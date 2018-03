30.03.2018 11:58  Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN

Компания Citus Data, развивающая распределённую СУБД CitusDB, опубликовала исходные тексты TopN, расширения для PostgreSQL, позволяющего эффективно рассчитывать выборки наиболее популярных значений в записях. Код расширения поставляется под лицензией AGPLv3. При большом объёме данных формирование выборок, рассчитывающих популярные значения в разрезе времени (например, вывод самых популярных страниц из лога запросов web-сервера в разрезе по дням или группировка популярных товаров по дням/категориям) является достаточно ресурсоёмкой задачей. Для ускорения построения подобных выборок TopN использует алгоритм приближённой оценки результата и предварительное агрегирование записей в компактный хэш со счётчиками наиболее популярных значений, сохраняемый в отдельной таблице с использованием типа JSONB. Агрегированные данные можно инкрементально обновлять для приведения к актуальному состоянию. Произвольные выборки над агрегированными данными производятся при помощи функции topn() и выполняются почти мгновенно, независимо от фактического размера исходных данных для анализа. Например: -- создадим таблицу с агрегированными данными для расчёта рейтинга в разрезе "дата - имя" # create table aggregated_topns (day date, topn jsonb); CREATE TABLE Time: 9.593 ms -- выполняем один раз ресурсоёмкую операцию агрегирования данных и заносим -- в ранее созданную таблицу сведения о частоте 1000 самых популярных элементов. # insert into aggregated_topns select date_trunc('day', created_at), topn_add_agg((repo::json)->> 'name') as topn from github_events group by 1; INSERT 0 7 Time: 34904.259 ms (00:34.904) -- формируем top 10 за 2 и 3 января. postgres=# select (topn(topn_union_agg(topn), 10)).* from aggregated_topns where day IN ('2018-01-02', '2018-01-03'); item | frequency ------------------------------------------------+----------- dipper-github-fra-sin-syd-nrt/test-ruby-sample | 12489 wangshub/wechat_jump_game | 6402 shenzhouzd/update | 6170 SCons/scons | 4593 TheDimPause/thedimpause.github.io | 3964 nicopeters/sigrhtest | 3740 curtclifton/curtclifton.github.io | 3345 CreatorB/hackerdroid | 3206 dipper-github-icn-bom-cdg/test-ruby-sample | 3126 dotclear/dotclear | 2992 (10 rows) Time: 7.750 ms -- формируем раздельные top 2 за 1,2 и 3 января. postgres=# select day, (topn(topn, 2)).* from aggregated_topns where day IN ('2018-01-01', '2018-01-02', '2018-01-03'); day | item | frequency ------------+------------------------------------------------+----------- 2018-01-01 | dipper-github-fra-sin-syd-nrt/test-ruby-sample | 9179 2018-01-01 | shenzhouzd/update | 4543 2018-01-02 | dipper-github-fra-sin-syd-nrt/test-ruby-sample | 7151 2018-01-02 | SCons/scons | 4593 2018-01-03 | dipper-github-fra-sin-syd-nrt/test-ruby-sample | 5338 2018-01-03 | CreatorB/hackerdroid | 3206 (6 rows) Time: 4.037 ms