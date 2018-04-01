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01.04.2018 10:34  Intel и Linux Foundation представили Akraino Edge Stack

Организация Linux Foundation представила новый совместный проект Akraino Edge Stack, в рамках которого будет развиваться открытый программный стек с реализацией технологии Edge Сomputing. В качестве основы новой платформы будут использоваться продукты Wind River Titanium Cloud Software и Intel Network Edge Virtualization SDK, которые были переданы под покровительство Linux Foundation компанией Intel, а также наработки компании AT&T по созданию edge-приложений для виртуальных машин. К рабочей группе по развитию нового стека уже подключились компании Altiostar, China Electronics Standardization Institute (CESI), China Mobile, China Telecom, China Unicom, Docker, AT&T, Huawei, iFlyTek, New H3C Group, Tencent, ZTE и 99Cloud.

Edge Сomputing предлагает новый метод построения облачных вычислений в распределённых инфраструктурах, имеющих большое число территориально разнесённых объектов, генерирующих большой объём данных. В отличие от традиционных облачных систем, вычислительные ресурсы в которых сосредотачиваются в одном месте и узлы находятся в одной локальной сети, в Edge Сomputing серверы, на которых производится запуск виртуальных машин с приложениями, выносятся на периферию как можно ближе к источникам данных и могут обеспечить их обработку в режиме реального времени без задержек на передачу запросов в централизованное облако.

Таким образом, вместо отправки данных в облако, вся мощность которого сосредоточена в одном ЦОД, узлы этого облака разнесены рядом с источникам данных или потребителями услуг. Подобный подход востребован при организации обработки данных от датчиков и IoT-устройств, для максимально быстрой обработки критических данных, при реализации концепции виртуализации компонентов сетей (NFV, Network Functions Virtualization), а также при развёртывании сервисов в сотовых сетях нового поколения (Mobile Edge Computing - обработчики предлагается запускать не централизовано, а поблизости от базовых станций, чтобы исключить задержки от передачи данных в ЦОД).

В качестве основы Akraino Edge Stack выступила платформа Wind River Titanium Cloud Software, в которой уже применяются типовые открытые компоненты: управление облаком построено на базе OpenStack, для хранения данных задействовано распределённое хранилище Ceph, а на вычислительных узлах применяется Linux с гипервизором KVM и виртуальным коммутатором Open vSwitch.

Средства для разработки приложений, работающих в виртуальных машинах и контейнерах в облаках Akraino Edge, планируется построить на базе наработок, ранее открытых компанией AT&T и переданных в Linux Foundation. Проекту также передан Intel Network Edge Virtualization SDK, который предоставляет эталонный набор библиотек и API для создания различных сетевых решений, работающих в облаке Wind River Titanium.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск платформы для интернета вещей EdgeX
  3. OpenNews: Первый выпуск OpenDaylight, открытой платформы для создания SDN-сетей
  4. OpenNews: Linux Foundation представил открытую платформу для виртуализированных компонентов сетей (NFV)
  5. OpenNews: Стек протоколов маршрутизации FRRouting и проект DPDK перешли под крыло Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: akraino, edge, cloud, nfv, iot, cepth
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  • 1.1, Anonim, 12:09, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > выносятся на периферию

    Так нужно было Ukraino Edge Stack называть

     
     
  • 2.2, Some, 12:18, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Типа РФ на острее технологий и задает тон всему миру ?
     
     
  • 3.4, Nick, 12:23, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Типа РФ на острие технологий и задает тон всему миру ?

    Неее, там вообще центр мироздания....

     
  • 2.3, Nick, 12:20, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Точно-точно, она как раз на периферии цивилизованного мира находиться :)
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 12:32, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, за ней только Россия, степь и комары...
     
     
  • 4.6, Nick, 12:36, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ага, за ней только Россия, степь и комары...

    Ну вот на границе датчиков метана и навесить. И пачку дрожжей туда вбросить.

    Забурлит знатно... :)

     

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