Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.4. С момента выпуска версии 3.3 было закрыто 45 отчётов об ошибках и внесено 285 изменений. Наиболее важные изменения: Улучшена поддержка графического API Vulkan, в том числе интеграции с драйвером X11;

Улучшена обработка привилегированных инструкций на системах x86-64;

В RegEdit улучшен диалог редактирование в шестнадцатеричном представлении;

Перенесена большая порция патчей из репозитория wine-staging;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Robot Arena, Black and White 2, KwMusic, TuneUp Utilities 2014, Word 2010, HyperStudio 5, Smart Diary Suite 4, System Shock, Studio One 3, Microsoft Office 2016, PowerShell 6, The Ark of Napishtim, Stars in Shadow, The Witcher 3, SPFLite Editor, Forgotten Realms: Demon Stone, Diablo III, World of Warcraft, Overwatch, AvP Classic 2000, Smart Diary Suite 4, TeamViewer, Two Worlds, Bermuda, Sigcheck v2.60.