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11.04.2018 10:27  Опасные уязвимости в утилитах beep и patch

Раскрыты детали критической уязвимости в утилите beep. Изначально проблема была представлена в начале апреля в шуточной форме под именем Holey Beep и была воспринята многими как первоапрельская шутка с сатирой на современные тенденции продвижения информации об уязвимостях. Для Holey Beep был создан отдельный сайт, подготовлен видеоклип, упомянута возможность исправления антивирусами и необходимость обновления браузера. Описание было изложено очень поверхности в общих словах.

На деле проблема оказалась реальной уязвимостью CVE-2018-0492, позволяющей повысить привилегии до прав root. Функции утилиты beep сводятся к выводу гудка при запуске, при этом во многих дистрибутивах, включая Debian и Ubuntu, утилита установлена с флагом suid root (требуется для доступа к текущему tty при удалённом входе). Найденная уязвимость вызвана состоянием гонки, которое инициируется через обработчик сигналов в момент манипуляции с файловыми дескрипторами консоли и, в случае успеха, позволяет записать 4 байта в любой файл в системе.

В ходе атаки создаётся символическая ссылка на /dev/input/event0, которая передаётся в качестве аргумента опции "--device" (устройство консоли для получения события о начале гудка), инициируется гудок и через очень маленькую специально подобранную задержку символическая ссылка заменяется ссылкой на другой файл, через ещё одну небольшую задержку процессу отправляются сигналы SIGINT и SIGKILL. Завершение по SIGKILL приводит к вызову функции do_beep() для записи в консоль команды для остановки воспроизведения гудка ("write(console_fd, &e, sizeof(struct input_event))").

Рассчитав задержку так, чтобы SIGINT попал на участок кода, в котором содержимое console_fd и console_type (первое поле структуры "e") указывает на некорректные значения, можно записать произвольные 4 байта в файл. Так как один запуск утилиты beep позволяет выполнить несколько гудков (функция play_beep) и при каждом гудке заново открывается консоль, можно найти такой момент, при котором в console_fd будут отражены параметры нового гудка (дескриптор на подменённый файл), а в console_type останется старое значение. При удачном стечении обстоятельств в уже подменённый файл будет записано 4-байтовое значение со временем, содержимое которого можно контролировать через опцию "-l".

Операции повторяются в цикле пока не удастся поймать состояние гонки. Для получения прав root, в ходе работы эксплоита ссылка на /dev/input/event0 подменяется ссылкой на файл /etc/profile или /etc/bash/bashrc и производится запись 4 символов "/*/x", которые при запуске очередного root-сеанса приведут к выполнению заранее подготовленного скрипта /tmp/x. Для тестирования подготовлен рабочий эксплоит. Для исправления проблемы подготовлен патч. Дистрибутивам рекомендуется убрать флаг suid с утилиты beep или последовать примеру дистрибутива SUSE и заменить beep на shell-заглушку с командой 'echo -en "\007"' или "printf '\a'".

С учётом наличия в beep опций для передачи пути к устройству ввода и запуска с применением suid root, анонс Holey Beep вызвал интерес исследователей безопасности, которые сразу нашли ещё две, менее опасные уязвимости. Суть первой проблемы в возможности определения наличия файлов в каталогах, доступных только пользователю root (через "-device" указывается путь к проверяемому файлу и в зависимости от ответа определяется существует такой файл или нет). Вторая проблема вызвана целочисленным переполнением при обработке содержимого опций "-l" и "-D".

Кроме проблем в beep опасная уязвимость (CVE-2018-1000156) также найдена в утилите GNU patch. Проблема связана с поддержкой патчей в устаревшем формате "ed", который допускает выполнение сторонних команд при помощи оператора "!". Интересно, что в BSD patch похожая проблема была устранена в 2015 году. Например, попытка применения следующего патча, приведёт к записи текущего идентификатора пользователя в файл /pwn.lol: 


   --- a	2018-04-11 13:37:37.000000000 +0100
   +++ b	2018-04-11 13:38:38.000000000 +0100
   1337a
   1,112d
   !id>~/pwn.lol

Обновление пакета GNU patch с устранением уязвимости пока выпущено только для Ubuntu и ожидается для других дистрибутивов (Debian, Fedora, SUSE, openSUSE, RHEL, CentOS).

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в утилите BSD patch и TCP-стеке FreeBSD
  3. OpenNews: В пакетном менеджере RPM устранена опасная уязвимость
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в подсистеме inotify ядра Linux
  5. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: beep, patch
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  • 1.1, Аноним, 10:41, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Звучит как шутка
     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 11:07, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Звучит как шутка

    beep у меня в Debian-е установлен с SUID.

    Там наверху написано, что "устаревшший формат" patch-а исполняет где-то какой-то код/перенаправление.

    Мы все умрём.  И это тоже не шутка.

     
  • 2.12, Аноним, 11:09, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Уязвимость в пищалке операционной системы, готовой для десктопа и использующей... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, XoRe, 11:25, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Уязвимость в пищалке операционной системы, "готовой" для десктопа и использующейся на куче
    > серверов - это очень и очень несмешная шутка.

    Да, это близко к уязвимости в анимированых иконках у винды https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2007-0038/

     
     
  • 4.18, Аноним, 11:34, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не придирайся к мелочам.
     
  • 4.19, Totally_Free_BSD, 11:34, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >ERR_CONNECTION_RESET
    >CVE-2007

    Очень, очень плохая попытка перекинуть с больной головы на здоровую. Уязвимость не в Винде в иконках, а в Линуксе, в ср*ном бипере. В 2018 году. С root-доступом.

     
  • 3.22, iPony, 11:46, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уязвимость в пищалке операционной системы, "готовой" для десктопа

    Ну я бы не стал драматизировать или ещё что там *ировать.
    Проверил на десктопной дефолтной Ubuntu - нет этой бикалки.
    Да и эксплуатация подразумевает уже выполнение кода с правами пользователя. А для пользователя по большому счёту это уже значит поражение.

     
  • 1.2, A.Stahl, 10:41, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >создаётся символическая ссылка на /dev/input/event0

    Стоп! Т.е. чтобы записать 4 байта под рутовыми правами нужно уже иметь права root?

     
     
  • 2.8, Аноним, 10:47, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Читайте внимательнее, в ходе race condition символическая ссылка заменяется ссы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 10:51, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    При создании симлинка из /home/user в /dev права не проверяются
     
  • 1.3, Аноним, 10:42, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Наконец-то стало ясно, каким именно способом vi пищит и все портит.
     
     
  • 2.21, Аноним, 11:46, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спалился, бэкдор АНБшный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 10:42, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    dpkg -l|grep beep|wc -l
    0
     
  • 1.6, Berkwit, 10:45, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А что дальше , уязвимость в утилите cat позволяющая убить фс?
     
     
  • 2.23, Аноним, 11:52, 11/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Фигня вопрос cat dev urandom dev sda от рута - и получишь что хотел Не хоч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, z, 10:46, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Обновление пакета GNU patch с устранением уязвимости уже выпущено только для Ubuntu и ожидается

    Slackware-Current:
    Fri Apr  6 20:47:43 UTC 2018
    a/patch-2.7.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
      Fix arbitrary shell execution possible with obsolete ed format patches.

     
  • 1.16, Аноним, 11:31, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    beep Command beep not found, but can be installed with sudo apt install be... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Perlovka, 11:32, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Gentoo beep не стоит по умолчанию, и собирается без suid :P
     
  • 1.20, Аноним, 11:42, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опечатка:
    > поптыка применения
     
  • 1.24, Аноним, 12:02, 11/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Arch тоже beep по умолчанию нет
     

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