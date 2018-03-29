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29.03.2018 17:44  Доступен сборочный инструментарий Qbs 1.11, развиваемый проектом Qt

Сформирован релиз развиваемого проектом Qt сборочного инструментария Qbs 1.11 (Qt Build Suite), который заменит qmake в Qt 6. В отличие от qmake, Qbs не привязан к Qt и изначально рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

В новой версии:

  • В дополнение к свойствам qbs.targetOS и qbs.toolchain, в которых используются списки, предложены аналогичные скалярные свойства qbs.targetPlatform и qbs.toolchainType, которые проще использовать для задания целевой платформы из командной строки и в профилях;
  • В модулях обеспечена возможность определения собственных настроек целевых платформ при помощи нового свойства filesAreTargets для элемента Group;
  • В дополнение к TextFile добавлен сервис BinaryFile для чтения и записи бинарных файлов;
  • Добавлено свойство cpp.rpathOrigin, через которое можно получить значение @loader_path в Darwin и $ORIGIN в других Unix-подобных платформах;
  • Добавлено свойство cpp.driverLinkerFlags, предоставляющее возможность определения флагов, которые будут переданы форнтэнду компилятора только при компоновке.
  • В качестве версии языка С++ (cpp.cxxLanguageVersion) теперь можно указывать значение "c++17";
  • Механизм автоопределения GCC-подобных компиляторов теперь учитывает типовые для MinGW префиксы (т.е. корректно определяет файлы типа i686-w64-mingw32-gcc);
  • Для задания имён файлов конфигурации предложен новый ключ "config" и возможность передавать аргументы в форме "ключ:значение". Например для сборки проекта для двух конфигураций debug и release можно запустить "qbs config:debug config:release";
  • Функциональность "run", используемая в одноимённой команде, теперь учитывает необходимые для заданного исполняемого файла библиотеки и добавляет пути к ним в переменные окружения (LD_LIBRARY_PATH в Unix, DYLD_LIBRARY_PATH/DYLD_FRAMEWORK_PATH в macOS и PATH в Windows).


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/03...)
  2. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  3. OpenNews: Доступен сборочный инструментарий Qbs 1.10, развиваемый проектом Qt
  4. OpenNews: Компания Yahoo открыла код сборочной платформы Screwdriver
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск сборочного инструментария build2
  6. OpenNews: Компания Microsoft открыла исходные тексты сборочной платформы MSBuild
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qbs, build
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  • 1.1, A.Stahl, 18:16, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >QML, JavaScript

    Э-х-х-х... Ну и хрен с ними. Может хоть веб-программисты порадуются.

     
     
  • 2.3, Аноним, 18:35, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Все лучше, чем в cmake и эти еще CMakeShitLists txt if else endif add... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Аноним, 18:39, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Неужели QML еще и case-sensitive?!!!
    Боюсь даже выяснять!
     
     
  • 4.5, Аноним, 18:44, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    может хоть на этот-то раз тулзы для C-подобных языков сделали не любители Паскал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.7, Аноним, 19:38, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Например, если речь об этом, переменные openNet и opennet 8211 совершенно ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, Аноним, 20:26, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вы с винды что ли пришли или чему вы удивляетесь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, Аноним, 21:08, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А лучше как cmake - в одних местах case-sensitive, а в других case-insensitive ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, anonymous, 20:39, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > QBS хотя бы декларативный

    А значит ещё более трудный для поддержка. Потому что хз, в каком порядке он там что вызывает.

     
     
  • 4.18, Аноним, 22:36, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Внезапно, make декларативный.
     
     
  • 5.19, anonymous, 23:37, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно, не декларативный. Порядком вызова команд можно управлять.
     
  • 2.6, Аноним, 19:28, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Что не так-то JavaScript на сегодня стал одним из быстрейших интерпретирумых ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, anonymous, 20:36, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Заметно. Бедные Qt-шники даже компилятор для него запилили.


     
     
  • 4.16, Аноним, 20:54, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Qt он не очень быстрый в сравнении с браузерами или нодой, но при типовом испо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, anonymous, 23:40, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Заметно. Бедные Qt-шники даже компилятор для него запилили.
    > В Qt он не очень быстрый в сравнении с браузерами или нодой,
    > но при типовом использовании всё более чем на хорошем уровне

    Что, электрон таки быстрее? О этот чудный диванный мир...

     
  • 2.8, Аноним, 20:25, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не путайте QML и js QML это простой и понятный декларативный язык От js он взя... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, anonymous, 20:35, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как ты логику без JS собрался с QML работать? Чтобы тут диванные теоретики не описывали, но QML язык разметки, прибитый гвоздями к JS.
     
     
  • 4.15, Аноним, 20:51, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так-то да, но обычно он используется на достаточно примитивном уровне и очень хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, anonymous, 23:41, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настолько примитивном, что необходимость прибивать его гвоздями вызывает недоумение.
     
  • 3.14, Аноним, 20:49, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Что плохого в ноде-то Серьезно, относительно недавно использую, классная вещь, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, anonymous, 23:42, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот, ещё один фрейворк с языком сравнивает. Фу таким быть.
     
  • 1.2, Аноним, 18:30, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Добавили бы что ли в список продуктов просто o , а то приходится костылить че... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 20:42, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если не секрет, что у тебя за линкер Вроде все уже давно нечувствительны к поря... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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