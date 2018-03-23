23.03.2018 09:53  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.7 с поддержкой Ruby

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|5.22, angra, 13:01, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вычел из текущего года год выпуска питона.
Какой версии?
> Как был медленным, так и остался.
Странно это слышать при сравнении с ruby
> То что программисты на питоне самые дешевые
Я что-то пропустил и пыхеры резко подорожали?
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|1.17, anonymous, 12:28, 23/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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создай вещь для дэбилов и только дэбилы будут ей пользоваться. видел одного рубиста - чувак вообще не понимает что такое http, sql, не знает элементарных вещей из программирования и три года пишет убогую не масштабируемую фигню на руби. руби это только для таких уважаемых господ.
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