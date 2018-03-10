10.03.2018 09:18  Бета-выпуск Ubuntu 18.04

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|1.3, iPony, 10:54, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> В большинстве графических приложений обеспечено отображение цветных Emoji
Линуксоиды открыли шампанское 🍾
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|1.4, iPony, 10:56, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+31 +/–
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> Приложение Калькулятор теперь поставляется с использованием самодостаточного пакета в формате snap, что позволит переходить на новые версии в процессе сопровождения LTS-цикла
Вот это круто. А то так поставил Ubuntu LTS, а через два года уже Калькулятор безнадёжно устарел
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|1.5, Nemton, 10:58, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Зачем они превращают MATE в Unity по дефолту? Вместо добавления новых фич и устранения старых багов они взялись за то, что и все - копировать стильно-модно-молодежные интерфейсы?
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|1.9, anonblmous, 11:04, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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"Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки."
...а можно не страдать фигнёй и попросту использовать netboot с самостоятельным выбором "чего ставить".
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|1.16, anon89786876, 11:55, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>Тема оформления Greybird GTK обновлена до версии 3.22.6 с GTK 3 стилями для Chrome/Chromium, тёмным режимом и уменьшенными переключателями.
>уменьшенными переключателями.
кто-то взялся за ум и решил привести к нормальному виду элементы управления ГТК 3
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|1.19, Антона, 12:04, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Такое лоскутное одеяло из разных технологий. Особенно не нравится когда берут компоненты GNOME 3.28, а что то оставляют из GNOME 3.26
Надеюсь после того как Марк поуволнял программистов Юнити он нанял дизайнеров и они наконец то сделают Ubuntu стильной, модной, молодёжной.
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|2.49, soarin, 14:49, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну под линуксами гибернация - это всегда своеобразное спортлото. "Бочонок 69 - туда-сюда".
А так да, по умолчанию своп в файл при установке загоняется
cat /proc/swaps
Filename Type Size Used Priority
/swapfile file 2097148 0 -2
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|1.43, Jorrdan, 14:21, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Возобновлена поставка по умолчанию интерфейса управления пакетами Muon, в качестве альтернативы Plasma Discover.
И это правильно. Лучшего пакетного менеджера (GUI) в Linux нет. Убрать его в 16.04 было идиотским решением. Все-равно ставили из реп и пользовались только им.
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|3.51, MadeInRussia, 15:46, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Всегда пользовался Synaptic. Твоё утверждение "пользовались только им" не истинно, ибо: (N-(1+M)) != N
Неправда. В исходном утверждении не было квантора всеобщности. А кто именно "пользовались только им" автор не уточнил. Возможно, Их Величество Автор и пользовались в гордом одиночестве.
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|1.61, paulus, 17:31, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Давно задаюсь вопросом: "вот кому, в здравом уме, надо ежедневная тестовая сборка bionic-live-server-amd64.iso, где десктоп?"
И зачем максимальую устновку с постудалением называть минимальной?
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