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31.03.2018 10:18  Сервис Latency.at открыл все свои наработки

Сервис Latency.at, осуществляющий распределённый мониторинг доступности и отзывчивости серверов, объявил об открытии всех лежащих в его основе разработок. В том числе доступен код бэкенда на языке Go c реализацией API, балансировщиком нагрузки и шиной обмена сообщениями, система для выполнения проверок параметров работы сервисов (надстройка над Prometheus Blackbox Exporter) и фрондэнд с реализацией web-интерфейса.

Код открыт под лицензией Apache 2.0 и позволяет развернуть на своих мощностях функциональность, аналогичную Latency.at. Связанные с выполнением проверок дополнения переданы открытому проекту Prometheus. В ближайшее время планируется опубликовать образы контейнеров для Docker и Kubernetes с преднастроенной системой мониторинга. Из особенностей системы можно отметить учёт времени обработки различных стадий выполнения запросов HTTP и HTTPS (резолвинг в DNS, установка соединения, согласование TLS, передача данных). Также поддерживаются проверки DNS и произвольных TCP-сервисов. Результаты проверки отображаются в виде наглядных графиков.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.latency.at/2018-0...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 3.4
  3. OpenNews: Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux
  4. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 1.0.0
  5. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  6. OpenNews: Netflix открыл код системы мониторинга производительности Vector
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: prometheus, monitoring
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  • 1.1, Владимир, 11:02, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    > Код открыт под лицензией Apache

    И это печально.

     
     
  • 2.4, ёманарот, 12:35, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Наоборот же, код открыли под свободной лицензией, а не под вирусной GPL Причём ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, пох, 13:01, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    и это очень опечаливает местных убогих фанатиков пущай поплачуть P S и шо, la... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, кверти, 16:01, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы реально два идиота или только прикидываетесь ими?
     
  • 2.9, Тот_Самый_Анонимус, 15:05, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему у столлмаботов так рвёт пукaны от того, что кто-то использует более свободную лицензию, чем ваша? Ведь никто не запрещает использовать более свободный код в более ограниченных по лицензии проектах.
     
     
  • 3.10, Crazy Alex, 15:11, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не знаю, что за "столлманоботы", но общая идея в том, чтобы иметь как можно больше кода под копилефтными лицензиями и меньше - под любыми другими. И в результате чтобы новый код было тоже выгоднее делать копилефтным, и в идеале уйти от закрытого кода вообще. То есть любой "опенсорсный", но не копилефтный код - подарок врагу, так как удешевляет изготовление очередной закрытой системы. А сейчас впору говорить не просто о копилефте, а о чём-то вроде AGPL, чтобы пользователя не прибивали гвоздями к удалённому сервису хотя бы в плане кода, если не накопленных данных.
     
     
  • 4.13, пох, 15:27, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    везде-то убогим "враги" мерещатся...

     
     
  • 5.17, кверти, 16:03, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько вы вдвоем с нах-ом убоги уже знает весь опеннет. А может вы оба просто раздвоение личности одного имбецила?
     
  • 4.14, Аноним, 15:46, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А не тяжело жить когда вокруг враги и надо постоянно сдерживать натиск Надо пой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.15, Аноним, 15:50, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть лицензия - это не средство, а цель Вот теперь я кажется немного понял п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 15:14, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А они банкрот?
     
  • 1.12, Аноним, 15:22, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И да, я не очень понимаю диаграмму на картинке, но зачем такие сложности Почему... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 16:04, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В GitLab выкладывают код только полные отморозки.
     

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