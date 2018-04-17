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17.04.2018 22:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 27.9.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяются оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения:

  • Решены некоторые проблемы с совместимостью медиа подсистемы с актуальными спецификациями;
  • В Referrers добавлен вывод лидирующего символа "/";
  • Реализация RegExp(RegExp object, flags) приведена в соответствие со стандартом ES6;
  • Встроенный шрифт изменён на свободный Twemoji вместо ставшего несвободным EmojiOne;
  • Обеспечена синхронная загрузка сохранённого сеанса при запуске;
  • В Linux и macOS для отрисовки содержимого теперь применяется графическая библиотека Skia.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.7.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.6.0
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Анатом, 22:32, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Скачал, запустил, segfault. Это Linux, детка.
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:37, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Собери сам из исходников с зависимостями твоего дистра. Это Linux, вьюноша.
     
     
  • 3.3, Teocally, 22:39, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Собери сам из исходников с зависимостями твоего дистра. Это Linux, вьюноша.

    Вот-вот...а то обленились вконец!

     
     
  • 4.15, jamesjames, 01:04, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так и есть, PaleMoon собранный из исходников вполне сносно работает на PentiumII. (не шутка)
     
  • 3.11, пох, 00:02, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Собери сам из исходников с зависимостями твоего дистра. Это Linux, вьюноша.

    это опенотсос, запрещающий тем кто умеет собирать переносимо, распространять свою сборку (а в наиболее ди6ильной своей стадии - даже скрипты такой сборки)

    разумеется и только исключительно для того, чтобы никто не мог обвинить честнейших авторов palemoon в криворукости.

     
     
  • 4.13, Crazy Alex, 00:21, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поменяй название и распространяй сколько влезет. Там даже скриптик был для этого, ещё от FF. Или просто собери с дефолтными настройками - тогда можно и название не менять.

    Не то чтобы я сильно поддерживал их позицию, но в чём-то она понятна - поддерживать все комбинации настроек сборки в этом монстре нереально, и выгребать за чужие глупости у людей тоже нет ни ресурсов, ни желания.

     
     
  • 5.17, пох, 01:24, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и сколько юзеров догадаются, когда обломится apt-get install palemoon PaleMoon ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Ilya Indigo, 22:39, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ..., а не оффтопик! Тут нужно не скачивать блобы, а устанавливать их из репозитория соответствующего дистрибутива. А если ширпотреб вроде сабжа не имеет актуальных открытых исходников, то на него вообще не нужно обращать внимания.
     
     
  • 3.5, Анатом, 22:44, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Свеженький из репозитория. Со второй попытки открылся. Гы, забавно, как он попытался поменять "репозитория" на "суппозитория".
     
  • 3.12, пох, 00:12, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ..., а не оффтопик! Тут нужно не скачивать блобы, а устанавливать их
    > из репозитория соответствующего дистрибутива.

    а авторы дистрибутива лицензию читали и получили персональное одобрение на право распространения своих сборок?

    > А если ширпотреб вроде сабжа не имеет актуальных открытых исходников

    имеет. Собирать ты их должен _лично_. Или жрать что дают из официальных источников.



     
  • 1.6, Аноним, 22:58, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Waterfox 56.1.0 https://www.reddit.com/r/waterfox/ актуальнее.
     
     
  • 2.7, paulus, 23:18, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Waterfox

    Для 32-битного старика не вариант, а вот паленый подходит...

     
  • 2.8, Аноним, 23:25, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если только тебя не интересуют актуальные обновления безопасности У всех форков... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 23:52, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Если только тебя не интересуют гуглоаналитика и мистер робот

    fixed

     
  • 2.16, feudor, 01:13, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    если рассматривать техническую сторону а не предпочтения то палемун нужен напрмиер пользовтелям винхп. Или для использования определенных расширений, так как они либо совместимы, либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.

    а ватерфокс тем пользователям файерфокс кто еще зависит от расширений которые работают только на 56- версиях, но в виде вебэкстеншион не появились. Так как в нем есть поддержка firefox sync то переход с файерфокс на ватерфокс а позже обратно на файерфокс пройдет наиболее безболезнено и прозрачно.

     
     
  • 3.18, пох, 01:29, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > если рассматривать техническую сторону а не предпочтения то палемун нужен напрмиер пользовтелям
    > винхп.

    не нужен.
    Removed redundant checks for "Vista or later" since that is all we support.
    27.8.0 (а сломали еще раньше)

    > Или для использования определенных расширений, так как они либо совместимы,

    они несовместимы. Совместимых не осталось после героической поебды над product uuid и чудо-функции IsUsablePlugin.

    > либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.

    и половина из них уже снова не работает, потому что форкнуть мазильную автобилдилку-автотестилку кишка оказалась тонковата.

     
     
  • 4.19, feudor, 01:49, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.
    > и половина из них уже снова не работает, потому что форкнуть мазильную
    > автобилдилку-автотестилку кишка оказалась тонковата.

    у меня установлен палемун для тестирования, я пока не заметил того о чем ты говоришь, а так же и после обновления установленные расширения и темы не отвалились.

     
     
  • 5.20, пох, 02:09, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.
    > у меня установлен палемун для тестирования, я пока не заметил того о
    > чем ты говоришь, а так же и после обновления установленные расширения

    тогда отучаемся говорить о "множестве". "у меня установлены два ненужнорасширения и noscript".

    > и темы не отвалились.

    о да, темы это самое главное.

     
  • 1.9, Аноним, 23:34, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    они уже давно не делают сборки для атомных процессоров, харэ копипастить... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, пох, 00:56, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    главнейшее из "изменений" то, что эта версия - последняя в 27 ветке, и дальше будут выпускаться только исправления совсем критичных проблем - если авторы их вообще заметят и признают критичными.

    Следующей major версией будет 28, представляющая собой гибрид гoвняны (ой, простите, goanna, собственного клона gecko) и сифилиска...ой, простите, платформы UXP - собственного форка XUL, который больше не поддерживается и не развивается мозиллой.
    Вероятнее всего, в качестве побочного эффекта, снова будут сломаны все еще уцелевшие совместимые расширения, кроме ненужных, поскольку старые будут недостаточно новыми для нового XUL, а новые - недостаточно старыми для "PMKit" - своего кривого и недокументированного клона mozilla jetpack. (что мы уже проходили в старые недобрые времена версий 25-26)

    из позитивного - нам все же обещают работающий css grid.

    Произойдет это "приблизительно этим летом".

     
  • 1.21, iPony, 04:22, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Встроенный шрифт изменён на свободный Twemoji вместо ставшего несвободным EmojiOne

    Это видать единственное что было нормальным в этом "браузере"

     

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