15.04.2018 18:34  Релиз системы управления версиями Apache Subversion 1.10.0

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|2.13, пох, 21:32, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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боюсь спросить, как же тогда выглядят плохие?
http://www.robgonda.com/blog/index.cfm/2007/10/19/SVN-PROPFIND-request-failed
o-Such-Revision
(это чуваку повезло, на самом деле нет никаких вариантов выяснить, какая версия на самом деле последняя, можно только угадать, на какую откатываться, но никак не узнать, не потерял ли ты данные)
http://stackoverflow.com/questions/13031544/empty-or-non-existent-db-txn-curr
-in-a-subversion-repository
(ну тут просто, "any 64value will work", правда, пока ты с этим разбираешься, репо не работает)
и да, угадайте, почему я знаю о существовании этих статей.
про неработающий svn log в частично permissionless/частично нет (в public части репо) я уж молчу, право, какая мелочь.
(да, я понимаю, что модные-современные и такого-то не умеют)
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|3.16, Gemorroj, 21:51, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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это какие-то кастомные проблемы (первая ссылка битая, вторая давно пофикшена, судя по твоей же ссылке), за много лет работы не сталкивался.
мне неудобства доставляет только отсутствие .svnignore. управлять игнорами на уровне хуков неудобно.
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|5.21, пох, 22:54, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> svn:ignore вроде свойство же
оно per-dir, и не наследуется, это уж точно вредная фича (потому что ее вообще не видно, если не знать что оно тут используется)
можно такой же список держать в config, но он, естественно, будет твой личный, а не в репо.
Если нужно чтобы автоприлетало каждому Васяну, вчера получившему туда доступ, пока он не накоммитил чего лишнего - не вариант.
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|6.31, all_glory_to_the_hypnotoad, 03:48, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет staging area, а из-за этого со всеми остальными каждодневными фичами работать крайне неудобно, например, с ребейзом. И это без учёта прикрепления остальных фич в hg через задницу - т.е. через неконсистентую систему плагинов которые ещё нужно включать руками.
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