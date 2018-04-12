12.04.2018 10:13  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.6.6

Отличная штука. В отличие от NSD, обучена IXFR и подрезанию DDoS посредством лимитирования интенсивности "полных" ответов. Без проблем встаёт слэйв-фронтэндом к имеющимся DNS (хоть bind, хоть pdns, да хоть бы и AD). При этом ещё и модульная. * У этих ребят ещё и рекурсор свой есть "чтобы как NSD+unbound". Но тут — увы, чересчур овер-инженерный для моих задач. Может, в миллионных домонетах и есть смысл такое вкручивать.

