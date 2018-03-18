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18.03.2018 10:38  В nginx реализована поддержка gRPC

Разработчики проекта nginx объявили о включении в кодовую базу модуля с реализацией прокси для протокола gRPC, позволяющего организовать работу микросервисов на различных языках программирования, которые взаимодействуют между собой при помощи универсального API. Сетевое взаимодействие в gRPC реализовано поверх протокола HTTP/2 и базируется на применении Protocol Buffers для сериализации данных. В настоящее время ведётся тестирование снапшотов nginx с поддержкой gRPC и если не будет выявлено проблем, модуль gRPC будет интегрирован в выпуск nginx 1.13.10.

Если раньше nginx мог лишь проксировать TCP-соединения gRPC, не разбирая содержимого запросов, то предложенный для тестирования модуль ngx_http_grpc_module даёт возможность управлять потоками gRPC, выделяя отдельные сервисы и методы. Например, появляется возможность маршрутизировать gRPC по разным бэкендам, в зависимости от запрошенной операции, блокировать или ограничивать интенсивность определённых вызовов, инспектировать трафик gRPC или организовывать балансировку нагрузки.

Возможна работа с использованием шифрования TLS или без (h2c cleartext), в том числе на базе nginx можно реализовать обёртку для применения шифрования и аутентификации для внутренних сервисов gRPC, изначально не поддерживающих такие возможности. Также nginx может выполнять роль межсетевого экрана для разграничения доступа или как единая точка входа, распределяющая обращение к разным сервисам и методам по связанным с ними бэкендам. Поддерживается применение различных схем балансировки нагрузки, например round-robin (круговой перебор, при котором соединения равномерно распределяются среди обработчиков), least-connections (запрос перенаправляется к менее нагруженному серверу), least_time (перенаправление на сервер, демонстрирующий наиболее высокую отзывчивость) и hash (перенаправление на основе хэша от определённого пользователем параметра, например, IP).

Для настройки проброса реализована новая директива grpc_pass и введена в обиход схема URL "grpc://". Для маршрутизации вызовов могут применяться штатные блоки location. Например: 


   location /helloworld.Greeter {
       grpc_pass grpc://192.168.20.11:50051;
   }
 
   location /helloworld.Dispatcher {
       grpc_pass grpc://192.168.20.21:50052;
   }


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/ngi...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.9 c поддержкой технологии HTTP/2 Server Push
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.5 с поддержкой Perl
  4. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  5. OpenNews: Google и IBM представили Istio, платформу для управления микросервисами
  6. OpenNews: Компания Google открыла код gRPC, RPC-фреймворка на основе HTTP/2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: grpc, nginx, proxy
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  • 1.5, Аноним, 11:54, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Из всей НЕХ в nginx как обычно сделали нечто наиболее мутное Они там совсем энт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:55, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    о, иксперты опеннета тут как тут
     
  • 1.6, Аноним, 13:14, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отличный модуль с реализацией прокси для протокола gRPC Гораздо лучше своих ана... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:33, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Зачем микросервисы привязывать к single point of failure?
     

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