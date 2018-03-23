23.03.2018 09:53  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.7 с поддержкой Ruby

Опубликован седьмой публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии добавлен модуль для выполнения приложений на языке Ruby (ранее поддерживались Python, Perl, PHP и Go). Устранены крахи, возникающие при использовании модулей для языков PHP и Python.