14.03.2018 10:50  Релиз дистрибутива Tails 3.6 и браузера Tor Browser 7.5.1

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.6 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб. В новой версии: Обновлены версии Tor 0.3.2.10, Tor Browser 7.5.1, Thunderbird 52.6.0, ядра Linux 4.15.0, Electrum 3.0.6.

Для Thunderbird активирован профиль защиты AppArmor.

В поставку включены драйверы для ускорения графики при помощи VA-API (Video Acceleration API).

Улучшена работа бэкенда для установки дополнительного программного обеспечения, подобные программы теперь устанавливаются в фоновом режиме во время запуска сеанса, не блокируя доступ к рабочему столу.

В состав включена утилита pdf-redact-tools для чисти метаданных PDF-файлов и преобразования содержимого в PNG-изображения c возможностью редактирования.

Добавлена возможность блокировки экрана через нажатие на значок замка в системном меню. Если при запуске был указан пароль администратора, то он будет использован для разблокировки, а если нет, то установить пароль будет предложено при первой блокировке экрана. Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 7.5.1, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.7.0 ESR, в котором устранено 14 критических уязвимостей (2 под CVE-2018-5145 и 12 под CVE-2018-5125). Также обновлены входящие в состав компоненты Tor 0.3.2.10, Torbutton 1.9.8.6, Tor Launcher 0.2.14.4, NoScript 5.1.8.4 и obfs4proxy 0.0.7.



