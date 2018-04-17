17.04.2018 22:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 27.9.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяются оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения: