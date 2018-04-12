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12.04.2018 18:39  Первый выпуск свободного сервера навыков 0Mind

В рамках проекта 0Mind развивается сервер навыков, который можно использовать как кроссплатформенный инструмент для разработки искуственного интеллекта. Подготовленные в различных фреймворках модели машинного обучения, при добавлении в 0Mind становятся доступны для работы через унифицированный REST JSON API сервера навыков. На данный момент поддерживаются сериализованные модели из фреймворков машинного обучения Keras и Caffe2. Код сервера написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (http://0mind.net/...)
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Автор новости: Максим
Тип: Программы
Ключевые слова: 0mind, ai
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  • 1, Аноним, 21:04, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ужас А нет, я ошибся Т 243 был еще не ужас ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, A.Stahl, 21:13, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    EULA+C# ваше всё? Бывает...
     

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