу понять, это такое толерантное название навязчивой рекламы, пропихнутой прямо в браузер?

     
     
  • 2.7, Аноним, 15:41, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    почему "толерантное"?
     
     
  • 3.12, Диалектик, 15:58, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что даже думать о сопротивлении этому -- запрещено.
     
     
  • 4.13, Аноним, 16:02, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    почему именно толерантное в чем причина использования этого прилагательного, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, Аниним, 16:12, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отвечает Александр Друзь: в данном контексте слово "толерантность" употреблено как обозначение отвратительного, но лояльно обозначенного явления, выдаваемого как норма и к которому надо воспитать терпимость. Сравните: "навязанная реклама при открытии каждой новой вкладки" и "показ ссылок-рекомендаций". Либо классический пример: "пид@рас" и "человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
     
     
  • 6.16, annonim, 16:36, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Либо классический пример: "пид@рас" и "человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией".

    Интересно, почему это считается классическим примером - лично мне человеки, врущие^W играющие словами и разводящие других на "бабло", куда как более противнее.
    Но нет, вместо однозначных "врунишка", "мошенник", "кидала","разводчик", "дармоед", "лоботряс"  и невербального дополнения в виде летящего канделябра для самых наглых, приходится толерантно величать эту братию "манагерами","бизнес-тренерами", "консультантами по продажам", "страховыми агентами" или "многоуважаемым руководством банка".


     
     
  • 7.17, Аниним, 16:39, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Интересно, почему это считается классическим примером

    Ну вот так повелось, невозможность назвать голубое голубым - классический образец толерантности и политкорректности.

     
     
  • 8.20, Аноним, 16:50, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А где она Гомосексуалами называйте Вы будете не рады тому, что вам запрещают н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.44, вереумненужен, 19:31, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. Модераторы, уберите слово евре1й из вордфильтра, лол. Лучше жид туда добавьте.

    Аххаха! Здесь действует одно незыблемое правило: кто в халате тот и доктор!


     
  • 6.18, Аноним, 16:41, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    удивительно, как быстро синоним терпимости стал чуть ли не оскорблением ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.19, Аниним, 16:44, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажите спасибо правозащитникам и либералам.
     
     
  • 8.37, Аноним, 18:57, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Либерали 769 зм от лат liberalis 8212 свободный 8212 философское и общ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.29, Asd, 18:01, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько я помню, это медицинский термин. Причём не положительный.Абсолютная толерантность - смерть
    .
     
     
  • 8.35, аноним 12, 18:55, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Толерантность — широкий термин. Он даже в математике есть.
     
  • 1.6, Аноним, 15:39, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Только Firefox!
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48312
     
     
  • 2.15, Аноним, 16:20, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шёл 2018 год, а ребята до сих пор спорят какой зонд лучше, а я в это время польз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, Виталик Бутерин, 19:17, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    IE6 навсегда в наших сердцах!
     
  • 1.8, Аноним, 15:47, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подождите, идёт проверка на законность контента ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Диносуслик, 15:56, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Например, вместо "el.style.opacity = 0.3" можно указать 'el.attributeStyleMap.set("opacity", CSS.number("0.3"))';

    Ага, удобнее стало. Сейчас.

     
  • 1.23, Аноним, 16:59, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    -------------- Обьясните, почему нельзя проверить выпуск сразу и только потом ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 17:42, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда ты бы никогда не зарелизился ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 18:07, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что фаззинг 8212 процесс бесконечный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, Виталик Бутерин, 19:20, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Почему?

    Здесь должна быть реклама "ПивасСтудио"

     
  • 1.26, Аноним, 17:55, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а где chromium 66? как поставить хром в убунту 16.04.4 ЛТС?
     
     
  • 2.49, рара Кен, 20:33, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    скачать deb файл с сайта а зачем вам именно chromium? он должен быть в репозитории надо подождать когда обновят до 66 а с сайта можно скачать три варианта стабильный, бета и  unstable для разработчиков - 67 уже
    установить через команду
    sudo dpkg -i (файл пакета)
    sudo apt install chrome
     
  • 1.31, Аноним, 18:12, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не добавлен он там несколько лет как есть , а исправлен в соответствии со станд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним, 18:34, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я что-то не понимаю Зачем тут графики с производительностью движка V8 Хром же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним, 18:56, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так именно что блинк эта та часть вебкита что KHTML, а KJS вебкита поменяли н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, Аноним, 20:32, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Blink - html движок.
    V8 - javascript движок.
     
  • 1.46, рара Кен, 20:12, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    они в этот раз промахнулись дальше какая то околесица с их сайта а у меня канал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Аноним, 20:35, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > какая то околесица

    Это точно.

     
  • 1.48, X86, 20:32, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я перешел на Firefox на телефоне. Браузер наконец то стал пригодным для серфинга. Уже не тормозит как раньше и взрослые расширения работают.
     

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