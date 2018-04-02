02.04.2018 19:31  В ядре Linux 4.17 ожидается удаление 8 процессорных архитектур

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|1.1, pavlinux, 19:46, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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> одну из крупнейших чисток
Одобрям. (Полиграф Полиграфович Шариков, начальник подотдела очистки Москомхоза)
> Ныне данные архитектуры не проплачиваются.
// fixed
> blackfin
А меж прочим, BlackFin 700 серии вышел только в июле 2017. Analog Devices впечале,
хотя у них дрова всегда были одноразовые - v.1.0.1 и забивают, типа "дальше сами".
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|3.8, pavlinux, 20:05, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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>>Ныне данные архитектуры не проплачиваются.
> А не ты ли предлагал проплачивать поддержку линуксовых фич? Экое двоемыслие.
Напомни хоть в каком томе моих сочинений?
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|2.10, пох, 20:10, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> хотя у них дрова всегда были одноразовые - v.1.0.1 и забивают, типа "дальше сами".
и не плотют, гады!
А Линус хочет новую теслу.
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|1.12, анонист, 20:20, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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А еще нужно чтоб KDE и Gnome работали только с Vulkan. И не работали через OpenGl. А еще не работали через X.org.
А то из-за этой долбаной обратной совестимости медленный прогресс.. Хотя все-равно придут к этому же лет через 10. Та же ситуация как долго тянули 32 бита уже довольно жирные дистрибутивы... совсем не подходящие уже для 32 битного железа.
Хотя я б такой чтоб и ядро Linux уже не было 32
P.S. не холивара ради, а там как хотите
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|2.14, тоже Аноним, 20:25, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> А то из-за этой долбаной обратной совестимости медленный прогресс
Строго говоря, собрать дистр без обратной совместимости никто не мешает.
Правда, и помогать его потом поддерживать никто не бросается...
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