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05.04.2018 19:19  Выпуск strace 4.22

Доступен выпуск strace 4.22, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13, формирование выпусков программы синхронизировано с выходом новых версий Linux.

Основные изменения:

  • Список рассылки переехал на strace-devel@lists.strace.io, репозиторий на SourceForge больше не поддерживается.
  • Печать ввода-вывода для системных вызовов, выполняющих запись (-e write=) теперь производится в том числе и для вызовов, завершившихся неудачей (Debian bug #436284).
  • Опции -r (вывод промежутка времени, прошедшего с предыдущего системного вызова) и -t (вывод wall clock для системного вызова) больше не являются взаимоисключающими; ранее указание опции -r приводило к игнорированию опции -t (Debian bug #466195).
  • Реализован механизм инжектирования задержек на входе и выходе из системного вызова (-e inject=SET:delay_enter=, -e inject=SET:delay_exit=).
  • Добавлена опция -A для открытия выходных файлов в режиме добавления (append mode) (Debian bug #528488).
  • Улучшено декодирование системных вызовов bpf, kern_features, prctl и ptrace.
  • Улучшено декодирование команд ioctl BTRFS_IOC_INO_PATHS, BTRFS_IOC_LOGICAL_INO, и PTP_*.
  • Улучшено декодирование netlink-протоколов NETLINK_ROUTE и NETLINK_NETFILTER.
  • Реализовано декодирование номера блочного/символьного устройства при вызове с опцией -yy.
  • Добавлена печать известных имён для форматов пиксела и SDR в командах ioctl Video4Linux.
  • Добавлена поддержка вывода локализованных описаний ошибок.
  • Исправлена сборка на m68k.
  • Исправлено декодирование fourcc на архитектурах с порядком байт от старшего байта к младшему.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.strace.io/piperm...)
  2. OpenNews: Выпуск strace 4.21
  3. OpenNews: Новая версия strace 4.19
  4. OpenNews: Выпуск strace 4.18
  5. OpenNews: Новая версия strace 4.17
Автор новости: eSyr
Тип: Программы
Ключевые слова: strace, debig, trace
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  • 1, Аноним, 20:58, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так 4.22 или 4.23?
     
     
  • 2, Аноним, 22:05, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Судя по заголовку и тексту новости, 4.22.
     
  • 3, щи, 22:31, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А оно привязано версией намертво или на более старых тоже будет работать? (без соотв. фич)
     
     
  • 4, eSyr, 23:07, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    System requirements:
    * Linux kernel >= 2.6.18 is recommended.  Older versions might still work
      but they haven't been thoroughly tested with this release.
    * Linux kernel >= 2.5.46 is required.
      Older versions without a decent PTRACE_SETOPTIONS support will not work.
    * On mips, Linux kernel >= 2.6.15 is required.
      Older versions without a decent PTRACE_GETREGS support will not work.
    * On s390 and s390x, Linux kernel >= 2.6.27 is required.
      Older versions without a decent PTRACE_GETREGSET support will not work.

    ( https://raw.githubusercontent.com/strace/strace/master/dist/README )

    Де-факто собирается и проходит тесты на RHEL 6 (2.6.32) и, если очень надо, на RHEL 5 (2.6.18). Поддерживаемых дистрибутивов с более старыми ядрами вроде уже нет.

     

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