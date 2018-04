05.04.2018 19:19  Выпуск strace 4.22

4, eSyr, 23:07, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – System requirements:

* Linux kernel >= 2.6.18 is recommended. Older versions might still work

but they haven't been thoroughly tested with this release.

* Linux kernel >= 2.5.46 is required.

Older versions without a decent PTRACE_SETOPTIONS support will not work.

* On mips, Linux kernel >= 2.6.15 is required.

Older versions without a decent PTRACE_GETREGS support will not work.

* On s390 and s390x, Linux kernel >= 2.6.27 is required.

Older versions without a decent PTRACE_GETREGSET support will not work. ( https://raw.githubusercontent.com/strace/strace/master/dist/README ) Де-факто собирается и проходит тесты на RHEL 6 (2.6.32) и, если очень надо, на RHEL 5 (2.6.18). Поддерживаемых дистрибутивов с более старыми ядрами вроде уже нет.