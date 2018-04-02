The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.04.2018 19:31  В ядре Linux 4.17 ожидается удаление 8 процессорных архитектур

В следующем выпуске ядра Linux предложено провести одну из крупнейших чисток кодовой базы от устаревшего кода. Предложено исключить из ядра код для поддержки архитектур blackfin, cris, frv, m32r, metag, mn10300, score и tile, а также специфичные для данных архитектур драйверы. Ныне данные архитектуры не используются для создания процессоров, так как производителям дешевле лицензировать более новые ядра CPU от ARM, MIPS или RISC-V. Прошивки для ранее выпущенных чипов остаются на старых версиях ядра Linux и никогда не будут обновлены до нового ядра. К удалению отмечено более 467 тысяч строк кода, для сравнения размер кода первого выпуска ядра 0.0.1 составлял 10 тыс. строк кода, а релиза 1.0.0 - 176 тыс. строк.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/4/2...)
  2. OpenNews: Из ядра Linux намерены удалить драйвер файловой системы ext3
  3. OpenNews: Из Linux ядра удален код, разработанный в рамках проекта Android
  4. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, pavlinux, 19:46, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > одну из крупнейших чисток

    Одобрям. (Полиграф Полиграфович Шариков, начальник подотдела очистки Москомхоза)

    > Ныне данные архитектуры не проплачиваются.

    // fixed

    > blackfin

    А меж прочим, BlackFin 700 серии вышел только в июле 2017. Analog Devices впечале,
    хотя у них дрова всегда были одноразовые - v.1.0.1 и забивают, типа "дальше сами".

     
     
  • 2.6, IRASoldier, 20:03, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Ныне данные архитектуры не проплачиваются.

    А не ты ли предлагал проплачивать поддержку линуксовых фич? Экое двоемыслие.

     
     
  • 3.8, pavlinux, 20:05, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >>Ныне данные архитектуры не проплачиваются.
    > А не ты ли предлагал проплачивать поддержку линуксовых фич? Экое двоемыслие.

    Напомни хоть в каком томе моих сочинений?

     
  • 3.20, Аноним, 20:57, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Это архитектуры, у каждой из которых по одному вендору, который, собственно, под... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, пох, 20:10, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > хотя у них дрова всегда были одноразовые - v.1.0.1 и забивают, типа "дальше сами".

    и не плотют, гады!
    А Линус хочет новую теслу.

     
  • 1.2, тоже Аноним, 19:46, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Код ядра полегчает аж на пол-дискеты? ;)
     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 20:02, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Проблема не в килобайтах,  а в сложности
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 20:09, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 467 тысяч [I]строк кода[/I]

    Однако, поболе /dev/fd0u1722 будет... по крайней мере нежатыми.  Вот на /dev/zip влезло бы точно.

     
  • 1.3, Аноним, 19:55, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разве Mikrotik CCR не на Tilera Вроде живые не самые паршивые процы Или там уж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 20:24, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, на tile
     
  • 1.4, Аноним, 20:00, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Загоняют в ловушку Meltdown и Spectre.
     
     
  • 2.7, pavlinux, 20:04, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Загоняют в ловушку Meltdown и Spectre.

    Сто пудов Intel оплатил публичное сожжение 8 неприкаянных.

     
  • 1.12, анонист, 20:20, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А еще нужно чтоб KDE и Gnome работали только с Vulkan. И не работали через OpenGl. А еще не работали через X.org.

    А то из-за этой долбаной обратной совестимости медленный прогресс.. Хотя все-равно придут к этому же лет через 10. Та же ситуация как долго тянули 32 бита уже довольно жирные дистрибутивы... совсем не подходящие уже для 32 битного железа.

    Хотя я б такой чтоб и ядро Linux уже не было 32
    P.S. не холивара ради, а там как хотите

     
     
  • 2.14, тоже Аноним, 20:25, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А то из-за этой долбаной обратной совестимости медленный прогресс

    Строго говоря, собрать дистр без обратной совместимости никто не мешает.
    Правда, и помогать его потом поддерживать никто не бросается...

     
     
  • 3.17, Аноним, 20:44, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Та ну это понятно, я хотел донести что разрабы тратят больше времени на совмести... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 20:47, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Забавно что мне минусы ставят, хотя разрабы KDE уже и так сделали первый шаг Ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, Аноним, 20:53, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по стабильности их поделки, они и ошибки уже не исправляют
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor