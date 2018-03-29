29.03.2018 17:44  Доступен сборочный инструментарий Qbs 1.11, развиваемый проектом Qt

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|3.12, anonymous, 20:39, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> QBS хотя бы декларативный
А значит ещё более трудный для поддержка. Потому что хз, в каком порядке он там что вызывает.
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|5.20, anonymous, 23:40, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Заметно. Бедные Qt-шники даже компилятор для него запилили.
> В Qt он не очень быстрый в сравнении с браузерами или нодой,
> но при типовом использовании всё более чем на хорошем уровне
Что, электрон таки быстрее? О этот чудный диванный мир...
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|3.10, anonymous, 20:35, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Как ты логику без JS собрался с QML работать? Чтобы тут диванные теоретики не описывали, но QML язык разметки, прибитый гвоздями к JS.
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