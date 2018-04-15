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15.04.2018 18:34  Релиз системы управления версиями Apache Subversion 1.10.0

После почти трёх лет разработки состоялся релиз новой ветки системы управления версиями Subversion 1.10.0. Несмотря на развитие децентрализованных систем, Subversion продолжает пользоваться популярностью в коммерческих компаниях и проектах, использующих централизованный подход к управлению версиями и конфигурацией программных систем. Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal, OpenSCADA, GCC и LLVM.

Ключевые улучшения:

  • Представлена новая реализация механизма авторизации на основе путей, дающего возможность определить правила доступа к отдельным каталогам в репозитории. Помимо ранее предлагаемых правил "[repos:/path]" и "[/path]", которые допускают только точные совпадения путей, новая реализация позволяет использовать два новых формата "[:glob:repos:/path]" и "[:glob:/path]", допускающих использование масок. Для создания масок предлагается использовать классические маски вида *foo*.bar, а также конструкции "/*/" для сопоставления с одним сегментом пути и "/**/" для сопоставления с произвольным числом сегментов пути;
  • Полностью переработана интерактивная система разрешения конфликтов, которая ищет в истории репозитория структурные изменения (операции добавления, удаления, копирования и перемещения), которые конфликтуют с локальными изменениями в рабочей копии и приводят к образованию конфликтов. В новой реализации дерево конфликтов снабжено детальными сведениями, которые раньше приходилось искать вручную, в том числе указаны номера ревизий и имена разработчиков конфликтующих изменений. Новая система также научилась определять операции перемещения и переименования в истории репозитория и учитывать их при изменении локальной рабочей копии, что сделало процесс слияния между ветками максимально прозрачным, в случае если в одной или в обеих ветках выполнялись операции переименования файлов или каталогов. Конфликты которые имеют однозначное решение теперь по возможности разрешаются автоматичести, без запроса пользователя (например, когда файл перемещён в другое место репозитория);
  • Добавлена поддержка механизма сжатия LZ4, в качестве альтернативы ранее предлагавшейся системе zlib. LZ4 существенно превосходит zlib по скорости сжатия и распаковки, сохраняя при этом приемлемую степень сжатия. Как результат, переход на LZ4 позволяет существенно увеличить производительность операций чтения и записи, особенно если репозиторий включает большие файлы. Поддержка LZ4 включена по умолчанию для сжатия данных в репозитории (версия формата хранилища 8), а также применяется для сжатия трафика при доступе к внешнему репозиторию по "http://" и "svn://". Для обновления до новой версии формата хранилища можно использовать команду "svnadmin upgrade";
  • Добавлены экспериментальные команды "svn shelve/unshelve/shelves", позволяющие отдельно отложить незавершенные изменения в рабочей копии, чтобы срочно поработать над чем-то другим, а затем вернуть недоделанные изменения в рабочую копию. Поведение предлагаемой возможности похоже на сохранение патча, созданного через "svn diff", с последующим его восстановлением через "svn patch";


  1. Главная ссылка к новости (https://svn.haxx.se/dev/archiv...)
  2. OpenNews: Увидела свет система управления версиями Apache Subversion 1.9.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  4. OpenNews: Увидела свет система управления версиями Subversion 1.8.0
  5. OpenNews: Релиз системы управления версиями Subversion 1.7.0
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: subversion, svn
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  • 1.1, Аноним, 19:49, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Это типа git ?
     
     
  • 2.2, Анонидзе, 19:50, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да, только централизованный.
     
  • 2.3, Аноним, 19:50, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Это типа CVS.
     
  • 1.6, Аноним, 20:02, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    вот https gcc gnu org git p gcc git a summary ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Андрей, 20:31, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но это всего лишь зеркало:
    description Mirror of all GCC SVN branches and tags
     
  • 1.7, Аноним, 20:16, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Время от времени эта ерунда всплывает на работе, а все уже забыли, как ею пользо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, klalafuda, 20:23, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что там гуглить то? Практически также как и CVS.
     
  • 2.9, KonstantinB, 20:30, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользоваться надо вот так:
    https://git-scm.com/docs/git-svn
     
  • 1.11, Gemorroj, 20:46, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    хорошая vcs, жаль не в трендах
     
     
  • 2.13, пох, 21:32, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    боюсь спросить, как же тогда выглядят плохие?

    http://www.robgonda.com/blog/index.cfm/2007/10/19/SVN-PROPFIND-request-failed
    o-Such-Revision

    (это чуваку повезло, на самом деле нет никаких вариантов выяснить, какая версия на самом деле последняя, можно только угадать, на какую откатываться, но никак не узнать, не потерял ли ты данные)

    http://stackoverflow.com/questions/13031544/empty-or-non-existent-db-txn-curr
    -in-a-subversion-repository
    (ну тут просто, "any 64value will work", правда, пока ты с этим разбираешься, репо не работает)
    и да, угадайте, почему я знаю о существовании этих статей.

    про неработающий svn log в частично permissionless/частично нет (в public части репо) я уж молчу, право, какая мелочь.
    (да, я понимаю, что модные-современные и такого-то не умеют)

     
     
  • 3.16, Gemorroj, 21:51, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    это какие-то кастомные проблемы (первая ссылка битая, вторая давно пофикшена, судя по твоей же ссылке), за много лет работы не сталкивался.
    мне неудобства доставляет только отсутствие .svnignore. управлять игнорами на уровне хуков неудобно.
     
     
  • 4.18, vitalif, 22:40, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    svn:ignore вроде свойство же
     
     
  • 5.21, пох, 22:54, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > svn:ignore вроде свойство же

    оно per-dir, и не наследуется, это уж точно вредная фича (потому что ее вообще не видно, если не знать что оно тут используется)

    можно такой же список держать в config, но он, естественно, будет твой личный, а не в репо.
    Если нужно чтобы автоприлетало каждому Васяну, вчера получившему туда доступ, пока он не накоммитил чего лишнего - не вариант.


     
  • 5.22, Gemorroj, 23:24, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я и говорю неудобно
     
  • 4.19, пох, 22:44, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это банальное последствие приземления сервера не на все четыре лапы в моем случ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.17, Gemorroj, 21:54, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    не знаю как выглядят плохие, у меня опыт ограничен git/mercurial/svn. у всех есть плюсы-минусы.
     
  • 3.27, Аноним, 00:01, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Плохие выглядят примерно так же, только в серверную часть встроена неудобная веб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, all_glory_to_the_hypnotoad, 23:28, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > хорошая vcs, жаль не в трендах

    Именно как vcs subversion днище, но ничётак в качестве версионированной фс для файловой помойки - так её обычно и используют.

     
     
  • 3.25, Gemorroj, 23:32, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вобщем да, но зачастую этого и достаточно.
     
     
  • 4.26, all_glory_to_the_hypnotoad, 23:59, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, недостаточно. В разработке, т.е. где нужна именно vcs, недостаточно даже hg.
     
     
  • 5.29, KonstantinB, 02:28, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем hg то недостаточно со всеми стандартными плагинами? Все то же, что и в гите, можно сделать.
     
     
  • 6.31, all_glory_to_the_hypnotoad, 03:48, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет staging area, а из-за этого со всеми остальными каждодневными фичами работать крайне неудобно, например, с ребейзом. И это без учёта прикрепления остальных фич в hg через задницу - т.е. через неконсистентую систему плагинов которые ещё нужно включать руками.
     
  • 1.23, all_glory_to_the_hypnotoad, 23:24, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новая система также научилась определять операции перемещения и переименования в истории репозитория

    Неужели теперь можно не делать svn mv и это ископаемое само догадается о переименовании методом rm + add?

     
     
  • 2.28, Аноним, 00:03, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > это ископаемое

    Это не ископаемое. Ископаемое™ — не это.

     
  • 1.30, Аноним, 03:10, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пожелаем gcc и llvm наконец пользоваться нормальным инструментом (git).
     

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