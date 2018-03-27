30.03.2018 11:58  Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN

Компания Citus Data, развивающая распределённую СУБД CitusDB, опубликовала исходные тексты TopN, расширения для PostgreSQL, позволяющего эффективно рассчитывать выборки наиболее популярных значений в записях. Код расширения поставляется под лицензией AGPLv3.

При большом объёме данных формирование выборок, рассчитывающих популярные значения в разрезе времени (например, вывод самых популярных страниц из лога запросов web-сервера в разрезе по дням или группировка популярных товаров по дням/категориям) является достаточно ресурсоёмкой задачей. Для ускорения построения подобных выборок TopN использует алгоритм приближённой оценки результата и предварительное агрегирование записей в компактный хэш со счётчиками наиболее популярных значений, сохраняемый в отдельной таблице с использованием типа JSONB. Агрегированные данные можно инкрементально обновлять для приведения к актуальному состоянию. Произвольные выборки над агрегированными данными производятся при помощи функции topn() и выполняются почти мгновенно, независимо от фактического размера исходных данных для анализа.

Например: