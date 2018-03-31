31.03.2018 20:06  Релиз VeraCrypt 1.22, форка TrueCrypt

Доступен релиз проекта VeraCrypt 1.22, в рамках которого развивается форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Код VeraCrypt поставляется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии проведена оптимизация реализации шифра Kuznyechik с использованием инструкций SIMD, что позволило ускорить работу данного шифра в два раза. Добавлена поддержка 5 новых связок алгоритмов шифрования: Camellia-Kuznyechik, Camellia-Serpent, Kuznyechik-AES, Kuznyechik-Serpent-Camellia и Kuznyechik-Twofish. В версии для Linux решены проблемы с установкой GUI в окружениях с новыми версиями KDE и устранён сбой wxWidgets при резервном копировании или восстановлении заголовка раздела.

Также внесена большая порция специфичных для платформы Windows исправлений, в том числе обеспечена работа команды TRIM при шифровании не системных SSD-накопителей, добавлена опция для отключения TRIM на системных накопителях, упрощён формат XML-файлов и добавлен пакет для извлечения бинарных файлов без привилегий администратора.



