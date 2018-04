05.04.2018 23:50  Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco

Компания Cisco предупредила об устранении критической уязвимости (CVE-2018-0171) в коммутаторах с поддержкой технологии SMI (Smart Install), которая позволяет удалённо получить полный контроль над устройством без прохождения аутентификации. Сообщается, что уже зафиксировано применение уязвимости для атак на крупных провайдеров и элементы критической инфраструктуры некоторых стран, поэтому администраторам рекомендуется срочно установить обновление или отключить в настройках технологию SMI, предназначенную для автоматизации начальной настройки и загрузки прошивки для новых коммутаторов. Проблема вызвана переполнением стека в коде Smart Install Client, которое может быть эксплуатировано через отправку специально оформленного сообщения на сетевой порт 4786, открытый по умолчанию. Уязвимость впервые была продемонстрирована на конкурсе GeekPWN 2017, на котором было показано как через данную проблему можно сбросить пароль команды "enable" и получить возможность выполнения команд в привилегированном режиме EXEC, а также перехватить транзитный трафик. Проблема затрагивает различные модели коммутаторов Cisco, работающих под управлением Cisco IOS и Cisco IOS XE, включая Cisco Catalyst 2960, 2975, 3*50, 4500, IE 2000-5000, SM-ES2, SM-ES3, NME-16ES-1G-P и SM-X-ES3. Уязвимость устранена компаний Cisco в обновлении прошивки, выпущенном 28 марта (бесплатное обновление в том числе доступно для пользователей без сервисного договора). Проблему усугубляет то, что используемый для атаки сетевой порт 4786 открыт по умолчанию и часто не закрывается администраторами на межсетевом экране. Поверхностное сканирование глобальной сети выявило около 8.5 млн устройств с открытым сетевым портом 4786 из которых для 250 тысяч было подтверждено наличие уязвимости. Для проверки наличия устройств с SMI в своей подсети можно использовать команду: nmap -p T:4786 192.168.1.0/24 На коммутаторе для проверки включения SMI можно выполнить: switch>show vstack config Role: Client - признак включения SmartInstall В качестве обходного пути защиты можно установить ACL для ограничения доступа к порту 4786: ip access-list extended SMI_HARDENING_LIST permit tcp host 10.10.10.1 host 10.10.10.200 eq 4786 deny tcp any any eq 4786 permit ip any any