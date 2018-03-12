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12.03.2018 21:57  Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0

Спустя 4 года после начала альфа-тестирования вышла финальная версия однопользовательской RPG-игры Flare c геймплеем в стиле Diablo. По сравнению с ранее опубликованными альфа-выпусками предложен полностью новый игровой сюжет Empyrean Campaign, построенный в жанре фэнтези.

Бинарные сборки доступны под Linux и Windows. Ожидаются сборки под macOS, Android и Web-браузеров (компиляция через Emscripten). Код проекта написан на C++ с использованием библиотеки SDL2 и распространяется под лицензией GPLv3, а игровые данные доступны под лицензией CC-BY-SA 3.0.



  1. Главная ссылка к новости (http://flarerpg.org/index.php/...)
  2. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.0
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты игры DoomRL
  4. OpenNews: Выпуск игрового движка Torque 3D 3.7
  5. OpenNews: Студия Raven открыла код двух игр серии Star Wars Jedi Knight
  6. OpenNews: Первые стабильные релизы свободных игровых проектов Tales of Maj'Eyal и ResidualVM
Автор новости: Surfer
Тип: Программы
Ключевые слова: game, rpg
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  • 1.1, Аноним, 23:26, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Кто-нибудь, передайте им, что клоны дьяблы перестали быть актуальными еще 10 лет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, angra, 23:49, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В твоей песочнице? Ну так играйтесь в ней во что хотите, а у других людей клоны дьяблы по-прежнему пользуются успехом. Более того, актуальны даже моды первой дьяблы, не говоря уже про новые разработки вроде Grim Dawn.
     
  • 1.4, Аноним, 23:38, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То ли ролик снят как-то не так, то ли что Но я не увидел сюжета в нём Более... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, angra, 23:51, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > что я не фанат Дьяблы и не играл в оную).
    > Где диалоги? Где повороты сюжета? Это же РПГ! РПГ,

    То, что ты не играл в дьяблу очень заметно. Дьябла это action RPG, также известна как hack'n'slash. От RPG там только наличие прокачки персонажа, ролевой составляющей нет и в помине.


     
     
  • 3.9, Аноним, 23:58, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С таким отзывом игру ждёт оглушительный успех у беседкодетей
     
     
  • 4.16, Илья, 03:21, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы то ни было, у диабло был успех.
     
  • 4.24, Kuromi, 03:38, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > С таким отзывом игру ждёт оглушительный успех у беседкодетей

    Как будто это первый "клон" Дьяблы. Про оба Torchlight, хотя бы, забыли? А игры вполне неплохие, да и смотрятся визуально приятнее. Причем с портами под пингвина.

     
  • 1.5, Аноним, 23:40, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А симпатично, однако.
     
  • 1.6, vpdatlant, 23:46, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    оп, я дождался релиза
     
  • 1.10, A.Stahl, 00:03, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ВНИМАНИЕ!
    Ссылка на скачивание ведёт на sourceforge.
    Кто там самый не брезгливый и скачает оттуда? Создайте торрент что ли...
     
  • 1.11, Kuromi, 00:31, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По скриншотам игра, визуально, напоминает творения студии Spiderweb и Basilisk. Олдскульно, но посмотреть стоит. Было бы коммерческим - релизнулось бы на GOG.
     
     
  • 2.19, Люблю РПГ, 03:26, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На GOG полно бесплатных игр, и даже пара опенсорсных есть. Было бы желание - автор зааплодил бы на GOG. Может он не знает про GOG, или не связывался с ними.
     
     
  • 3.23, Kuromi, 03:37, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На GOG полно бесплатных игр, и даже пара опенсорсных есть. Было бы
    > желание - автор зааплодил бы на GOG. Может он не знает
    > про GOG, или не связывался с ними.

    ГОГ не особо стремится собирать у себя бесплатные игры и их можно понять, расходы от этого есть (хотя бы трафик), а дохов ноль (с бесплатного комсы ноль).
    Но по первым ощущениям от игры - вполне подходит.

     
  • 1.12, Аноним, 00:35, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нету там никаких сборок под Linux, в архиве лежат исходники ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Kuromi, 01:19, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть там сборка, просто сайт верстали альтернативно одаренные люди.
    Ссылку надо искать не тут - http://flarerpg.org/index.php/download/ а вот тут - http://flarerpg.org/index.php/2018/03/12/flare-1-0/ как и странно.
    Вот она ссылочка на 64-битный билд с игрой - https://sourceforge.net/projects/flare-game/files/Linux/flare-v1.0.tar.gz/down
     
     
  • 3.17, Аноним, 03:24, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поздно, я уже собрал и прошёл половину.
     
     
  • 4.20, Kuromi, 03:28, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поздно, я уже собрал и прошёл половину.

    Настолько короткая компания?

     
     
  • 5.22, Аноним, 03:30, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто я играл до релиза и помню, что куда В первый раз намного дольше получает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 00:43, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https aur archlinux org packages flare-engine-git https aur archlinux org p... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 02:48, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как скомпилить бинарник файл flare с png 1 4 22 подскажите пожалуйста ато у ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 03:28, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Собрал с libpng-1 6 28 8212 полёт нормальный В требованиях обычно указывают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Люблю РПГ, 03:24, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    По стилю похожа на Balrum.

    https://www.gog.com/game/balrum

    В таком же стиле есть еще UnderRail.

    https://www.gog.com/game/underrail

     
  • 1.25, marks, 03:43, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока только поставил, не играл. Но русский язык есть, да ещё и среди кучи других. Приятно.
     
  • 1.26, Аноним, 05:31, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Установил Поиграл Даже игра нормальная Заметил одну забавную вещь - на попикс... весь текст скрыт [показать]
     

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