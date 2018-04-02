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02.04.2018 19:19  Прекращение разработки Tor Messenger

Разработчики анонимной сети Tor объявили о сворачивании проекта по разработке собственной системы мгновенного обмена сообщениями (Tor Messenger), который был основан 4 года назад, но так и не вышел из стадии бета-тестирования. Мессенджер был нацелен на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания, весь трафик передавался только через сеть Tor, для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применялтся протокол OTR (Off-the-Record). Поддерживалось соединение с обычными IM-серверами на базе протоколов Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook и Twitter.

Называется несколько причин прекращения разработки: Во-первых, большое влияние оказала остановка развития проекта Instantbird, который использовался в качестве основы Tor Messenger. Впоследствии, коммуникационная часть была портирована на Thunderbird, но интерфейс требовал дополнительного портирования, при том, что сам Thunderbird находится на распутье из-за отказа Firefox от XUL. Во-вторых, идея использования уже существующих социальных сетей оказалась ошибочной, так как метаданные хранятся на сторонних централизованных серверах, несмотря на то, что канал связи к используемым социальным сетям защищён от утечек.

В-третьих, у Tor нет ресурсов для оказания должного внимания разработке Tor Messenger - проект не вышел из стадии бета-версии, не выполнялся внешний аудит кодовой базы, игнорируются запросы пользователей на развитие функциональности. В качестве одного из вариантов мессенджеров с поддержкой XMPP, который может быть рекомендован в качестве альтернативы Tor Messenger, называется CoyIM.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/su...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.5
  3. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2
  4. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  5. OpenNews: Проект Tor начал тестирование собственной системы мгновенного обмена сообщениями
  6. OpenNews: Tor развивает сервис мгновенного обмена сообщениями, защищённый от слежки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tor, messenger
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  • 1.1, Аноним, 19:26, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Ну и правильно, зачем он нужен если есть signal?
     
     
  • 2.6, Аноним, 19:43, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Который сдали с потрохами?
     
     
  • 3.11, Аноним, 19:57, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Хорошо бы ссылками подтверждать свои высказывания, иначе похоже на набор бессвяз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 19:47, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    У тебя много ошибок в слове Telegram.
     
  • 2.12, Аноним, 19:57, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки, так как это нево... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 19:28, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Будущее всё равно за децентрализованными мессенджерами с end-to-end шифрованием ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, тоже Аноним, 19:41, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В качестве децентрализованного мессенджера с end-to-end шифрованием уже лет двадцать как e-mail вне конкуренции. И спихнуть этого царя с этой горы модным тенденциям пока не под силу.
     
     
  • 3.10, Аноним, 19:53, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не понял когда смеяться После слова децентрализованного или после слова e-mail ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Crazy Alex, 20:02, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он царь не той горы
     
  • 1.3, Аноним, 19:28, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а чем плох вариант юзания Tox через Tor в качестве прокси.
     
     
  • 2.18, пох, 20:06, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, а чем плох вариант юзания Tox через Tor в качестве прокси.

    тем что его никто никогда не предполагал так использовать, поэтому он с легкостью спалит твой ip.

    (а если ты им не дорожишь, то зачем тебе tor?)

     
  • 1.4, Аноним, 19:39, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    TorBirdy тоже закроют?
     
     
  • 2.8, Аноним, 19:45, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И бирдость тоже.
     
  • 1.7, Аноним, 19:44, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Главное правило m*****.org, никому не говорить про M*****.
     
  • 1.14, Майор, 19:59, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ОДОБРЯМС! В конце концов есть Tox и Ring...
     
  • 1.16, Аноним, 20:04, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все просто им погрозили пальчиком ай-яй-яй низя создавать слишком защищенные мес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 20:06, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А браузер значит можно ... весь текст скрыт [показать]
     

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