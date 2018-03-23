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23.03.2018 09:53  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.7 с поддержкой Ruby

Опубликован седьмой публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии добавлен модуль для выполнения приложений на языке Ruby (ранее поддерживались Python, Perl, PHP и Go). Устранены крахи, возникающие при использовании модулей для языков PHP и Python.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/unit/...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.5 с поддержкой Perl
  3. OpenNews: Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.4
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.9 c поддержкой технологии HTTP/2 Server Push
  6. OpenNews: В nginx реализована поддержка gRPC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, Ан, 09:59, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Давай Node.JS под капот!
     
     
  • 2.14, index0h, 12:15, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    нэнадо
     
     
  • 3.26, Ne01eX, 13:54, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > нэнадо

    Да, но вот уже таки хочется воскликнуть - доктор мы его теряем!

    https://github.com/nginx/njs

     
  • 1.2, Аноним, 10:01, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    >ruby

    его же уже даже хипстеры похоронили

     
     
  • 2.4, Аноним, 10:25, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    хипстеры всегда что-то хоронят На то они и хипстеры А альтернатив руби в быстр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, amonymous, 10:31, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Пока ещё" применительно к JS - это сильно. Он, на минуточку, бородат.
     
     
  • 4.9, Аноним, 10:34, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    JS6 довольно молодой Всплеск серверного веб строительства таки следует начинать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, YetAnotherOnanym, 11:51, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бородат он в браузерах. А на серверной стороне он юн и свеж, потому что неспособность веб-разраба выучить больше одного ЯП стала считаться достоинством только недавно.
     
  • 3.16, th3m3, 12:26, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >питон - старьё

    Лол, что? Наркоман?

     
     
  • 4.18, Аноним, 12:33, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    всего лишь математик Вычел из текущего года год выпуска питона А вообще, ворох... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, angra, 13:01, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вычел из текущего года год выпуска питона.

    Какой версии?

    > Как был медленным, так и остался.

    Странно это слышать при сравнении с ruby

    > То что программисты на питоне самые дешевые

    Я что-то пропустил и пыхеры резко подорожали?

     
     
  • 6.24, Аноним, 13:16, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если брать последнюю версию, то почти любой используемый язык будет новорожденны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.25, Анончик999999, 13:20, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора, сынок, код хороший научиться писать!
     
  • 1.5, Аноним, 10:31, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подскажите, он уже умеет сохранять/читать конфигурацию приложений из файла?
     
  • 1.10, Аноним, 11:18, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А можно запустить приложение на rust Хочу запустить nginx php и rust чтоб он... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 11:23, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А можно запустить приложение на rust ?
    > Хочу запустить nginx + php и rust чтоб оно одновременно локалхост слушало.
    > Извиняюсь, если вопрос глупый

    Если бы rust был в списках http://unit.nginx.org/#supported-application-languages , наверное, ключевая возможность '- Multiple application languages and versions can run simultaneously' http://unit.nginx.org/#key-features относилась бы и к нему.

    Но... https://duckduckgo.com/?q=rust+site%3Aunit.nginx.org%2F => 'No results'

     
     
  • 3.20, анонист, 12:47, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо)
     
  • 2.27, Alexey, 13:57, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    на rust можно написать самоятельный http сервер с необходимой логикой а в конфиге nginx прописать правила, какие запросы направлять в php  а какие серверному приложению на rust
     
  • 1.15, anonymous, 12:25, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    руби это то про что автор сам сказал что оно всегда будет тормозным дерьмом?
     
  • 1.17, anonymous, 12:28, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    создай вещь для дэбилов и только дэбилы будут ей пользоваться. видел одного рубиста - чувак вообще не понимает что такое http, sql, не знает элементарных вещей из программирования и три года пишет убогую не масштабируемую фигню на руби. руби это только для таких уважаемых господ.
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:43, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто ему за это платит ?
     
     
  • 3.23, anonymous, 13:04, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какой-то идиот который думает что оплачивая работу этого дэбила он получит продукт. результаты не контролируются.
     
  • 1.21, Аноним, 12:51, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну теперь заживем ... весь текст скрыт [показать]
     

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