31.03.2018 10:18  Сервис Latency.at открыл все свои наработки

Сервис Latency.at, осуществляющий распределённый мониторинг доступности и отзывчивости серверов, объявил об открытии всех лежащих в его основе разработок. В том числе доступен код бэкенда на языке Go c реализацией API, балансировщиком нагрузки и шиной обмена сообщениями, система для выполнения проверок параметров работы сервисов (надстройка над Prometheus Blackbox Exporter) и фрондэнд с реализацией web-интерфейса.

Код открыт под лицензией Apache 2.0 и позволяет развернуть на своих мощностях функциональность, аналогичную Latency.at. Связанные с выполнением проверок дополнения переданы открытому проекту Prometheus. В ближайшее время планируется опубликовать образы контейнеров для Docker и Kubernetes с преднастроенной системой мониторинга. Из особенностей системы можно отметить учёт времени обработки различных стадий выполнения запросов HTTP и HTTPS (резолвинг в DNS, установка соединения, согласование TLS, передача данных). Также поддерживаются проверки DNS и произвольных TCP-сервисов. Результаты проверки отображаются в виде наглядных графиков.