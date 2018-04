14.04.2018 12:39  В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"

Компания Google сообщила о добавлении в тестовые сборки Android P Developer Preview, используемые для тестирования функциональности следующего значительного релиза мобильной платформы Android, поддержки технологии "DNS over TLS", позволяющей защитить канал связи с DNS-сервером. Таким образом, платформа Android станет первой популярной ОС в которой будет доступна из коробки функция шифрования трафика DNS, что может существенно подтолкнуть продвижение технологии "DNS over TLS" и в других системах. "DNS over TLS" отличается от "DNS over HTTPS" применением штатного протокола DNS (обычно используется сетевой порт 853), завёрнутого в шифрованный канал связи, организованный при помощи протокола TLS с проверкой валидности хоста через TLS/SSL-сертификаты, заверенные удостоверяющим центром (в "DNS over HTTPS" резолвер обрабатывает запросы через Web API). Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов. "DNS over TLS" и "DNS over HTTPS" позволяют исключить утечки сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, защищают от MITM-атак по подмене DNS-трафика и помогают противостоять блокировкам на уровне DNS. Для тестирования предлагается подборка поддерживаемых сообществом серверов "DNS over TLS", в том числе данный протокол теперь поддерживают серверы 9.9.9.9 (Quad9) и 1.1.1.1 (Cloudflare). Из DNS-серверов с поддержкой "DNS over HTTPS" можно отметить Unbound и Knot (только в резолвере), в NSD и BIND можно настроить через stunnel, nginx или HAProxy. В настройках Android (Private DNS в секции Network & internet ) предоставлена возможность автоматического включения "DNS over TLS" для текущего DNS-сервера, если он поддерживает данный протокол, а также опция для указания сервера вручную. Для разработчиков приложений в API добавлена новая функция LinkProperties.isPrivateDnsActive(), позволяющая проверить применяется ли в текущем окружении защищённый канал связи для DNS. Сборки Android P Developer Preview с поддержкой "DNS over TLS" можно получить в рамках программы бета-тестирования, доступной для пользователей устройств Pixel, Pixel XL Pixel 2 и Pixel 2 XL.