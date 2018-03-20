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20.03.2018 11:42  Релиз мультимедийного фреймворка GStreamer 1.14.0

Увидел свет релиз GStreamer 1.14, написанного на языке Си кроссплатформенного набора компонентов для создания широкого спектра мультимедиа приложений, от медиаплееров и конвертеров аудио/видео файлов, до VoIP-приложений и систем потокового вещания. Код GStreamer распространяется под лицензией LGPLv2.1. Одновременно доступны обновления плагинов gst-plugins-base 1.14, gst-plugins-good 1.14, gst-plugins-bad 1.14, gst-plugins-ugly 1.14, а также обвязка gst-libav 1.14 и сервер потокового вещания gst-rtsp-server 1.14. На уровне API и ABI новый выпуск обратно совместим с веткой 1.0. Бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Android, iOS, macOS и Windows (в Linux рекомендуется использовать пакеты из дистрибутива).

Ключевые улучшения GStreamer 1.14:

  • Поддержка технологии WebRTC для организации потокового вещания звука и видео. Разработчикам предложен элемент webrtcbin и библиотека с поддержкой webrtc, позволяющие интегрировать в приложения возможность установки соединений с другими WebRTC-приложениями и web-браузерами. В приложениях могут использоваться любые другие возможности GStreamer, включая аппаратное ускорение кодирования и декодирования, интеграция с OpenGL, обработка данных без лишней буферизации и поддержка встраиваемых платформ;
  • Экспериментальная поддержка видеокодека нового поколения AV1, который развивается альянсом Open Media, в который входят Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, Netflix и Hulu;
  • Для Video4Linux реализованы кодировщики видео VP8, VP9, MPEG4 и H263. Ускорен процесс определения V4L-устройств;
  • Поддержка протокола потокового видеовещания SRT (Secure Reliable Transport);
  • Поддержка прямой коррекции ошибок для протокола RTP - FEC (Forward Error Correction);
  • В rtspsrc и gst-rtsp-server добавлена поддержка протокола RTSP 2.0 и дополнительных потоков со звуком (backchannel), описанных в спецификации ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
  • В playbin3 добавлена поддержка неразрывного (gapless) воспроизведения и упреждающей буферизации;
  • В tee, механизме разделения/дублирования потоков, повышена эффективность обработки данных и устранена излишняя буферизация (zero-copy);
  • В упаковщике медиаконтейнеров QuickTime (muxer) реализован новый режим записи, позволяющий открывать файлы в Adobe Premiere и FinalCut Pro ещё до окончания их записи;
  • Добавлен новый плагин nvdec, предоставляющий средства для аппаратного ускорения декодирования видео при помощи NVIDIA NVDEC API;
  • Добавлена возможность использования trick-режимов (перемотка назад и вперёд на другой скорости) при воспроизведении адаптивных потоков MPEG-DASH;
  • Реализован новый плагин ipcpipeline, позволяющий разделить поток между несколькими процессами;
  • Улучшена поддержка интроспекции GObject в различных частях библиотечного API;
  • Возобновлена разработка биндингов для проектов на языке C#;
  • В неофициальном биндинге для языка Rust реализован охват большей части API.


Среди основных возможностей GStreamer:

  • Локальное проигрывание контента, обработка потокового вещания и проигрывание DVD;
  • Поддерживаемые видеокодеки: Theora, VP8, VP9, Dirac, MJPEG, h.264, h.265, h.263, MPEG2, MPEG4, WMV/VC1 и т.д.
  • Поддерживаемые аудиокодеки: Vorbis, FLAC, Speex, WavPack, AAC, MP3, WMA, Dolby Digital (AC3), DTS/DCA, AMR NB/WB и т.д.
  • Поддерживаемые мультимедиа контейнеры: Ogg, WebM, Matroska, MP4, Quicktime, AVI, FLV, 3GPP, WAV, Real Media, ASF, MPEG PS/TS и т.д.
  • Поддерживаемые протоколы: работа с локальными файлами, HTTP, Shoutcast/Icecast, HLS, RTSP, RTP и MMS;
  • Интеграция с тулкитами для формирования GUI-интерфейса (GTK+, Clutter);
  • Автоматическое определение контейнеров и кодеков;
  • Функции извлечения метаданных;
  • Поддержка субтитров;
  • Средства для наглядной визуализации звукового потока;
  • Поддержка переключения на лету между разными потоками со звуком и субтитрами;
  • Перемещение внутри потока по абсолютной позиции;
  • Режимы замедления и ускорения воспроизведения, перемотки в обратном порядке и покадрового просмотра;
  • Автоматическое устранение чересстрочности (деинтерлейсинг), масштабирование и установка цветового баланса;
  • Поддержка проброса сжатого звука;
  • Поддержка функций рендеринга текстур библиотеки Clutter.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийного фреймворка GStreamer 1.12
  3. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  4. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
  5. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 11.0
  6. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gstreamer, sound
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  • 1.1, Анончик, 12:04, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Но зачем? Подскажите известные софтины которые используют это
     
     
  • 2.2, Anonumous, 12:07, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Totem (aka Gnome Video Player)
     
  • 2.3, foi, 12:08, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/gstreamer/
     
  • 2.4, сишечка с пюрешечкой, 12:16, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    затем чтобы каждый из пейсателей плееров не городил уже 100500ую реализацию одного и того-же, а просто пользовался готовым
    оно местами еще не совсем готово, как допилят, норм будет
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:22, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    ...как раз к релизу GNU/Hurd
     
  • 3.7, Аноним, 12:40, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    И это готовое давно существует и называется FFmpeg ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Аноним, 12:42, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А Ненужностример не нужен.
     
     
  • 5.10, iZEN, 12:44, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А Ненужностример не нужен.

    А ну как ffmpegeшники заартачатся, тогда что?


     
     
  • 6.21, Аноним, 15:26, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе это не поможет - так и останешся изенем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.11, Аноним, 12:46, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    FFmpeg больше для перекодирования файлов используется.
     
     
  • 5.13, Аноним, 13:02, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может и так. Это мешает использовать его для других целей?
     
     
  • 6.14, Аноним, 13:05, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    только сложность в освоении.
     
  • 3.22, Аноним, 15:38, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В следующем году 20 лет проекту И - нет Эту дырявую кривизну надо выпиливать о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Нормальный, 12:26, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Firefox
     
     
  • 3.9, iZEN, 12:43, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давно нет.
     
  • 3.12, llolik, 12:46, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они попробовали, переплевались и прикрутили ffmpeg.
     
  • 2.15, Аноним, 13:17, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_that_uses_GStreamer
     
     
  • 3.17, Аноним, 13:59, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скудный список, тут даже pidgin не указан, не говоря про фронтенды вроде libqtwe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Zenitur, 13:47, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Wine поддерживает сборку с gstreamer. В Oblivion из-за этого отваливается воспроизведение музыки, в консоль сыпятся ошибки winegstreamer. Если не собирать Wine с gstreamer, то всё нормально.
     
  • 2.18, Аноним, 14:05, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    См apt-cache rdepends libgstreamer1 0-0 или аналогичную команду для твоего пак... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Crazy Alex, 14:28, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Насчёт софти не интересовался. но, как минимум, webrtc без браузера - это хорошо
     
  • 2.20, Sunderland93, 14:41, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    QtMultimedia
     
  • 1.23, Аноним, 15:50, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ключевые "улучшения" GStreamer 1.14

    новые уязвимости.

     

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