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21.03.2018 23:15  Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

Дискуссионная площадка Stack Overflow опубликовала результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие более 100 тысяч разработчиков ПО.

Наиболее часто используемым участниками опроса языком является JavaScript 69.8% (большинство участников Stack Overflow web-разработчики). Наибольший рост популярности демонстрирует Python, который в этом году обогнал C# (в прошлом опросе обогнал PHP).

  • Наиболее любимый язык:
  • Наиболее избегаемый язык:
  • Наиболее желанный язык:
  • Используемые СУБД:
  • Наиболее любимые СУБД:
  • Используемые платформы - 48.3% используют Linux, 35.4% - Windows. (в прошлом году было 32.9% - Linux и 41% - Windows):
  • Наиболее любимые платформы:
  • Используемые для разработки платформы:
  • Программы, используемые для написания кода:
  • 43.6% опрошенных принимают участие в разработке открытого ПО.

    1. Главная ссылка к новости (https://insights.stackoverflow...)
    2. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
    3. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
    4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum
    5. OpenNews: Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни
    6. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow в 2017 году
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Тема для размышления
    Ключевые слова: stackoverflow, lang
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  • 1, ааа, 23:58, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Vim 25.8%, Emacs 4.1%

    Деградация идет полным ходом, однако.

     
  • 2, Вареник, 00:52, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Т.е. идеал хипстеров - кодить CSS на хрусте в VS под маком, иногда разбавляя питоном и даже котлином.
     
  • 3, Большой Брат, 01:02, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >  Используемые платформы - 48.3% используют Linux, 35.4% - Windows. (в прошлом году было 32.9% - Linux и 41% - Windows):

    Мощный скачок Linux в среде программистов. Но лучше бы побольше обычных пользователей ставило его себе, чтобы я не мог за ними следить.

     
  • 4, vitalif, 01:21, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Наиболее любимые платформы
    > Linux 76.5%
    > Serverless 75.2%

    O_o господи

     
  • 5, Stop, 01:24, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Опрос показывает, GO и Rust состоялись. Мои поздравления. Жить с ними теперь долго.

    Странно что couchbase не упомянута.

     

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