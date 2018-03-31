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31.03.2018 20:06  Релиз VeraCrypt 1.22, форка TrueCrypt

Доступен релиз проекта VeraCrypt 1.22, в рамках которого развивается форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Код VeraCrypt поставляется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии проведена оптимизация реализации шифра Kuznyechik с использованием инструкций SIMD, что позволило ускорить работу данного шифра в два раза. Добавлена поддержка 5 новых связок алгоритмов шифрования: Camellia-Kuznyechik, Camellia-Serpent, Kuznyechik-AES, Kuznyechik-Serpent-Camellia и Kuznyechik-Twofish. В версии для Linux решены проблемы с установкой GUI в окружениях с новыми версиями KDE и устранён сбой wxWidgets при резервном копировании или восстановлении заголовка раздела.

Также внесена большая порция специфичных для платформы Windows исправлений, в том числе обеспечена работа команды TRIM при шифровании не системных SSD-накопителей, добавлена опция для отключения TRIM на системных накопителях, упрощён формат XML-файлов и добавлен пакет для извлечения бинарных файлов без привилегий администратора.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.veracrypt.fr/en/Re...)
  2. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.21, форка TrueCrypt
  3. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  4. OpenNews: Инициирован аудит безопасности проекта VeraCrypt
  5. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.17, форка TrueCrypt
  6. OpenNews: Выпуск VeraCrypt 1.15, форка TrueCrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: veracrypt, crypt, truecrypt
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  • 1.1, Аноним, 21:00, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    зачем отключать трим?
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:03, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Насколько я помню, если трим включён на шифрованном SSD то можно определить общу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 21:44, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ты помнишь криво
     
  • 1.3, nc, 21:17, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Возможно ли использовать VeraCrypt в качестве библиотеки, реализующей возможность подключения криптоконтейнеров эксклюзивно к своей программе? То есть нужно какое-то API, повторящее API доступа к ФС, с помощью которого программа могла бы открывать и закрывать файлы на криптоконтейнере, читать и писать в них, работать с директориями и т.д.
    Понимаю что для этого нужно чтобы в данной библиотеке была реализация какой-то ФС. Но интересно - как решаются такие задачи, и решаются ли вообще?
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:35, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    GVFS

    /thread

     
     
  • 3.9, nc, 22:12, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А это решение кроссплатформенно?
     
     
  • 4.10, Аноним, 22:21, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    всегда интересовало почему вендовые проги работают исключительно в винде, макос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, nc, 22:44, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не обязанность, а интерес. Для некоторых прог желательно чтобы у них было как можно больше пользователей.
     
  • 2.5, Аноним, 21:37, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    man cryptsetup
    или ретро losetup но он deprecated
     
  • 1.7, Аноним, 21:57, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кузнечик, Новичок... Кто там названия придумывает?
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:01, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Офисный планктон, т.к. на большее они не способны.
     
  • 2.11, Аноним, 22:25, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем хуже Serpent, Blowfish, Twofish, Cobra, Rabbit и уж тем более Rijndael?
     

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