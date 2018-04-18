18.04.2018 15:09  Релиз web-браузера Chrome 66

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|2.40, вереумненужен, 19:15, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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"Работа антивируса Chrome кажется вполне благонамеренной, направленной на защиту пользователя. Но сообщения в твиттере Келли Шортридж вызвали немалый резонанс."
Но задача небольшой маргинальной аудитории как раз и состоит в том, чтобы безостановочно газифицировать лужу. Любую, какая попадёт в её поле зрения.
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|1.2, Аниним, 15:17, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>показ ссылок-рекомендаций на странице новой вкладки
Не могу понять, это такое толерантное название навязчивой рекламы, пропихнутой прямо в браузер?
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|5.14, Аниним, 16:12, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Отвечает Александр Друзь: в данном контексте слово "толерантность" употреблено как обозначение отвратительного, но лояльно обозначенного явления, выдаваемого как норма и к которому надо воспитать терпимость. Сравните: "навязанная реклама при открытии каждой новой вкладки" и "показ ссылок-рекомендаций". Либо классический пример: "пид@рас" и "человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
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|6.16, annonim, 16:36, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Либо классический пример: "пид@рас" и "человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
Интересно, почему это считается классическим примером - лично мне человеки, врущие^W играющие словами и разводящие других на "бабло", куда как более противнее.
Но нет, вместо однозначных "врунишка", "мошенник", "кидала","разводчик", "дармоед", "лоботряс" и невербального дополнения в виде летящего канделябра для самых наглых, приходится толерантно величать эту братию "манагерами","бизнес-тренерами", "консультантами по продажам", "страховыми агентами" или "многоуважаемым руководством банка".
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|7.17, Аниним, 16:39, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Интересно, почему это считается классическим примером
Ну вот так повелось, невозможность назвать голубое голубым - классический образец толерантности и политкорректности.
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|2.49, рара Кен, 20:33, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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скачать deb файл с сайта а зачем вам именно chromium? он должен быть в репозитории надо подождать когда обновят до 66 а с сайта можно скачать три варианта стабильный, бета и unstable для разработчиков - 67 уже
установить через команду
sudo dpkg -i (файл пакета)
sudo apt install chrome
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|1.48, X86, 20:32, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А я перешел на Firefox на телефоне. Браузер наконец то стал пригодным для серфинга. Уже не тормозит как раньше и взрослые расширения работают.
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