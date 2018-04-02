02.04.2018 19:19  Прекращение разработки Tor Messenger

Разработчики анонимной сети Tor объявили о сворачивании проекта по разработке собственной системы мгновенного обмена сообщениями (Tor Messenger), который был основан 4 года назад, но так и не вышел из стадии бета-тестирования. Мессенджер был нацелен на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания, весь трафик передавался только через сеть Tor, для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применялтся протокол OTR (Off-the-Record). Поддерживалось соединение с обычными IM-серверами на базе протоколов Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook и Twitter.

Называется несколько причин прекращения разработки: Во-первых, большое влияние оказала остановка развития проекта Instantbird, который использовался в качестве основы Tor Messenger. Впоследствии, коммуникационная часть была портирована на Thunderbird, но интерфейс требовал дополнительного портирования, при том, что сам Thunderbird находится на распутье из-за отказа Firefox от XUL. Во-вторых, идея использования уже существующих социальных сетей оказалась ошибочной, так как метаданные хранятся на сторонних централизованных серверах, несмотря на то, что канал связи к используемым социальным сетям защищён от утечек.

В-третьих, у Tor нет ресурсов для оказания должного внимания разработке Tor Messenger - проект не вышел из стадии бета-версии, не выполнялся внешний аудит кодовой базы, игнорируются запросы пользователей на развитие функциональности. В качестве одного из вариантов мессенджеров с поддержкой XMPP, который может быть рекомендован в качестве альтернативы Tor Messenger, называется CoyIM.



