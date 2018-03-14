The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

14.03.2018 10:50  Релиз дистрибутива Tails 3.6 и браузера Tor Browser 7.5.1

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.6 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новой версии:

  • Обновлены версии Tor 0.3.2.10, Tor Browser 7.5.1, Thunderbird 52.6.0, ядра Linux 4.15.0, Electrum 3.0.6.
  • Для Thunderbird активирован профиль защиты AppArmor.
  • В поставку включены драйверы для ускорения графики при помощи VA-API (Video Acceleration API).
  • Улучшена работа бэкенда для установки дополнительного программного обеспечения, подобные программы теперь устанавливаются в фоновом режиме во время запуска сеанса, не блокируя доступ к рабочему столу.
  • В состав включена утилита pdf-redact-tools для чисти метаданных PDF-файлов и преобразования содержимого в PNG-изображения c возможностью редактирования.
  • Добавлена возможность блокировки экрана через нажатие на значок замка в системном меню. Если при запуске был указан пароль администратора, то он будет использован для разблокировки, а если нет, то установить пароль будет предложено при первой блокировке экрана.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 7.5.1, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.7.0 ESR, в котором устранено 14 критических уязвимостей (2 под CVE-2018-5145 и 12 под CVE-2018-5125). Также обновлены входящие в состав компоненты Tor 0.3.2.10, Torbutton 1.9.8.6, Tor Launcher 0.2.14.4, NoScript 5.1.8.4 и obfs4proxy 0.0.7.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.5
  3. OpenNews: Релиз Firefox 59
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.5
  5. OpenNews: Обновление Tor с устранением уязвимостей и дополнительной защитой от DoS-атак
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor, torbrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:54, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    pdf-redact-tools конвертирует PDF в PNG, затем содержимое можно редактировать и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:24, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor Browser!
     
     
  • 2.5, Аноним, 14:42, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ССР?
     
  • 1.3, дядя Витя, 13:52, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    прочитал книгу Ника Билтона "Киберпреступник № 1. История создателя подпольной сетевой империи" -  так оказывается TOR не взламывался, торгашей с Шёлкого пути вычислили через косвенные улики, посылки и т.п.

    P.S. а тут некоторые школьники писали, шо TOR взломали и т.п.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor