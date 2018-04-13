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13.04.2018 18:38  Представлен проект Qt for Python

Разработчики Qt представили проект Qt for Python, в рамках которого будет развиваться набор модулей для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt5. Модуль PySide2 сохранит своё прежнее имя, Qt for Python лишь проект для разработки PySide2 и других возможностей, связанных с поддержкой языка Python.

Смена имени пакета призвана предоставить цельное решение для использования Qt в Python-приложениях, включающие сопутствующие сервисы, такие как оказание коммерческой технической поддержки. На текущем этапе содержимое Qt for Python полностью аналогично PySide2. Первый экспериментальный выпуск (Technology Preview) Qt for Python планируется опубликовать вскоре после Qt 5.11.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/04...)
  2. OpenNews: Первый релиз PySide, Python-биндингов для Qt
  3. OpenNews: Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
  5. OpenNews: Выпуск GammaRay 2.9.0, инструмента для отладки Qt-приложений
  6. OpenNews: Проект Qt представил новую платформу для автомобильных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pyside, python, qt
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  • 1.1, rscx64_, 18:40, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    >переводится в разряд первичных языков разработки для Qt

    Не C++ и хорошо

     
     
  • 2.13, Аноним, 19:04, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Современный C - отличный язык, особенно с удобствами Qt, особенно если не писа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 20:05, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Логику писать на низкоуровневом языке, где логика... ;)
     
  • 1.2, руслан, 18:40, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть же pyqt. Отличается только разработчиком?
     
     
  • 2.14, Аноним, 19:04, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Левая поделка vs официальное с официальной поддержкой Qt Кто лучше ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 19:06, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Тот, кто лучше сделает, очевидно же
     
     
  • 4.19, Аноним, 19:08, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже если официальное будет в чем-то уступать, оно всё равно будет лучше Кроме ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 19:10, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оно не будет всё равно лучше, если оно будет медленнее и прожорливее
     
  • 2.18, PereresusNeVlezaetBuggy, 19:07, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    PyQt — GPL или коммерческая лицензия, PySide — LGPL.
     
  • 1.3, Аноним, 18:42, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Очередной студент за зачет сделал обвязку на питоне?.....
     
     
  • 2.6, Аноним, 18:45, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А слабо то же самое запилить?
     
     
  • 3.27, Аноним, 19:59, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А смысл что-либо делать на питоне Кому реально он нужен Только не надо про big... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 20:22, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Питон нужен всем, кто хочет просто решать свои задачи не заморачиваясь сложным с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 20:29, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Фраза не заморачиваться сложным синтаксисом применима к питону лишь для просте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 18:44, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Всё жду недождусь, когда вы эволюционируете из опенсорса Чего как дети в самом ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Ронф, 19:01, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Маленькие дети как раз обычно жадные, это мое, и это тоже мое. Добровольно делиться игрушками и играть вместе - это уже постарше.
     
  • 2.33, Аноним, 20:48, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    согласен, верят в сказки
     
  • 1.5, Аноним, 18:45, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Пайтон и Кутэ Да это же чемпионы тормознутости, страшно подумать, ЧТО из этого ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, rscx64_, 18:50, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Windows 10
     
     
  • 3.8, Ag, 18:55, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Pyndows 13
     
  • 2.9, Аноним, 19:01, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Qt-то в каком это месте тормозной?
     
     
  • 3.32, Аноним, 20:30, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После написания бизнес-логики на питоне, ясное дело, любая прога с Qt только в к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, QuAzI, 19:02, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И при этом до всяких модных файрфоксов на растах ему ещё тормозить и тормозить... а по пожиранию ОЗУ и вовсе не догнать
     
     
  • 3.21, Аноним, 19:11, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну не надо Последний Firefox летает 128640 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, QuAzI, 19:14, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Включать пробовал? Мне с 16Гб ОЗУ подолгу уже работать было нифига не комфортно, пришлось ещё докупать.
     
     
  • 5.23, Аноним, 19:17, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На ноуте 6 гигов, всё отлично, в совокупности с кедами и Qt Creator с шлангом бо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.24, Аноним, 19:40, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тормоза интерфейса окончательно пропали когда из него окончательно выкинули гтк2... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, НяшМяш, 19:40, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и жрёт вполне вменяемо
     
  • 2.12, Мимокрокодил, 19:03, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно, чтобы нарисовать пункто-цифровой график мне нужно с головой окунуться в сишную ООПу. И график у меня будет летать и сам я от ЧСВ буду везде писать "не нужно".
     
     
  • 3.16, Аноним, 19:06, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем Ну и ООП в C куда привлекательнее той же Жабы, где даже поддержки опера... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, QuAzI, 19:07, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как-то так
    pip install --index-url=http://download.qt.io/snapshots/ci/pyside/5.9/latest/ pyside2 --trusted-host download.qt.io
    И вроде они стараются не ломать совместимость с 5.6
     
  • 1.26, Аноним, 19:44, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Qt сильно привязан к C , биндинги к нему делать сложно Захотели высокоуровневы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 20:27, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну если прикручивание всяких костылей проще в GTK, то да, в этом плане он горазд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, Мимопитонист, 20:48, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    подержка питона в кьют без дополнительных зависимостей? Класс, ждем ебилдов
     

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