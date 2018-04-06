06.04.2018 15:35  Выпуск библиотеки хэш-функций Fast Positive Hash 2.0.1

Состоялся новый выпуск библиотеки libt1ha, которая предоставляет быстрые некриптографические хеш-функции с несколькими уровнями качества хеширования, точнее говоря с различным балансом скорость/качество. По планам разработки, примерно раз в год библиотека пополняется функциями со следующим «уровнем качества» и/или для нацеленных на различные применения. Код проекта поставляется под свободной лицензией Zlib.

В конце марта этого года в libt1ha было добавлено несколько функций с очередным (вторым) уровнем качества хеширования. Новые функции обеспечивают соблюдение критерия строго лавинного эффекта во всех случаях, затрачивая на обработку лишь на пару тактов процессора больше. Также теперь доступны 128-битные некриптографические дайджесты (цифровые отпечатки).

Все функции libt1ha проходят все проверки в хорошо зарекомендовавшем себя наборе тестов SMHasher. А обнаруженные Yves Orton отклонения от строгого лавинного эффекта в хеш-функциях первого уровня качества крайне малозначительны при использовании этих функций по их назначению.

Кроме добавления новых функций, в сборке libt1ha теперь доступен тест производительности, реализующий замеры с точностью до тактов процессора на большинстве современных платформ. В том числе сравнение с одной из самых быстрых переносимых хеш-функций xxhash.

Следует отметить, что результаты могут существенно отличаться в зависимости от компилятора и аппаратной платформы. Однако, усредняя доступные результаты можно сделать вывод, что t1ha является семейством самых быстрых переносимых хеш-функций при выполнении на всех современных 64-битных процессорах (Elbrus, x86_64, ARM64, MIPS64).

Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить заинтересованных разработчиков в тестировании и доработке кода реализующего прецизионный замер выполнения коротких функций на широком спектре аппаратных платформ. После ожидаемых доработок и стабилизации этот механизм планируется выделить в отдельную открытую библиотеку. Более подробно о семействе t1ha можно узнать из осенней статьи на «Хабре», а в мае ожидается доклад автора на конференции «Positive Hack Days».

В качестве примерна ниже протокол выполнения на x86_64 Intel i7-6700K при использовании компилятора clang 5.0: