02.04.2018 19:31  В ядре Linux 4.17 ожидается удаление 8 процессорных архитектур

А еще нужно чтоб KDE и Gnome работали только с Vulkan. И не работали через OpenGl. А еще не работали через X.org. А то из-за этой долбаной обратной совестимости медленный прогресс.. Хотя все-равно придут к этому же лет через 10. Та же ситуация как долго тянули 32 бита уже довольно жирные дистрибутивы... совсем не подходящие уже для 32 битного железа. Хотя я б такой чтоб и ядро Linux уже не было 32

P.S. не холивара ради, а там как хотите

