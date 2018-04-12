12.04.2018 18:39  Первый выпуск свободного сервера навыков 0Mind

В рамках проекта 0Mind развивается сервер навыков, который можно использовать как кроссплатформенный инструмент для разработки искуственного интеллекта. Подготовленные в различных фреймворках модели машинного обучения, при добавлении в 0Mind становятся доступны для работы через унифицированный REST JSON API сервера навыков. На данный момент поддерживаются сериализованные модели из фреймворков машинного обучения Keras и Caffe2. Код сервера написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.



