14.04.2018 12:39  В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"

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|5.33, macfaq, 18:40, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И кто тебе виноват? Покупай китайфаоны с официальным lineageOS.
Их не так много, к сожалению. Ещё хуже, если нужна, например, съёмная батарея.
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|4.23, AnonPlus, 16:34, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если дрова есть - можешь. А если производитель забил на дрова для новой винды - опаньки...
Та же история и с китайфонами. Для моего есть LineageOS с OTA-обновлениями. Плюс телефон поддерживает Treble, так что не проблема поставить на него AOSP и получить Android 8, а потом и 9.
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|1.10, Хряк, 14:02, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> "DNS over TLS" отличается от "DNS over HTTPS" применением штатного протокола DNS (обычно используется сетевой порт 853), завёрнутого в шифрованный канал связи
И тут же
> "DNS over TLS" и "DNS over HTTPS" позволяют исключить утечки сведений
Чот-то совсем не понятно, "DNS over TLS" более безопасный чем "DNS over HTTPS". Или нет разницы?
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|3.15, xm, 14:45, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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DNScrypt секурнее (решена проблема "первой ночи"), но сложен в применении и реализации. Такой гибрид DNSSEC с TLS. Да ещё и нестандартизирован.
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|2.25, AnonPlus, 16:38, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Блет не пойму, днскрипт это лучше или хуже?
Хуже тем, что не является стандартом. Стандартизированные решения имеют больше шансов получить в операционных системах реализацию "из коробки", что и произошло.
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|1.22, YetAnotherOnanym, 16:13, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Провайдерам нельзя иметь своих абонентов, направляя их трафик на IP-адреса, выбранные провайдером. Только Гуглу и его доверенным организациям можно распоряжаться трафиком андроидовладельцев.
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|2.26, AnonPlus, 16:40, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Провайдерам нельзя иметь своих абонентов, направляя их трафик на IP-адреса, выбранные провайдером.
> Только Гуглу и его доверенным организациям можно распоряжаться трафиком андроидовладельцев.
Видимо, вы невнимательно читали новость. Если текущий сервер, который вы и так уже используете, поддерживает DNS over TLS, то можно включить.
Никто не заставляет вас прописывать DNS-сервер гугла в настройках.
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|3.29, гугль, 17:00, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Никто не заставляет вас прописывать DNS-сервер гугла в настройках.
да, мы уже давно работаем над тем, чтоб в настройках можно было написать хоть "йа креведко".
P.S. и нет, вам никто не обещал что в _этом_ месте мы тоже "для большей безопастности" отключим pkp.
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