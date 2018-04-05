05.04.2018 14:30  В дополнении HTTPS Everywhere появился режим автоматического обновления правил

Некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) представила релиз HTTPS Everywhere 2018.4.3 - дополнения к Firefox и Chrome, позволяющего на всех сайтах, где это возможно, использовать шифрование трафика. Дополнение призвано решить проблему с сайтами, по умолчанию предоставляющими доступ без шифрования, но, тем не менее, поддерживающими HTTPS, а также ресурсами, использующими ссылки из безопасной области на незашифрованные страницы. Для таких сайтов HTTPS Everywhere обеспечивает автоматическое перенаправление запросов на HTTPS-области сайтов.

В новом выпуске реализована возможность автоматического обновления набора правил проброса на HTTPS, которая решает проблему с отставанием выпуска новых релизов от обновления базы правил. В процессе работы дополнение теперь периодически проверяет наличие новой версии набора правил на сайте https-rulesets.org, загружает изменения, и активирует их, если переданный набор имеет корректную цифровую подпись, которая проверяется через Crypto API с использованием вшитого в дополнение открытого ключа.



