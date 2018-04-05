05.04.2018 13:36  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.11

Доступен релиз кластерной файловой системы Lustre 2.11, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS, MDT), управляющие серверы (MGT, MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты (код клиента входит в состав штатного ядра Linux).

В новой версии появилась возможность хранения мелких файлов в объектном хранилище метаданных (MDT, Metadata Targets), что позволяет заметно поднять производительность при работе с файлами за счёт исключения обращения к хранилищу данных (по аналогии с тем, как мелкие файлы в некоторых ФС могут храниться в составе inode). При этом производительность ввода-вывода возрастает не только для мелких файлов, но и для больших за счёт уменьшения нагрузки, вызванной случайным доступом к блокам и, как следствие, снижения числа операций перепозиционирования магнитных головок на жестких дисках.

Вторым интересным новшеством является реализация отложенной пересинхронизации (Delayed Resync) - нового механизма обеспечения отказоустойчивости на уровне отдельных файлов, при котором файлы могут быть реплицированы на несколько серверов хранения (OST) в едином пространстве имён. Кроме повышения надёжности, данный механизм также положительно влияет на производительность за счёт возможности распараллеливания операций чтения. Из оптимизаций также представлена поддержка упреждающих блокировок (Lock Ahead), которые позволяют активировать блокировки экстентов в LDLM (Lustre Distributed Lock Manager) из пространства пользователя в асинхронном режиме.



