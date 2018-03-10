10.03.2018 11:09  Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0

Подготовлен релиз web-браузера qutebrowser 1.2.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии реализована возможность привязки настроек к отдельным доменам (например, можно отключить JavaScript только для определённых сайтов). Проведена значительная переработка кода обработки клавиатурных команд, что позволило реализовать поддержку emacs-подобных цепочек нажатий клавиш с модификаторами. Добавлена поддержка API GreaseMonkey 4.0. В QtWebEngine задействована возможность задания параметров аутентификации в файле ~/.netrc и обеспечена поддержка возобновления остановленных загрузок. Добавлены служебные страницы qute://bindings и qute://tabs со списком всех горячих клавиш и вкладок. Добавлена возможность настройки списка виджетов, отображаемых в строке состояния.



