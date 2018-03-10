10.03.2018 11:09  Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0

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|2.2, barkingwolff, 12:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вот только хрУмиумы и фурефуксы становятся всё-скучнятистей-и-скучнатистей ...
Реакция в силе "все-следят-и-что-мне-по-фиг-а-DRM-вАаще-реАльно-нУжон" предсказуема и ожидаема.
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|6.18, barkingwolff, 18:41, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы ведь дружите с Митрофановым, да?
А это, Вы простите, какой Митрофанов ввиду имеется?
Уж не о банкроте-эсере ли речь?
В любом случае, в моём контакт-листе Митрофановых [пока] не значится...
P.S. И это, собственно, вообще к чему вопрос задавался? Если знакомство с неким Митрофановым должно было на что-то указывать, то намёк пролетел мимо — я банально его не понял.
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|2.8, barkingwolff, 12:40, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> скачал этот браузер, думал будет минималистичным и отлично впишется в мой i3.
> Смотрю - а браузер оказывается ни разу не минималистичный и изобрел
> свои собственные нескучные табы, хотя и назвался "минималистичным", хотя в i3
> и так уже есть табы. Снес и запустил снова Google Chrome.
> Он-то хотя бы не прикидывается минималистичным.
> Кто-нибудь, напишите уже браузер, такой, чтоб:
Страдалец, "усё-в-твоих-руках"...
Форкай почивший в бозе dwb, легший в качестве основной идеи qute (я бы даже не думал с него перекатываться, если что) и сделай себе (и нам всем, кому "енто-усё-таки-нужно") и продолжи праваое дело на правильном базисе C++ , а автор кьюта продолжает идеи согласно своим предпостениям (совпадает с /me) и возможностями (не совпадает с /me — предпочёл бы отсутствие "пРитона") ...
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|3.13, Crazy Alex, 16:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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А у хромиума гарантированно новое окно = новые процессы? ну, то есть табы он точно группировать умеет, по идее и окна мог бы...
Хотя попытки всё завязать на хромиум - идея плохая хотя бы потому, что гугл и так почти монополист в браузерах, и ничего хорошего из этого не выйдет.
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