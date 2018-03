31.03.2018 12:23  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.6.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.6.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Основные изменения: Основанный на Clang построитель модели кода для языка С++ обновлён с Clang 3.9 до версии 5.0 и теперь поддерживает многие новые возможности стандарта C++17. Новая модель C++ теперь также используется во всплывающих подсказках для вывода информации об актуальном типе для элементов с типом auto и отображения параметров шаблонов. Новая модель кода пока не включена по умолчанию и требует активации плагина ClangCodeModel в меню "Help > About Plugins";

В редактор кода на С++ интегрирована поддержка проверки кода при помощи Clang-Tidy и Clazy, результат работы которых теперь может выводиться в виде предупреждений в штатных диагностических сообщениях. Так как некоторые проверки достаточно ресурсоёмки и возможны ложные срабатывание, данные linter-ы отключены по умолчанию (включение в Options > C++ > Code Model > Clang Code Model Warnings);

В поисковую строку (Locator) добавлено распознавание новых фильтров: "b " для перехода к закладке с фильтрацией по имени файла и примечаниям, "t " для вызова элемента из меню по маске (например, "t sess expe" для вызова меню "File > Sessions > Experimental Something" и "=" для вычисления простых JavaScript-выражений;

Продолжена работа по модернизации диалога для навигации по файловой системе, в котором появилась контекстное меню для добавления, удаления и переименования файлов;

Значительно обновлён редактор моделей, который теперь не преподносится как экспериментальный и включен по умолчанию. На панель добавлены кнопки для масштабирования, а функции для управления экспортом перенесены в меню File. Добавлена возможность экспорта в форме изображения выделенных элементов или всей диаграммы. В редакторе появилась поддержка выравнивания текста и многострочных имён объектов. Расширены области в которых применим интерфейс drag&drop.