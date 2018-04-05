05.04.2018 19:19  Выпуск strace 4.22

Доступен выпуск strace 4.22, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13, формирование выпусков программы синхронизировано с выходом новых версий Linux. Основные изменения: Список рассылки переехал на strace-devel@lists.strace.io, репозиторий на SourceForge больше не поддерживается.

Печать ввода-вывода для системных вызовов, выполняющих запись (-e write=) теперь производится в том числе и для вызовов, завершившихся неудачей (Debian bug #436284).

Опции -r (вывод промежутка времени, прошедшего с предыдущего системного вызова) и -t (вывод wall clock для системного вызова) больше не являются взаимоисключающими; ранее указание опции -r приводило к игнорированию опции -t (Debian bug #466195).

Реализован механизм инжектирования задержек на входе и выходе из системного вызова (-e inject=SET:delay_enter=, -e inject=SET:delay_exit=).

Добавлена опция -A для открытия выходных файлов в режиме добавления (append mode) (Debian bug #528488).

Улучшено декодирование системных вызовов bpf, kern_features, prctl и ptrace.

Улучшено декодирование команд ioctl BTRFS_IOC_INO_PATHS, BTRFS_IOC_LOGICAL_INO, и PTP_*.

Улучшено декодирование netlink-протоколов NETLINK_ROUTE и NETLINK_NETFILTER.

Реализовано декодирование номера блочного/символьного устройства при вызове с опцией -yy.

Добавлена печать известных имён для форматов пиксела и SDR в командах ioctl Video4Linux.

Добавлена поддержка вывода локализованных описаний ошибок.

Исправлена сборка на m68k.

Исправлено декодирование fourcc на архитектурах с порядком байт от старшего байта к младшему.



