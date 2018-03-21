21.03.2018 23:15  Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

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Дискуссионная площадка Stack Overflow опубликовала результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие более 100 тысяч разработчиков ПО.
Наиболее часто используемым участниками опроса языком является JavaScript 69.8% (большинство участников Stack Overflow web-разработчики). Наибольший рост популярности демонстрирует Python, который в этом году обогнал C# (в прошлом опросе обогнал PHP).
Наиболее любимый язык:
Наиболее избегаемый язык:
Наиболее желанный язык:
Используемые СУБД:
Наиболее любимые СУБД:
Используемые платформы - 48.3% используют Linux, 35.4% - Windows. (в прошлом году было 32.9% - Linux и 41% - Windows):
Наиболее любимые платформы:
Используемые для разработки платформы:
Программы, используемые для написания кода:
43.6% опрошенных принимают участие в разработке открытого ПО.