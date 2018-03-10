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10.03.2018 18:17  Выпуск Debian 9.4

Доступно четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 89 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 71 обновление с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.4 можно отметить обновление инсталлятора и удаление пакетов electrum (проблемы с безопасностью и нарушение работоспособности после изменений в основной инфраструктуре electrum), jirc (не работает с новой версией libpoe-filter-xml-perl), dolibarr (требует больших усилий для сопровождения), pgmodeler (не совместим с актуальной версией пакета с PostgreSQL) и seelablet (прекращена разработка). Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dbus, dpdk, flatpak, драйверы nvidia, postfix, postgresql-9.6, waagent, webkit2gtk.

Установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.4 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.4, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Debian 8.10 и 9.3
  3. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  6. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Владислав Минин, 18:37, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Хороший дистр, когда-то с него начинал! Но потом перешел на Ubuntu, т.к. там все работало искоробки, в т.ч. драйвера, вот так 10 лет и пользуюсь. Зря они юнити на гном решили сменить, когда все привыкли к этой среде.
     
     
  • 2.3, я, 18:52, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +19 +/
    Я наоборот ушел с Убунты на Дебиан. Наслаждаюсь отсутствием глюков и скоростью работы. Старый софт можно обновить ручками
     
     
  • 3.9, Аноним_админ, 19:46, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    >Наслаждаюсь отсутствием глюков и скоростью работы.

    Когда сидел на Debian Stable, тоже был доволен, но напрягает старое ПО. Перешел на  Testing+Sid, ПО уже более свежее, устал от глюков и проблем. Несколько лет использую LTS и не понимаю, о каких проблемах и глюках речь?
    И еще расскажите, как решаете проблемы с новым ПО? В убунту есть PPA,  - с высокой вероятностью там будет нужное ПО. А в Debian приходится подключать testing+sid постепенно превращая систему в помойку или подключать руками те же PPA, с риском что-нибудь сломать.

     
     
  • 4.11, Sunderland93, 20:01, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >> И еще расскажите, как решаете проблемы с новым ПО?

    Бэкпорты, самостоятельная сборка пакетов, Flatpak, Snapm Appimage

     
  • 4.12, Аноним, 20:01, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В ubuntu PPA хочешь сказать ничего не ломают?
     
  • 4.15, alltiptop, 20:31, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Testing+Sid

    Перед выбором ветки дебиана неплохо бы ознакомиться с историей игрушек, Сид не просто так назван.

     
  • 3.10, Аноним, 20:00, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кто то любит приключения и юзает Fedora Rawhide
     
  • 3.21, mr. fork, 21:39, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мда, боты плюсуют. Сижу на Убунте 5 лет, глюков не видел.
     
  • 3.26, Аноним, 22:28, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я тоже мигрирую мои машины на дебиан В основном потому что убунта несколько зад... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 19:39, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Всё как всегда обновилось без сучка и задоринки. Лучший дистрибутив. Люблю его.
     
  • 1.8, Michael Shigorin jolla, 19:42, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    дебианщикам скромные поздравления :)
     
     
  • 2.25, freehck, 22:17, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну спасибо, конечно, однако я, если честно, не понимаю, в чём суть события. Минорный же релиз. Ну да, всё же релиз, но всё-таки для тех, кто сидит на стейбле -- это как-то незаметно проходит, ведь все обновления доставляются сразу же по мере выхода...
     
  • 1.13, Аноним, 20:03, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    9.4 LTS будет?
     
     
  • 2.27, Аноним, 22:36, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > 9.4 LTS будет?

    Он всегда LTS.

     
  • 1.14, розовыйкролик, 20:15, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    у меня 7.11 для работы,установил девятый ради интереса и не понял зачем было удалять ifconfig и переносить eth0 из /dev в /sys/class/net ?

    скрипты свои переделать не долго, но вот в чем смысл такого переноса? ведь каталог /dev для устройств, сетевая это устройство, чет я пропустил короче..

     
     
  • 2.16, Аноним, 20:45, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ifconfig 8211 это программа из пакета net-tools, который на протяжении долгог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 20:59, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > и менее продуктивным

    чем что?

     
     
  • 4.32, Аноним, 23:20, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Видимо чем netlink Как угодно но ip - умеет на порядок больше чем ifconfig И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Ne01eX, 20:48, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это так Леннарт порешал, а в udev запилили. Так что теперь ваше устройство больше не ethX, а какое-нибудь enp0s25, например. Не хотелось бы опять всё сводить к поруганию systemd, но если вам реально это не нужно, то есть смысл обратить внимание на Devuan - форк Debian без systemd и с eudev. Хотя можно вообще выпилить udev из системы, а необходимые устройства создавать ручками. Заодно съекономите себе память и ускорите загрузку системы, так как теперь не будет необходимости при каждой загрузке ОС создавать файлы устройств. Это кстати, касается и дистрибутивов без udev/systemd. И раз уж зашла речь о времени загрузки, то со статичными устройствами она всегда будет быстрее, при любой системе инициализации. Так что тут заверения поттеринголюбов о "быстром старте" вообще не канают и даже выглядят крайне смешными. :-D
     
     
  • 3.19, розовыйкролик, 21:17, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    почитал немного про systemd и решил что мне это не надо. спасибо, посмотрю Devuan.
     
  • 3.20, Сизый, 21:22, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ssd уже не так дороги, чтоб морочиться с этим
     
     
  • 4.22, Аноним, 21:58, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    $ systemctl start ssd
    Give me your money! Otherwise daemon not found.
     
     
  • 5.23, кверти, 22:08, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Более идиотской шутки я не слышал последние пару месяцев. Жги еще.
     
  • 4.24, Аноним, 22:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы о чём Речь шла об автоопределении устройств Хотите сказать, ssd определяютс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, freehck, 22:38, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно кстати вернуть старые нормальные имена Надо просто к опциям ядра добавить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, kuku, 23:06, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Это так Леннарт порешал, а в udev запилили. Так что теперь ваше устройство больше не ethX, а
    >>какое-нибудь enp0s25, например.
    >Можно кстати вернуть старые нормальные имена. Надо просто к опциям ядра добавить:
    >net.ifnames=0 biosdevname=0

    Как я понимаю, матплата состоит из функциональных узлов, которые, в свою очередь, имеют
    какие-то функциональные узлы. Если не ошибаюсь, SCO UNIX имеет такое название аппаратных
    узлов. Например, главная шина обмена данными(адрес, данные, прерывания) и подключенные
    к ней узлы - мосты(взаимодействие разных шин), контроллеры(видео, аудио, wifi, ethernet) и
    так далее, до конечных устройств периферии.
    Теперь вопрос: они это унифицировали ?
    Это как бы большой зоопарк. Если раньше в Linux названия были сильно абстрагированы
    (по крайней мере удобно), то чем закончатся эти изменения ?

     
  • 4.31, Аноним, 23:16, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если бы ты был прав, не ставить слой совместимости с sysv-init но пока его еще д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, freehck, 00:06, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> местах остаются скрипты, но в 2018м они уже поутихли по понятным причинам. )
    > Если бы ты был прав, не ставить слой совместимости с sysv-init но
    > пока его еще держит довольно много пакетов. Но за ними мы
    > тоже придем.

    Наличие sysv-скриптов как-то отменяет то, что уже сто лет как наклепали/притащили юнитов, которые на оные скрипты никак не завязаны в своей работе?

     
  • 3.30, Аноним, 23:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И главное тривиально возвращается к ethX если это надо Особенно в дебиане Но к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 23:38, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да нормальные люди это всё понимают Но видишь ли, здесь так принято, что где пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Аноним, 23:55, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычно зашкаливающая слепая фанатичность присуща потерингофилам, выше яркий прим... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, Аноним, 23:47, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    udev уже 1000 лет как умеет привязывать eth имена к MAC адресам, о чём вы вообще... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.38, freehck, 00:24, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, тебе, как админу локалхоста, тот же пример, только сбоку давай мы на се... весь текст скрыт [показать]
     

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