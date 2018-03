12.03.2018 21:57  Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0

Спустя 4 года после начала альфа-тестирования вышла финальная версия однопользовательской RPG-игры Flare c геймплеем в стиле Diablo. По сравнению с ранее опубликованными альфа-выпусками предложен полностью новый игровой сюжет Empyrean Campaign, построенный в жанре фэнтези. Бинарные сборки доступны под Linux и Windows. Ожидаются сборки под macOS, Android и Web-браузеров (компиляция через Emscripten). Код проекта написан на C++ с использованием библиотеки SDL2 и распространяется под лицензией GPLv3, а игровые данные доступны под лицензией CC-BY-SA 3.0.