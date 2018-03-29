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29.03.2018 23:21  Выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища LeoFS 1.4.0

Подготовлен новый выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища объектов LeoFS, совместимого с клиентами, использующими API Amazon S3 и REST-API, а также поддерживающего режим работы в роли NFS-сервера. Имеются оптимизации для хранение как мелких, так и очень больших объектов, присутствует встроенный механизм кэширования, возможна репликация хранилищ между дата-центрами. Среди целей проекта отмечается достижение надёжности 99.9999999% за счёт избыточного реплицирования дубликатов и исключения единой точки отказа. Код проекта написан на языке Erlang и распространяется под лицензией Apache 2.0.

LeoFS состоит из трёх компонентов:

  • LeoFS Storage - обслуживает операции добавления, извлечения и удаления объектов и метаданных, отвечает за выполнение репликации, восстановления и формирования очереди запросов клиентов.
  • LeoFS Gateway - обслуживает HTTP-запросы и перенаправляет ответы клиентам с использованием REST-API или S3-API, обеспечивает кэширование наиболее востребованных данных в памяти и на диске.
  • LeoFS Manager - отслеживает работу узлов LeoFS Gateway и LeoFS Storage, ведёт мониторинг состояния узлов и проверяет контрольные суммы. Гарантирует целостность данных и высокую доступность хранилища.

Основные новшества LeoFS 1.4.0:

  • Поддержка сборки с использованием Erlang/OTP 20;
  • Поддержка типа сервисов "notify" для systemd;
  • Возможность мониторинга состояния узлов хранения (leo_storage) при помощи SNMP;
  • Оправка администратору сводки сообщений об ошибках при запуске;
  • Переработана система уведомлений о медленной обработке данных, чтобы избежать узких мест;
  • В управляющий интерфейс (leofs-adm) добавлена операция recover-disk для увеличения производительности восстановления в случае выхода дисков из строя.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leo-project...)
  2. OpenNews: Релиз LeoFS 1.2.0
  3. OpenNews: Выпуск распределённого отказоустойчивого хранилища LeoFS 1.1.2
  4. OpenNews: Значительное обновление файловой системы Bcachefs
  5. OpenNews: Выпуск распределенной файловой системы GlusterFS 3.7
  6. OpenNews: Представлена LittleFS, компактная файловая система для встраиваемых устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: leofs, replication
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  • 1, Anonim, 23:35, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    https://habrahabr.ru/company/oleg-bunin/blog/313364/

    Поначалу мы паниковали, пробовали расставлять по коду leofs метрики, пробовали понять, что происходит, коллега Чистяков не спал ночами. Мы пытались выяснить, не хочет ли кто-нибудь из питерских Erlang’истов потрогать это палочкой. Питерские Erlang’исты оказались разумными людьми, они не стали трогать это палочкой.

     
     
  • 2, Аноним, 00:02, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    бунин - безграмотное трепло и хайпожор
     

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