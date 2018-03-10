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10.03.2018 09:18  Бета-выпуск Ubuntu 18.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет. Бета-версия ознаменовала переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. В соответствии с планом разработки для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Kubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu. Релиз Ubuntu 18.04 запланирован на 26 апреля.

Основные новшества:

  • По умолчанию возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server, а сеанс на основе Wayland предложен в качестве опции (в Ubuntu 17.10 Wayland поставлялся по умолчанию). В выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS релизе Ubuntu 20.04, планируется вернуться на использование Wayland по умолчанию, но в Ubuntu 18.04 он пока признан не отвечающим требованиям качества из-за недоработок в поддержке совместного доступа к экрану, удалённого доступа к рабочему столу и восстановления сеанса после краха GNOME Shell.
  • В инсталлятор добавлен режим минимальной установки (Minimal Install), при выборе которого после инсталляции будет оставлен только минимальный набор приложений и предложено чистое графическое окружение для пользователей, которые предпочитают самостоятельно выбрать интересующий набор приложений, не полагаясь на чужой вкус. Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки. В том числе удаляются такие приложения, как Thunderbird, Transmission, Rhythmbox, LibreOffice, Cheese и Shotwell;
  • Рабочий стол GNOME обновлён до бета-версии выпуска 3.28 (релиз ожидается 14 марта). Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.0;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.15;
  • В большинстве графических приложений обеспечено отображение цветных Emoji;
  • Приложение Калькулятор теперь поставляется с использованием самодостаточного пакета в формате snap, что позволит переходить на новые версии в процессе сопровождения LTS-цикла;
  • Заменено приложение с картой символов (вместо Character Map теперь предлагается GNOME Characters);
  • В менеджере установки приложений (Ubuntu Software) реализована возможность простого переключения между разными каналами Snap-приложений (бета, релиз и т.п.)
  • В базовую поставку добавлено приложение для ведения заметок (To Do);
  • В основной состав включен пакет spice-vdagent для увеличения производительности удалённой работы при помощи протокола Spice в таких программах, как GNOME Boxes;
  • Изменён метод симуляции клика правой кнопкой на тачпадах без кнопок - вместо касания в нижнем правом углу тачпада теперь применяется одновременное касание двумя пальцами. Поведение можно изменить в приложении GNOME Tweaks, которое входит в базовую поставку;
  • В Ubuntu 18.04 ожидается включение по умолчанию отправки на серверы Canonical сведений о конфигурации системы пользователя и используемых приложениях. Для отключения отправки статистики в настройках приватности предусмотрена специальная опция. В обезличенном виде планируется собирать такие сведения, как версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов;
  • Для серверной редакции Ubuntu предложен новый инсталлятор Subiquity, предоставляющий текстовый режим установки. Пользователю предлагаются консольные варианты интерфейса для разбивки дисков, настройки RAID, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON. Вместе с инсталлятором также поставляется утилита "console-conf" для первичной настройки системы, после первой загрузки;
  • Kubuntu: Рабочий стол обновлён до выпуска KDE Plasma 5.12, а набор приложений до KDE Applications 17.12.2. Вместо Dragonplayer в качестве мультимедийного проигрывателя предложен VLC. Возобновлена поставка по умолчанию интерфейса управления пакетами Muon, в качестве альтернативы Plasma Discover. KTorrent обновлён до выпуска 5.1, переведённого на Qt5/KF5. Из поставки удалён музыкальный проигрыватель Amarok, вместо которого добавлено приложение Cantata (графический фронтэнд к Music Player Daemon, написанный с использованием Qt5). Из базовой поставки удалён коммуникационный клинт Telepathy, который прекратил своё развитие. Обновлены Krita, Kdevelop и другие приложения;
  • Ubuntu MATE: Задействован новый выпуск MATE Desktop 1.20 с улучшенной поддержкой HiDPI и поддержкой X11-расширений DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) и XPresent в оконном менеджере Marco, которые позволяют существенно поднять FPS в играх. Значительно улучшена интеграция с глобальным меню (при добавлении на панель апплета Global Menu, меню из окон приложений автоматически переносятся в глобальное меню без необходимости дополнительных настроек). К вызову HUD-экрана теперь приводит только короткое нажатие Alt (при удержании Alt HUD-приглашение не появляется). По умолчанию во всех режимах на панели теперь используются индикаторы (как в Unity 7) вместо апплетов области уведомления, поддержка которых сохранена в качестве запасного варианта. Для использования в некоторых режимах предложен полноэкранный вариант меню приложений Brisk, оформленный в стиле Dash. Для Caja добавлены плагины для управления ACL/xattr и для шифрования с использованием GnuPG;
  • Xubuntu: Из поставки удалён конфигуратор тем оформления, в котором наблюдаются проблемы с переопределением цветов из-за изменений в GTK. Тема оформления Greybird GTK обновлена до версии 3.22.6 с GTK 3 стилями для Chrome/Chromium, тёмным режимом и уменьшенными переключателями. Индикатор управления звуком заменён на Xfce PulseAudio Plugin, а Application Indicator заменён на Xfce Status Notifier Plugin, которые не отстают по функциональности и предоставляют больше настроек. Для просмотра документов вместо Evince задействован Atril, для работы с архивами вместо File Roller добавлен Engrampa, калькулятор GNOME Calculator заменён на MATE Calculator. В состав включены интерфейс поиска файлов Catfish 1.4.4 и редактор меню MenuLibre 2.1.5. Добавлен PulseAudio-модуль для работы со звуковыми устройствами с интерфейсом Bluetooth. Обновлены Parole Media Player 1.0.0, Thunar 1.6.14, Xfce Panel 4.12.2 и многие другие приложения.
  • Ubuntu Budgie: Добавлена возможности установки соединений OpenVNC через апплет network-manager. По умолчанию добавлены новые апплеты: Quick Note для ведения заметок и DropBy для загрузки данных с USB-устройств/смартфонов. Опционально доступны новые апплеты: Hot Corners для привязки команд к углам экрана, Windowpreviews для предпросмотра открытых окон, Clockworks для работы с часовыми поясами, Autoswitch для привязки раскладки клавиатуры к приложениям, Window Mover для быстрого перемещения окон между рабочими столами. Добавлена возможность динамического создания виртуальных рабочих столов. Компоненты GNOME обновлены до версии 3.28, но оставлен файловый менеджер Nautilus 3.26.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 16.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
  4. OpenNews: В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org
  5. OpenNews: Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 10:29, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Отлично Жду выхода Elementary OS 5 0, которая будет на основе этой LTS версии ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, я, 10:40, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Они Гном 3,26 не могли сделать безглюкавым а тут замахнулись на 3,28
     
  • 1.3, iPony, 10:54, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > В большинстве графических приложений обеспечено отображение цветных Emoji

    Линуксоиды открыли шампанское 🍾

     
     
  • 2.53, Аноним, 16:00, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я перехожу с десятки на 18.04 после релиза теперь точно.
     
     
  • 3.57, Пользователь, 16:34, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Держи нас в курсе.
    P.S. Действительно переходи - приватность теперь не в цене. Ведь тебе же нечего скрывать?
     
     
  • 4.58, Аноним, 16:52, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это если на десятку с линукса переходят или ты маркетолух Майкрософт ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, iPony, 10:56, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +31 +/
    > Приложение Калькулятор теперь поставляется с использованием самодостаточного пакета в формате snap, что позволит переходить на новые версии в процессе сопровождения LTS-цикла

    Вот это круто. А то так поставил Ubuntu LTS, а через два года уже Калькулятор безнадёжно устарел

     
     
  • 2.17, тоже Аноним, 11:59, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Сапиенти сат с калькуляторами в Убунте что-то не так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Аноним, 14:33, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    С каких пор snap стал самодостаточным пакетом если для установки требуется специ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.55, Аноним, 16:26, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего выбрали жертву для тестирования, как наименее важный пакет.
     
  • 1.5, Nemton, 10:58, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Зачем они превращают MATE в Unity по дефолту? Вместо добавления новых фич и устранения старых багов они взялись за то, что и все - копировать стильно-модно-молодежные интерфейсы?
     
     
  • 2.12, Alex, 11:12, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это никаким боком не дефолт, просто опция По умолчанию стоит типичный вид а-ля ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Nemton, 11:51, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я понимаю, что _пока_ это опция, потом как оно обычно бывает объявят старый ин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, тоже Аноним, 12:03, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пропишите их в fstab с noauto - закладки не понадобятся ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, Nemton, 12:53, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот так вот и приходится городить костыли, а так у меня все шары через фстаб, но невозможность сделать банальную закладку раздражает жутко
     
     
  • 6.35, тоже Аноним, 13:07, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я таки не знаю, что там в МАТЕ, но что Thunar, что PCManFm выносят пункты fstab в панель закладок.
     
  • 4.45, anonblmous, 14:31, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше бы в ФМ сделали возможность делать закладки на SMB шары

    Thunar давно умеет.

     
  • 4.50, koblin, 15:42, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дефолтный Наутилус это умеет
     
  • 1.6, Аноним, 10:58, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А XFCE до сих пор на gtk2. Тут самый оптимальный выбор это mate.
     
     
  • 2.10, anonblmous, 11:07, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Оно медленно и печально переходит на 3й XFCE 4 14 на нём будет Когда-нибудь П... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, тоже Аноним, 12:05, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не расскажете, чего именно я себя лишаю, не заморачиваясь тем, на каком Гноме ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 12:20, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > HiDPI мне не актуально

    Тогда и 3 сойдёт.

     
  • 3.52, Аноним, 15:59, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ОЗУ Приложения на gtk3 стали отъедать где-то на 1 3 больше В качестве своеобра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:59, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сижу на 16 04 LTS Почему-то ядро обновляют, а вот пользовательский софт нет, он... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, iPony, 11:03, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет К тому же упор сделан само собой на IoT и серверную часть, поэтому тестиров... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Anon999, 12:52, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть много программ во flatpack- и snap-пакетах. Их ставь, а пакеты с репозиториев удали.
     
  • 2.33, ygaergafhedg, 13:00, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://manjaro.org/
     
  • 2.34, ygaergafhedg, 13:01, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    manjaro linux
     
  • 2.36, Аноним, 13:24, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://getfedora.org/ru/
     
  • 1.9, anonblmous, 11:04, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки."

    ...а можно не страдать фигнёй и попросту использовать netboot с самостоятельным выбором "чего ставить".

     
     
  • 2.11, Аноним, 11:10, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ubuntu и "не страдать фигнёй" ? Вы серьезно ?
     
     
  • 3.13, anonblmous, 11:32, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уполне Если не обвешивать свистоперделками, не обновлять на последний релиз ран... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Anon999, 12:56, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рановато. Я обновлялся на LTS через каждых 3 месяца, теперь при таком плохом качестве, думаю,- через полгода.
     
  • 2.14, anonymous, 11:33, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а можно использовать Debian с netinstall и не страдать фигней
     
  • 1.16, anon89786876, 11:55, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Тема оформления Greybird GTK обновлена до версии 3.22.6 с GTK 3 стилями для Chrome/Chromium, тёмным режимом и уменьшенными переключателями.
    >уменьшенными переключателями.

    кто-то взялся за ум и решил привести к нормальному виду элементы управления ГТК 3

     
  • 1.19, Антона, 12:04, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Такое лоскутное одеяло из разных технологий. Особенно не нравится когда берут компоненты GNOME 3.28, а что то оставляют из GNOME 3.26

    Надеюсь после того как Марк поуволнял программистов Юнити он нанял дизайнеров и они наконец то сделают Ubuntu стильной, модной, молодёжной.

     
  • 1.22, Аноним, 12:17, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    кроме серверного инсталятора ничего интересного и нету лучше бы апстарт в реп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 12:18, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Telepathy похоронили... Что на замену?
     
  • 1.27, soarin, 12:34, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Deja-Dup как всегда глючный. Но раньше он хотя бы в процессе бэкапов глючил...
    Тут даже запустить не успел. Сам запустился, точнее попытался после чистой установки стартануть.

    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/deja-dup/+bug/1751460

     
  • 1.37, Аноним, 13:28, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поясните, кто знает, минимальная установка в 18 04 реально будет реализована чер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Анонимаус, 14:08, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    раскатка образа с удалением и так самый быстрый способ. правда, не то удаляют.
     
  • 1.42, Аноним, 14:17, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно на ноутах режим гибернации опять надо включать через приседания и ручн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, soarin, 14:49, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну под линуксами гибернация - это всегда своеобразное спортлото. "Бочонок 69 - туда-сюда".
    А так да, по умолчанию своп в файл при установке загоняется

    cat /proc/swaps
    Filename Type Size Used Priority
    /swapfile                               file 2097148 0 -2


     
  • 1.43, Jorrdan, 14:21, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Возобновлена поставка по умолчанию интерфейса управления пакетами Muon, в качестве альтернативы Plasma Discover.

    И это правильно. Лучшего пакетного менеджера (GUI) в Linux нет. Убрать его в 16.04 было идиотским решением. Все-равно ставили из реп и пользовались только им.

     
     
  • 2.48, Аноним, 14:38, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всегда пользовался Synaptic Твоё утверждение пользовались только им не истинн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, MadeInRussia, 15:46, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всегда пользовался Synaptic. Твоё утверждение "пользовались только им" не истинно, ибо: (N-(1+M)) != N

    Неправда. В исходном утверждении не было квантора всеобщности. А кто именно "пользовались только им" автор не уточнил. Возможно, Их Величество Автор и пользовались в гордом одиночестве.

     
  • 1.47, Аноним, 14:34, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    набрал в терминале pacman -Syu *зевает*
     
  • 1.54, Аноним, 16:03, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чуть больше инфы о положении дел xfce https fosspost org analysis xfce-4-14-de... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, Аноним, 16:34, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Они перейдут на GTK3 сразу после релиза GTK4? Не томи, рассказывай уже.
     
  • 1.59, p4p, 17:05, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/curl/+bug/1754294
    https://forums.opera.com/topic/25519/apt-wants-to-remove-opera-on-xubuntu-18-0
     
  • 1.60, Олег, 17:12, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Lubuntu так и останется на LXDE, что ли?
    Наверное, с LXQt будут делать, делать, да и забросят.
     
  • 1.61, paulus, 17:31, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно задаюсь вопросом: "вот кому, в здравом уме, надо ежедневная тестовая сборка bionic-live-server-amd64.iso, где десктоп?"

    И зачем максимальую устновку с постудалением называть минимальной?

     

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