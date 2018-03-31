31.03.2018 10:18  Сервис Latency.at открыл все свои наработки

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|2.9, Тот_Самый_Анонимус, 15:05, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Почему у столлмаботов так рвёт пукaны от того, что кто-то использует более свободную лицензию, чем ваша? Ведь никто не запрещает использовать более свободный код в более ограниченных по лицензии проектах.
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|3.10, Crazy Alex, 15:11, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не знаю, что за "столлманоботы", но общая идея в том, чтобы иметь как можно больше кода под копилефтными лицензиями и меньше - под любыми другими. И в результате чтобы новый код было тоже выгоднее делать копилефтным, и в идеале уйти от закрытого кода вообще. То есть любой "опенсорсный", но не копилефтный код - подарок врагу, так как удешевляет изготовление очередной закрытой системы. А сейчас впору говорить не просто о копилефте, а о чём-то вроде AGPL, чтобы пользователя не прибивали гвоздями к удалённому сервису хотя бы в плане кода, если не накопленных данных.
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