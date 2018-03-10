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10.03.2018 11:09  Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0

Подготовлен релиз web-браузера qutebrowser 1.2.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии реализована возможность привязки настроек к отдельным доменам (например, можно отключить JavaScript только для определённых сайтов). Проведена значительная переработка кода обработки клавиатурных команд, что позволило реализовать поддержку emacs-подобных цепочек нажатий клавиш с модификаторами. Добавлена поддержка API GreaseMonkey 4.0. В QtWebEngine задействована возможность задания параметров аутентификации в файле ~/.netrc и обеспечена поддержка возобновления остановленных загрузок. Добавлены служебные страницы qute://bindings и qute://tabs со списком всех горячих клавиш и вкладок. Добавлена возможность настройки списка виджетов, отображаемых в строке состояния.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qutebrowser.org/q...)
  2. OpenNews: Шестой кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.7
  6. OpenNews: Доступен web-браузер Waterfox 55
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qutebrowser
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  • 1.1, Мураками, 11:25, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    очередной нескучный браузер
     
     
  • 2.2, barkingwolff, 12:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вот только хрУмиумы и фурефуксы становятся всё-скучнятистей-и-скучнатистей ...
    Реакция в силе "все-следят-и-что-мне-по-фиг-а-DRM-вАаще-реАльно-нУжон" предсказуема и ожидаема.
     
     
  • 3.4, анончег, 12:16, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Только вот это хрумиум и есть, что бы ты себе там не воображал.
     
     
  • 4.7, barkingwolff, 12:30, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ну да, немодифицированный QtWebEngine НО Да, домохозяки, к большому сожал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, чебурнет.рф, 18:25, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы ведь дружите с Митрофановым, да?
     
     
  • 6.18, barkingwolff, 18:41, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы ведь дружите с Митрофановым, да?

    А это, Вы простите, какой Митрофанов ввиду имеется?
    Уж не о банкроте-эсере ли речь?
    В любом случае, в моём контакт-листе Митрофановых [пока] не значится...

    P.S. И это, собственно, вообще к чему вопрос задавался? Если знакомство с неким Митрофановым должно было на что-то указывать, то намёк пролетел мимо — я банально его не понял.

     
  • 1.5, Аноним, 12:20, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    скачал этот браузер, думал будет минималистичным и отлично впишется в мой i3 См... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, barkingwolff, 12:40, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > скачал этот браузер, думал будет минималистичным и отлично впишется в мой i3.
    > Смотрю - а браузер оказывается ни разу не минималистичный и изобрел
    > свои собственные нескучные табы, хотя и назвался "минималистичным", хотя в i3
    > и так уже есть табы. Снес и запустил снова Google Chrome.
    > Он-то хотя бы не прикидывается минималистичным.
    > Кто-нибудь, напишите уже браузер, такой, чтоб:

    Страдалец, "усё-в-твоих-руках"...
    Форкай почивший в бозе dwb, легший в качестве основной идеи qute (я бы даже не думал с него перекатываться, если что) и сделай себе (и нам всем, кому "енто-усё-таки-нужно") и продолжи праваое дело на правильном базисе C++ , а автор кьюта продолжает идеи согласно своим предпостениям (совпадает с /me) и возможностями (не совпадает с /me — предпочёл бы отсутствие "пРитона") ...

     
  • 2.9, Аноним, 12:49, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Мда Эдак на каждую вкладку будет минимум два жирных процесса Отличный минима... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Crazy Alex, 16:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А у хромиума гарантированно новое окно = новые процессы? ну, то есть табы он точно группировать умеет, по идее и окна мог бы...

    Хотя попытки всё завязать на хромиум - идея плохая хотя бы потому, что гугл и так почти монополист в браузерах, и ничего хорошего из этого не выйдет.

     
  • 2.10, Аноним, 14:06, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    D-Bus головного мозга?
     
     
  • 3.11, Аноним, 14:16, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    предлагаешь выдумать очередной нескучный IPC-протокол?
     
     
  • 4.14, Аноним, 16:53, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что его выдумывать: shared memory, unix socket, pipe
     
  • 1.16, Дуплик, 17:55, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine

    Ничего себе. Вот это треш. Жрёт наверное, как 74 хрома.

     
  • 1.19, Аноним, 18:45, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    cVim юзаю в Хроме Если бы товарищ тут реализует брузер на Д-Басе, тоже будет ин... весь текст скрыт [показать]
     

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