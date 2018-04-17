17.04.2018 22:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0

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|3.11, пох, 00:02, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Собери сам из исходников с зависимостями твоего дистра. Это Linux, вьюноша.
это опенотсос, запрещающий тем кто умеет собирать переносимо, распространять свою сборку (а в наиболее ди6ильной своей стадии - даже скрипты такой сборки)
разумеется и только исключительно для того, чтобы никто не мог обвинить честнейших авторов palemoon в криворукости.
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|4.13, Crazy Alex, 00:21, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поменяй название и распространяй сколько влезет. Там даже скриптик был для этого, ещё от FF. Или просто собери с дефолтными настройками - тогда можно и название не менять.
Не то чтобы я сильно поддерживал их позицию, но в чём-то она понятна - поддерживать все комбинации настроек сборки в этом монстре нереально, и выгребать за чужие глупости у людей тоже нет ни ресурсов, ни желания.
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|2.4, Ilya Indigo, 22:39, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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..., а не оффтопик! Тут нужно не скачивать блобы, а устанавливать их из репозитория соответствующего дистрибутива. А если ширпотреб вроде сабжа не имеет актуальных открытых исходников, то на него вообще не нужно обращать внимания.
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|3.12, пох, 00:12, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ..., а не оффтопик! Тут нужно не скачивать блобы, а устанавливать их
> из репозитория соответствующего дистрибутива.
а авторы дистрибутива лицензию читали и получили персональное одобрение на право распространения своих сборок?
> А если ширпотреб вроде сабжа не имеет актуальных открытых исходников
имеет. Собирать ты их должен _лично_. Или жрать что дают из официальных источников.
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|2.16, feudor, 01:13, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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если рассматривать техническую сторону а не предпочтения то палемун нужен напрмиер пользовтелям винхп. Или для использования определенных расширений, так как они либо совместимы, либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.
а ватерфокс тем пользователям файерфокс кто еще зависит от расширений которые работают только на 56- версиях, но в виде вебэкстеншион не появились. Так как в нем есть поддержка firefox sync то переход с файерфокс на ватерфокс а позже обратно на файерфокс пройдет наиболее безболезнено и прозрачно.
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|3.18, пох, 01:29, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> если рассматривать техническую сторону а не предпочтения то палемун нужен напрмиер пользовтелям
> винхп.
не нужен.
Removed redundant checks for "Vista or later" since that is all we support.
27.8.0 (а сломали еще раньше)
> Или для использования определенных расширений, так как они либо совместимы,
они несовместимы. Совместимых не осталось после героической поебды над product uuid и чудо-функции IsUsablePlugin.
> либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.
и половина из них уже снова не работает, потому что форкнуть мазильную автобилдилку-автотестилку кишка оказалась тонковата.
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|4.19, feudor, 01:49, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.
> и половина из них уже снова не работает, потому что форкнуть мазильную
> автобилдилку-автотестилку кишка оказалась тонковата.
у меня установлен палемун для тестирования, я пока не заметил того о чем ты говоришь, а так же и после обновления установленные расширения и темы не отвалились.
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|5.20, пох, 02:09, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун.
> у меня установлен палемун для тестирования, я пока не заметил того о
> чем ты говоришь, а так же и после обновления установленные расширения
тогда отучаемся говорить о "множестве". "у меня установлены два ненужнорасширения и noscript".
> и темы не отвалились.
о да, темы это самое главное.
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|1.14, пох, 00:56, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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главнейшее из "изменений" то, что эта версия - последняя в 27 ветке, и дальше будут выпускаться только исправления совсем критичных проблем - если авторы их вообще заметят и признают критичными.
Следующей major версией будет 28, представляющая собой гибрид гoвняны (ой, простите, goanna, собственного клона gecko) и сифилиска...ой, простите, платформы UXP - собственного форка XUL, который больше не поддерживается и не развивается мозиллой.
Вероятнее всего, в качестве побочного эффекта, снова будут сломаны все еще уцелевшие совместимые расширения, кроме ненужных, поскольку старые будут недостаточно новыми для нового XUL, а новые - недостаточно старыми для "PMKit" - своего кривого и недокументированного клона mozilla jetpack. (что мы уже проходили в старые недобрые времена версий 25-26)
из позитивного - нам все же обещают работающий css grid.
Произойдет это "приблизительно этим летом".
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|1.21, iPony, 04:22, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Встроенный шрифт изменён на свободный Twemoji вместо ставшего несвободным EmojiOne
Это видать единственное что было нормальным в этом "браузере"
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