29.03.2018 23:21  Выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища LeoFS 1.4.0

Подготовлен новый выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища объектов LeoFS, совместимого с клиентами, использующими API Amazon S3 и REST-API, а также поддерживающего режим работы в роли NFS-сервера. Имеются оптимизации для хранение как мелких, так и очень больших объектов, присутствует встроенный механизм кэширования, возможна репликация хранилищ между дата-центрами. Среди целей проекта отмечается достижение надёжности 99.9999999% за счёт избыточного реплицирования дубликатов и исключения единой точки отказа. Код проекта написан на языке Erlang и распространяется под лицензией Apache 2.0. LeoFS состоит из трёх компонентов: LeoFS Storage - обслуживает операции добавления, извлечения и удаления объектов и метаданных, отвечает за выполнение репликации, восстановления и формирования очереди запросов клиентов.

LeoFS Gateway - обслуживает HTTP-запросы и перенаправляет ответы клиентам с использованием REST-API или S3-API, обеспечивает кэширование наиболее востребованных данных в памяти и на диске.

LeoFS Manager - отслеживает работу узлов LeoFS Gateway и LeoFS Storage, ведёт мониторинг состояния узлов и проверяет контрольные суммы. Гарантирует целостность данных и высокую доступность хранилища. Основные новшества LeoFS 1.4.0: Поддержка сборки с использованием Erlang/OTP 20;

Поддержка типа сервисов "notify" для systemd;

Возможность мониторинга состояния узлов хранения (leo_storage) при помощи SNMP;

Оправка администратору сводки сообщений об ошибках при запуске;

Переработана система уведомлений о медленной обработке данных, чтобы избежать узких мест;

В управляющий интерфейс (leofs-adm) добавлена операция recover-disk для увеличения производительности восстановления в случае выхода дисков из строя.



