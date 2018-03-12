12.03.2018 21:57  Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0

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|2.7, angra, 23:49, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В твоей песочнице? Ну так играйтесь в ней во что хотите, а у других людей клоны дьяблы по-прежнему пользуются успехом. Более того, актуальны даже моды первой дьяблы, не говоря уже про новые разработки вроде Grim Dawn.
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|2.8, angra, 23:51, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> что я не фанат Дьяблы и не играл в оную).
> Где диалоги? Где повороты сюжета? Это же РПГ! РПГ,
То, что ты не играл в дьяблу очень заметно. Дьябла это action RPG, также известна как hack'n'slash. От RPG там только наличие прокачки персонажа, ролевой составляющей нет и в помине.
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|4.24, Kuromi, 03:38, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> С таким отзывом игру ждёт оглушительный успех у беседкодетей
Как будто это первый "клон" Дьяблы. Про оба Torchlight, хотя бы, забыли? А игры вполне неплохие, да и смотрятся визуально приятнее. Причем с портами под пингвина.
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|1.11, Kuromi, 00:31, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По скриншотам игра, визуально, напоминает творения студии Spiderweb и Basilisk. Олдскульно, но посмотреть стоит. Было бы коммерческим - релизнулось бы на GOG.
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|3.23, Kuromi, 03:37, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На GOG полно бесплатных игр, и даже пара опенсорсных есть. Было бы
> желание - автор зааплодил бы на GOG. Может он не знает
> про GOG, или не связывался с ними.
ГОГ не особо стремится собирать у себя бесплатные игры и их можно понять, расходы от этого есть (хотя бы трафик), а дохов ноль (с бесплатного комсы ноль).
Но по первым ощущениям от игры - вполне подходит.
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