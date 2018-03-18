18.03.2018 10:38  В nginx реализована поддержка gRPC

Разработчики проекта nginx объявили о включении в кодовую базу модуля с реализацией прокси для протокола gRPC, позволяющего организовать работу микросервисов на различных языках программирования, которые взаимодействуют между собой при помощи универсального API. Сетевое взаимодействие в gRPC реализовано поверх протокола HTTP/2 и базируется на применении Protocol Buffers для сериализации данных. В настоящее время ведётся тестирование снапшотов nginx с поддержкой gRPC и если не будет выявлено проблем, модуль gRPC будет интегрирован в выпуск nginx 1.13.10.

Если раньше nginx мог лишь проксировать TCP-соединения gRPC, не разбирая содержимого запросов, то предложенный для тестирования модуль ngx_http_grpc_module даёт возможность управлять потоками gRPC, выделяя отдельные сервисы и методы. Например, появляется возможность маршрутизировать gRPC по разным бэкендам, в зависимости от запрошенной операции, блокировать или ограничивать интенсивность определённых вызовов, инспектировать трафик gRPC или организовывать балансировку нагрузки.

Возможна работа с использованием шифрования TLS или без (h2c cleartext), в том числе на базе nginx можно реализовать обёртку для применения шифрования и аутентификации для внутренних сервисов gRPC, изначально не поддерживающих такие возможности. Также nginx может выполнять роль межсетевого экрана для разграничения доступа или как единая точка входа, распределяющая обращение к разным сервисам и методам по связанным с ними бэкендам. Поддерживается применение различных схем балансировки нагрузки, например round-robin (круговой перебор, при котором соединения равномерно распределяются среди обработчиков), least-connections (запрос перенаправляется к менее нагруженному серверу), least_time (перенаправление на сервер, демонстрирующий наиболее высокую отзывчивость) и hash (перенаправление на основе хэша от определённого пользователем параметра, например, IP).

Для настройки проброса реализована новая директива grpc_pass и введена в обиход схема URL "grpc://". Для маршрутизации вызовов могут применяться штатные блоки location. Например: