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05.04.2018 23:50  Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco

Компания Cisco предупредила об устранении критической уязвимости (CVE-2018-0171) в коммутаторах с поддержкой технологии SMI (Smart Install), которая позволяет удалённо получить полный контроль над устройством без прохождения аутентификации. Сообщается, что уже зафиксировано применение уязвимости для атак на крупных провайдеров и элементы критической инфраструктуры некоторых стран, поэтому администраторам рекомендуется срочно установить обновление или отключить в настройках технологию SMI, предназначенную для автоматизации начальной настройки и загрузки прошивки для новых коммутаторов.

Проблема вызвана переполнением стека в коде Smart Install Client, которое может быть эксплуатировано через отправку специально оформленного сообщения на сетевой порт 4786, открытый по умолчанию. Уязвимость впервые была продемонстрирована на конкурсе GeekPWN 2017, на котором было показано как через данную проблему можно сбросить пароль команды "enable" и получить возможность выполнения команд в привилегированном режиме EXEC, а также перехватить транзитный трафик.

Проблема затрагивает различные модели коммутаторов Cisco, работающих под управлением Cisco IOS и Cisco IOS XE, включая Cisco Catalyst 2960, 2975, 3*50, 4500, IE 2000-5000, SM-ES2, SM-ES3, NME-16ES-1G-P и SM-X-ES3. Уязвимость устранена компаний Cisco в обновлении прошивки, выпущенном 28 марта (бесплатное обновление в том числе доступно для пользователей без сервисного договора).

Проблему усугубляет то, что используемый для атаки сетевой порт 4786 открыт по умолчанию и часто не закрывается администраторами на межсетевом экране. Поверхностное сканирование глобальной сети выявило около 8.5 млн устройств с открытым сетевым портом 4786 из которых для 250 тысяч было подтверждено наличие уязвимости.

Для проверки наличия устройств с SMI в своей подсети можно использовать команду: 


   nmap -p T:4786 192.168.1.0/24

На коммутаторе для проверки включения SMI можно выполнить: 


   switch>show vstack config
    Role: Client  - признак включения SmartInstall

В качестве обходного пути защиты можно установить ACL для ограничения доступа к порту 4786: 


   ip access-list extended SMI_HARDENING_LIST
        permit tcp host 10.10.10.1 host 10.10.10.200 eq 4786
        deny tcp any any eq 4786
        permit ip any any


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: В реализации VPN в Cisco ASA и Firepower выявлена критическая уязвимость
  3. OpenNews: Cisco судится с Arista из-за повторения интерфейса командной строки
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts может затрагивать различные продукты Cisco
  5. OpenNews: В Cisco IOS устранены уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP
  6. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cisco, ios, switch
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  • 1.1, Аноним, 00:04, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ентерпрайзненько
     
     
  • 2.4, пох, 00:21, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ващет это не ынтырпрайс железки от слова совсем - дешевый хлам для любителей экономить копейки, чтобы потом влететь на миллион, или нечто устаревшее на десять лет.

    Хотя наличие 3x50 в списке - доставляет, у них afair нет cp protection и их очень любили всякие мелкопровайдеры и недохостеры, у которых никак не наскребалость денег на современные железяки.
    Причем, небось, всякие -E и ME серии в том числе. А вот и нехрен было экономить.

     
     
  • 3.6, Gannet, 01:00, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Гламурный ты какой однако. Распальцовочку убери.
     
  • 1.2, YetAnotherOnanym, 00:06, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Удобности -  зло!
     
  • 1.3, cat666, 00:15, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "Исследователи безопасности", так и знал что свой зад прикрывают, уязвимости в медицинских приборах они находят, ну-ну.
     
  • 1.5, Аноним, 00:34, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    До команды no vstack в оригинальной новости не дочитали али мозгов не хватило ?
     

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