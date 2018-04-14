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14.04.2018 12:39  В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"

Компания Google сообщила о добавлении в тестовые сборки Android P Developer Preview, используемые для тестирования функциональности следующего значительного релиза мобильной платформы Android, поддержки технологии "DNS over TLS", позволяющей защитить канал связи с DNS-сервером. Таким образом, платформа Android станет первой популярной ОС в которой будет доступна из коробки функция шифрования трафика DNS, что может существенно подтолкнуть продвижение технологии "DNS over TLS" и в других системах.

"DNS over TLS" отличается от "DNS over HTTPS" применением штатного протокола DNS (обычно используется сетевой порт 853), завёрнутого в шифрованный канал связи, организованный при помощи протокола TLS с проверкой валидности хоста через TLS/SSL-сертификаты, заверенные удостоверяющим центром (в "DNS over HTTPS" резолвер обрабатывает запросы через Web API). Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

"DNS over TLS" и "DNS over HTTPS" позволяют исключить утечки сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, защищают от MITM-атак по подмене DNS-трафика и помогают противостоять блокировкам на уровне DNS. Для тестирования предлагается подборка поддерживаемых сообществом серверов "DNS over TLS", в том числе данный протокол теперь поддерживают серверы 9.9.9.9 (Quad9) и 1.1.1.1 (Cloudflare). Из DNS-серверов с поддержкой "DNS over HTTPS" можно отметить Unbound и Knot (только в резолвере), в NSD и BIND можно настроить через stunnel, nginx или HAProxy.

В настройках Android (Private DNS в секции Network & internet ) предоставлена возможность автоматического включения "DNS over TLS" для текущего DNS-сервера, если он поддерживает данный протокол, а также опция для указания сервера вручную. Для разработчиков приложений в API добавлена новая функция LinkProperties.isPrivateDnsActive(), позволяющая проверить применяется ли в текущем окружении защищённый канал связи для DNS. Сборки Android P Developer Preview с поддержкой "DNS over TLS" можно получить в рамках программы бета-тестирования, доступной для пользователей устройств Pixel, Pixel XL Pixel 2 и Pixel 2 XL.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск платформы Android 9
  3. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.12
  4. OpenNews: Релиз DNS-сервера Unbound 1.7.0
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.6.6
  6. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns, tls, android
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  • 1.1, Аноним, 13:05, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Владельцы Ляофонов и вообще всех старых то есть старше года моделей пролетают,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Crazy Alex, 13:16, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то и на компе на предустановленной винде сидит, и что?
     
     
  • 3.4, Аноним, 13:23, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не вижу связи.
     
  • 3.5, use, 13:39, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я могу обновить винду, а андроид - нет.
     
     
  • 4.8, Аноним, 13:46, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И кто тебе виноват? Покупай китайфаоны с официальным lineageOS.
     
     
  • 5.33, macfaq, 18:40, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И кто тебе виноват? Покупай китайфаоны с официальным lineageOS.

    Их не так много, к сожалению. Ещё хуже, если нужна, например, съёмная батарея.

     
  • 5.38, свободнеечемдругие, 19:34, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Покупай китайфаоны с официальным lineageOS.

    Где такой купить? Крупные магазины в Москве такими не торгуют.

     
  • 4.23, AnonPlus, 16:34, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если дрова есть - можешь. А если производитель забил на дрова для новой винды - опаньки...

    Та же история и с китайфонами. Для моего есть LineageOS с OTA-обновлениями. Плюс телефон поддерживает Treble, так что не проблема поставить на него AOSP и получить Android 8, а потом и 9.

     
  • 1.6, Аноним, 13:40, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Как здорово, что в редакции опеннета есть люди с телепатическими возможностями ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, D, 13:40, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    И что Ну не прочтут запросы к днс, так разберут, куда летит запрос на страницу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Anonymous Coward, 13:59, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты не понял, малтшик. Вкупе с https это сделает блокировку сайтов еще более проблемным делом.
     
     
  • 3.16, anomymous, 14:51, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем. SNI как ходил открытым текстом, так и ходит...
     
     
  • 4.18, Аноним, 15:06, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда залатают?
     
     
  • 5.19, anonymous, 15:25, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько я помню в TLS 1.3.
     
     
  • 6.24, AnonPlus, 16:35, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Насколько я помню в TLS 1.3.

    Нет, TLS 1.3 уже приняли, но шифрование SNI туда не вошло.

     
  • 5.27, тов. майор, 16:57, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    примерно никогда. Так мы с кураторами гугля решили.

     
  • 3.20, Аноним, 15:58, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    просто блокировать ip адрес со всеми сайтами находящимися на сервере Тоже мне п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, тов. майор, 16:58, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > просто блокировать ip адрес со всеми сайтами находящимися на сервере. Тоже мне
    > проблема.

    ващета проблема. Но мы - боремся.

     
     
  • 5.36, Аноним, 19:31, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И многие у вас в службе пишут безграмотно?
     
  • 1.10, Хряк, 14:02, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "DNS over TLS" отличается от "DNS over HTTPS" применением штатного протокола DNS (обычно используется сетевой порт 853), завёрнутого в шифрованный канал связи

    И тут же

    > "DNS over TLS" и "DNS over HTTPS" позволяют исключить утечки сведений

    Чот-то совсем не понятно, "DNS over TLS" более безопасный чем "DNS over HTTPS". Или нет разницы?

     
     
  • 2.11, Ан, 14:08, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В обоих случаях используется TLS. Только в случае Https это не класический DNS протокол. А вот в случае DNS over TLS это будет просто тот самый DNS но внутри TLS шифрования.
     
  • 1.12, xm, 14:17, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С развёртыванием поддержки DNS-over-TLS первопроходец Dnscrypt отправляется на свалку истории.
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:32, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот только какой из этих вариантов таки сесурнее Емнип dnscrypt тоже поддержива... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, xm, 14:45, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    DNScrypt секурнее (решена проблема "первой ночи"), но сложен в применении и реализации. Такой гибрид DNSSEC с TLS. Да ещё и нестандартизирован.
     
  • 1.21, Аноним, 16:09, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Блет не пойму, днскрипт это лучше или хуже?
     
     
  • 2.25, AnonPlus, 16:38, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Блет не пойму, днскрипт это лучше или хуже?

    Хуже тем, что не является стандартом. Стандартизированные решения имеют больше шансов получить в операционных системах реализацию "из коробки", что и произошло.

     
  • 2.30, пох, 17:02, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Блет не пойму, днскрипт это лучше или хуже?

    лучше хотя бы тем, что его не навязывает гугль. Но по этой же причине и не взлетит.
    (внутри - такой же в общем треш и п-ц, унесите)

     
  • 1.22, YetAnotherOnanym, 16:13, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Провайдерам нельзя иметь своих абонентов, направляя их трафик на IP-адреса, выбранные провайдером. Только Гуглу и его доверенным организациям можно распоряжаться трафиком андроидовладельцев.
     
     
  • 2.26, AnonPlus, 16:40, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Провайдерам нельзя иметь своих абонентов, направляя их трафик на IP-адреса, выбранные провайдером.
    > Только Гуглу и его доверенным организациям можно распоряжаться трафиком андроидовладельцев.

    Видимо, вы невнимательно читали новость. Если текущий сервер, который вы и так уже используете, поддерживает DNS over TLS, то можно включить.

    Никто не заставляет вас прописывать DNS-сервер гугла в настройках.

     
     
  • 3.29, гугль, 17:00, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никто не заставляет вас прописывать DNS-сервер гугла в настройках.

    да, мы уже давно работаем над тем, чтоб в настройках можно было написать хоть "йа креведко".

    P.S. и нет, вам никто не обещал что в _этом_ месте мы тоже "для большей безопастности" отключим pkp.

     
  • 2.32, vitalif, 18:39, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это лучше, чем родному ФСБ
     
  • 2.37, Аноним, 19:32, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >андроидовладельцев

    Прочитал как "неандертальцев". Проиграл.


     
  • 1.34, Аноним, 18:52, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я негодую.
     
  • 1.35, Аноним, 19:00, 14/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Следующим шагом надо запретить днс открытым текстом и днс с неодобренными гуглем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 19:34, 14/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    а можно сразу в требованиях к ведровендорам прописать захардкоженные 8 8 8 8 и 4... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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