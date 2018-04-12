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12.04.2018 10:13  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.6.6

Подготовлен релиз KnotDNS 2.6.6, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским регистратором имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

Основные изменения:

  • В модуль ведения статистики добавлены счётчики для опций EDNS (применяется для расширения размера некоторых параметров протокола DNS);
  • Новый фильтр '+orphan' для отсева операций 'zone-purge';
  • Сокращено потребление памяти при выключенном сборе статистики;
  • Добавлены проверки для выявления проблемного сочетания настроек в файле конфигурации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2018-0...)
  2. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  3. OpenNews: Релиз DNS-сервера Unbound 1.7.0
  4. OpenNews: Доступен robdns, сверхпроизводительный DNS-сервер
  5. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.12
  6. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: knot, dns
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  • 1, Аноним, 11:03, 12/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Я называю это - конкуренция с самим собой Вместо того, чтобы сосредоточить уси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, PnDx, 11:33, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличная штука. В отличие от NSD, обучена IXFR и подрезанию DDoS посредством лимитирования интенсивности "полных" ответов. Без проблем встаёт слэйв-фронтэндом к имеющимся DNS (хоть bind, хоть pdns, да хоть бы и AD). При этом ещё и модульная.

    * У этих ребят ещё и рекурсор свой есть "чтобы как NSD+unbound". Но тут — увы, чересчур овер-инженерный для моих задач. Может, в миллионных домонетах и есть смысл такое вкручивать.

     
     
  • 4, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:50, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отличная штука. В отличие от NSD, обучена IXFR

    Можете пояснить, пожалуйста, не до конца просвещённому человеку?

    NSD, как написано в документации, поддерживает IXFR-запросы, но не поддерживает «provide-ixfr». Я правильно понимаю, что это означает следующее: NSD может сделать IXFR-запрос к первичному серверу, но не может сделать IXFR-ответ, а только AXFR?

     
  • 3, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:44, 12/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Называйте как хотите, но без здоровой конкуренции (либо какого-то искусственного эквивалента, но с ними обычно всё намного хуже) любая ниша зарастает мхом.

    Опять же, одно универсальное приложение на все случаи жизни? Вы серьёзно?

     

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