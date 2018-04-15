15.04.2018 18:34  Релиз системы управления версиями Apache Subversion 1.10.0

http://www.robgonda.com/blog/index.cfm/2007/10/19/SVN-PROPFIND-request-failed

o-Such-Revision

(это чуваку повезло, на самом деле нет никаких вариантов выяснить, какая версия на самом деле последняя, можно только угадать, на какую откатываться, но никак не узнать, не потерял ли ты данные)

http://stackoverflow.com/questions/13031544/empty-or-non-existent-db-txn-curr

-in-a-subversion-repository

(ну тут просто, "any 64value will work", правда, пока ты с этим разбираешься, репо не работает)

и да, угадайте, почему я знаю о существовании этих статей.

про неработающий svn log в частично permissionless/частично нет (в public части репо) я уж молчу, право, какая мелочь.

(да, я понимаю, что модные-современные и такого-то не умеют)