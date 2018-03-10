10.03.2018 18:17  Выпуск Debian 9.4

Доступно четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 89 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 71 обновление с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.4 можно отметить обновление инсталлятора и удаление пакетов electrum (проблемы с безопасностью и нарушение работоспособности после изменений в основной инфраструктуре electrum), jirc (не работает с новой версией libpoe-filter-xml-perl), dolibarr (требует больших усилий для сопровождения), pgmodeler (не совместим с актуальной версией пакета с PostgreSQL) и seelablet (прекращена разработка). Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dbus, dpdk, flatpak, драйверы nvidia, postfix, postgresql-9.6, waagent, webkit2gtk.

Установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.4 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.4, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



