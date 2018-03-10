10.03.2018 18:17  Выпуск Debian 9.4

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|1.1, Владислав Минин, 18:37, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Хороший дистр, когда-то с него начинал! Но потом перешел на Ubuntu, т.к. там все работало искоробки, в т.ч. драйвера, вот так 10 лет и пользуюсь. Зря они юнити на гном решили сменить, когда все привыкли к этой среде.
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|3.9, Аноним_админ, 19:46, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Наслаждаюсь отсутствием глюков и скоростью работы.
Когда сидел на Debian Stable, тоже был доволен, но напрягает старое ПО. Перешел на Testing+Sid, ПО уже более свежее, устал от глюков и проблем. Несколько лет использую LTS и не понимаю, о каких проблемах и глюках речь?
И еще расскажите, как решаете проблемы с новым ПО? В убунту есть PPA, - с высокой вероятностью там будет нужное ПО. А в Debian приходится подключать testing+sid постепенно превращая систему в помойку или подключать руками те же PPA, с риском что-нибудь сломать.
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|2.25, freehck, 22:17, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ну спасибо, конечно, однако я, если честно, не понимаю, в чём суть события. Минорный же релиз. Ну да, всё же релиз, но всё-таки для тех, кто сидит на стейбле -- это как-то незаметно проходит, ведь все обновления доставляются сразу же по мере выхода...
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|1.14, розовыйкролик, 20:15, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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у меня 7.11 для работы,установил девятый ради интереса и не понял зачем было удалять ifconfig и переносить eth0 из /dev в /sys/class/net ?
скрипты свои переделать не долго, но вот в чем смысл такого переноса? ведь каталог /dev для устройств, сетевая это устройство, чет я пропустил короче..
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|2.17, Ne01eX, 20:48, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Это так Леннарт порешал, а в udev запилили. Так что теперь ваше устройство больше не ethX, а какое-нибудь enp0s25, например. Не хотелось бы опять всё сводить к поруганию systemd, но если вам реально это не нужно, то есть смысл обратить внимание на Devuan - форк Debian без systemd и с eudev. Хотя можно вообще выпилить udev из системы, а необходимые устройства создавать ручками. Заодно съекономите себе память и ускорите загрузку системы, так как теперь не будет необходимости при каждой загрузке ОС создавать файлы устройств. Это кстати, касается и дистрибутивов без udev/systemd. И раз уж зашла речь о времени загрузки, то со статичными устройствами она всегда будет быстрее, при любой системе инициализации. Так что тут заверения поттеринголюбов о "быстром старте" вообще не канают и даже выглядят крайне смешными. :-D
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|4.29, kuku, 23:06, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Это так Леннарт порешал, а в udev запилили. Так что теперь ваше устройство больше не ethX, а
>>какое-нибудь enp0s25, например.
>Можно кстати вернуть старые нормальные имена. Надо просто к опциям ядра добавить:
>net.ifnames=0 biosdevname=0
Как я понимаю, матплата состоит из функциональных узлов, которые, в свою очередь, имеют
какие-то функциональные узлы. Если не ошибаюсь, SCO UNIX имеет такое название аппаратных
узлов. Например, главная шина обмена данными(адрес, данные, прерывания) и подключенные
к ней узлы - мосты(взаимодействие разных шин), контроллеры(видео, аудио, wifi, ethernet) и
так далее, до конечных устройств периферии.
Теперь вопрос: они это унифицировали ?
Это как бы большой зоопарк. Если раньше в Linux названия были сильно абстрагированы
(по крайней мере удобно), то чем закончатся эти изменения ?
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|5.37, freehck, 00:06, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> местах остаются скрипты, но в 2018м они уже поутихли по понятным причинам. )
> Если бы ты был прав, не ставить слой совместимости с sysv-init но
> пока его еще держит довольно много пакетов. Но за ними мы
> тоже придем.
Наличие sysv-скриптов как-то отменяет то, что уже сто лет как наклепали/притащили юнитов, которые на оные скрипты никак не завязаны в своей работе?
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