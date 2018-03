10.03.2018 11:09  Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0

> скачал этот браузер, думал будет минималистичным и отлично впишется в мой i3.

> Смотрю - а браузер оказывается ни разу не минималистичный и изобрел

> свои собственные нескучные табы, хотя и назвался "минималистичным", хотя в i3

> и так уже есть табы. Снес и запустил снова Google Chrome.

> Он-то хотя бы не прикидывается минималистичным.

> Кто-нибудь, напишите уже браузер, такой, чтоб: Страдалец, "усё-в-твоих-руках"...

Форкай почивший в бозе dwb, легший в качестве основной идеи qute (я бы даже не думал с него перекатываться, если что) и сделай себе (и нам всем, кому "енто-усё-таки-нужно") и продолжи праваое дело на правильном базисе C++ , а автор кьюта продолжает идеи согласно своим предпостениям (совпадает с /me) и возможностями (не совпадает с /me — предпочёл бы отсутствие "пРитона") ...