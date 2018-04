17.04.2018 22:27  Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0

> если рассматривать техническую сторону а не предпочтения то палемун нужен напрмиер пользовтелям

> винхп. не нужен.

Removed redundant checks for "Vista or later" since that is all we support.

27.8.0 (а сломали еще раньше) > Или для использования определенных расширений, так как они либо совместимы, они несовместимы. Совместимых не осталось после героической поебды над product uuid и чудо-функции IsUsablePlugin. > либо множество самых полезных расширений форкнуто и переписано с поддержкой палемун. и половина из них уже снова не работает, потому что форкнуть мазильную автобилдилку-автотестилку кишка оказалась тонковата.