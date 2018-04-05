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05.04.2018 14:30  В дополнении HTTPS Everywhere появился режим автоматического обновления правил

Некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) представила релиз HTTPS Everywhere 2018.4.3 - дополнения к Firefox и Chrome, позволяющего на всех сайтах, где это возможно, использовать шифрование трафика. Дополнение призвано решить проблему с сайтами, по умолчанию предоставляющими доступ без шифрования, но, тем не менее, поддерживающими HTTPS, а также ресурсами, использующими ссылки из безопасной области на незашифрованные страницы. Для таких сайтов HTTPS Everywhere обеспечивает автоматическое перенаправление запросов на HTTPS-области сайтов.

В новом выпуске реализована возможность автоматического обновления набора правил проброса на HTTPS, которая решает проблему с отставанием выпуска новых релизов от обновления базы правил. В процессе работы дополнение теперь периодически проверяет наличие новой версии набора правил на сайте https-rulesets.org, загружает изменения, и активирует их, если переданный набор имеет корректную цифровую подпись, которая проверяется через Crypto API с использованием вшитого в дополнение открытого ключа.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
  3. OpenNews: Организация EFF представила HTTPS Everywhere 5.0
  4. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  5. OpenNews: Новые Web API в Firefox будут доступны только для HTTPS
  6. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: https
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  • 1.1, Crazy Alex, 14:37, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Они хоть галку на это сделали?
     
     
  • 2.3, gsomgsom, 15:11, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    да
     
  • 2.5, Аноним, 15:23, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Специально для тебя.
     
     
  • 3.7, Crazy Alex, 15:43, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Если они EFF это ещё не значит, что они должны иметь возможность трекать всех, кто установил их дополнение.
     
     
  • 4.9, J.L., 16:02, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Если они EFF это ещё не значит, что они должны иметь возможность
    > трекать всех, кто установил их дополнение.

    внутрь дополнения не заглядывал, но сайт может трекать только факт скачки правил с определённого айпишника

     
  • 1.2, Аноним, 14:42, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    HTTPS,HTTPS everywhere.jpg
     
     
  • 2.4, OramahMaalhur, 15:12, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >HTTPS,HTTPS everywhere

    everywhere in der Welt

     
  • 1.6, Аноним, 15:26, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    ХТТПС: Хрен Теперь Ты Просто Скачаешь
     
     
  • 2.8, J.L., 16:00, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ХТТПС: Хрен Теперь Ты Просто Скачаешь

    --no-check-certificate

     
     
  • 3.10, Аноним, 16:10, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    | sudo bash
     
     
  • 4.11, Аноним84701, 16:29, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > | sudo bash

    Уже не нужно!
    Как говорится, "по многочисленным просьбам администраторов подсети 127.0.0.0/8 …":
    https://github.com/curl/curl/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
    > url: add support for a "--rootme" command line parameter  cmdline tool
    > #2444 by lamby was closed Apr 2, 2018 • Approved  

    [CODE]
    Is equivalent to:
    $ curl -qs https://people.debian.org/~lamby/install.sh | sudo sh -
    [/CODE]

     
  • 1.12, Тот_Самый_Анонимус, 17:30, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь нужно дополнение HTTP Everywhere для тех, кому не нужна лишняя энтропия.
     

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