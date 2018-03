23.03.2018 11:24  Компания Crytek опубликовала код редактора игровых ресурсов CRYENGINE Sandbox

Компания Crytek опубликовала исходные тексты редактора игровых ресурсов CRYENGINE Sandbox и предварительную версию следующего релиза игрового движка CRYENGINE 5.5, а также представила новую бизнес-модель. Новая модель подразумевает переход на оплату отчислений за использование движка в размере 5% с дохода, превышающего 5 тысяч евро в год (при доходе менее данной суммы движком можно пользоваться бесплатно). Для проектов зарегистрированных до 30 июня 2018 года возможно сохранение старой схемы "Pay What You Want" (плата по своему усмотрению без отчислений). Редактор CRYENGINE Sandbox охватывает все процессы создания ресурсов для игр на базе движка CRYENGINE (материалы, модели, уровни, сцены, геймплей и т.п.), подготовлен c учётом потребностей разработчиков AAA-игр и позволяет на лету вносить изменения в игру и сразу оценивать их в режиме WYSIWYP (what you see is what you play). Поддерживается создание игр для платформ Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Oculus Rift, OSVR, PSVR и HTC Vive. При этом CRYENGINE и редактор CRYENGINE Sandbox не относятся к категории открытого ПО, так как код хоть и общедоступен, но поставляется в рамках ограничивающего лицензионного соглашения. Соглашение разрешает устанавливать и собирать движок, разрабатывать с его помощью игры, вносить исправления в соответствии с документацией, но запрещает распространять движок среди третьих лиц, использовать CryEngine для разработки не игровых приложений (в том числе для симуляции и научного применения) и удалять технические методы защиты.