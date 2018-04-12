12.04.2018 10:13  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.6.6

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Подготовлен релиз KnotDNS 2.6.6, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским регистратором имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).
Основные изменения:
- В модуль ведения статистики добавлены счётчики для опций EDNS (применяется для расширения размера некоторых параметров протокола DNS);
- Новый фильтр '+orphan' для отсева операций 'zone-purge';
- Сокращено потребление памяти при выключенном сборе статистики;
- Добавлены проверки для выявления проблемного сочетания настроек в файле конфигурации.