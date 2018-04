14.04.2018 07:30  Выпуск Wine 3.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.6. С момента выпуска версии 3.5 было закрыто 53 отчёта об ошибках и внесено 208 изменений. Наиболее важные изменения: Поддержка пиктограмм в формат PNG;

Поддержка одномерных (1D) текстур

Реализация дополнительных элементов для поддержки экранов с высокой плотностью пикселей (high DPI). Например, в user32.dll добавлены API Get/SetThreadDpiAwarenessContext(), Get/SetProcessDpiAwarenessInternal(), SystemParametersInfoForDpi() и GetSystemMetricsForDpi(), в shcore добавлены вызовы Get/SetProcessDpiAwareness(), в gdi32.dll обеспечено масштабирование встроенных шрифтов с учётом DPI;

Улучшено кэширование данных OLE;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Mafia Vizheneo, Bloodrayne 2, Claw, Diablo II, Imperium Galactica II, Incoming, Panzer General, QQ International 1.6, Greek Holy Bible 13.0, Starcraft 2 Editor, StarCraft2, Cuphead, Rollcage Redux, The Witcher 3, Empire of the Ants, Outlook 2007, Visio 2003, Phonetools 9.x, MidRadio Player, BattlEye, StarForce v3, Adobe Premiere Elements 14.