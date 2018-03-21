21.03.2018 23:15  Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

Дискуссионная площадка Stack Overflow опубликовала результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие более 100 тысяч разработчиков ПО. Наиболее часто используемым участниками опроса языком является JavaScript 69.8% (большинство участников Stack Overflow web-разработчики). Наибольший рост популярности демонстрирует Python, который в этом году обогнал C# (в прошлом опросе обогнал PHP). Наиболее любимый язык: Наиболее избегаемый язык: Наиболее желанный язык: Используемые СУБД: Наиболее любимые СУБД: Используемые платформы - 48.3% используют Linux, 35.4% - Windows. (в прошлом году было 32.9% - Linux и 41% - Windows): Наиболее любимые платформы: Используемые для разработки платформы: Программы, используемые для написания кода: 43.6% опрошенных принимают участие в разработке открытого ПО.



