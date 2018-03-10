10.03.2018 09:18  Бета-выпуск Ubuntu 18.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет. Бета-версия ознаменовала переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. В соответствии с планом разработки для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Kubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu. Релиз Ubuntu 18.04 запланирован на 26 апреля. Основные новшества: По умолчанию возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server, а сеанс на основе Wayland предложен в качестве опции (в Ubuntu 17.10 Wayland поставлялся по умолчанию). В выпуске Ubuntu 18.10, а также в следующем LTS релизе Ubuntu 20.04, планируется вернуться на использование Wayland по умолчанию, но в Ubuntu 18.04 он пока признан не отвечающим требованиям качества из-за недоработок в поддержке совместного доступа к экрану, удалённого доступа к рабочему столу и восстановления сеанса после краха GNOME Shell.

В инсталлятор добавлен режим минимальной установки (Minimal Install), при выборе которого после инсталляции будет оставлен только минимальный набор приложений и предложено чистое графическое окружение для пользователей, которые предпочитают самостоятельно выбрать интересующий набор приложений, не полагаясь на чужой вкус. Так как инсталлятор Ubiquity выполняет установку через клонирование готового Live-окружения, вместо отдельной установки пакетов, то режим минимальной установки реализован путём удаления около 80 пакетов после завершения штатной установки. В том числе удаляются такие приложения, как Thunderbird, Transmission, Rhythmbox, LibreOffice, Cheese и Shotwell;

Рабочий стол GNOME обновлён до бета-версии выпуска 3.28 (релиз ожидается 14 марта). Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.0;

Ядро Linux обновлено до выпуска 4.15;

В большинстве графических приложений обеспечено отображение цветных Emoji;

Приложение Калькулятор теперь поставляется с использованием самодостаточного пакета в формате snap, что позволит переходить на новые версии в процессе сопровождения LTS-цикла;

Заменено приложение с картой символов (вместо Character Map теперь предлагается GNOME Characters);

В менеджере установки приложений (Ubuntu Software) реализована возможность простого переключения между разными каналами Snap-приложений (бета, релиз и т.п.)

В базовую поставку добавлено приложение для ведения заметок (To Do);

В основной состав включен пакет spice-vdagent для увеличения производительности удалённой работы при помощи протокола Spice в таких программах, как GNOME Boxes;

Изменён метод симуляции клика правой кнопкой на тачпадах без кнопок - вместо касания в нижнем правом углу тачпада теперь применяется одновременное касание двумя пальцами. Поведение можно изменить в приложении GNOME Tweaks, которое входит в базовую поставку;

В Ubuntu 18.04 ожидается включение по умолчанию отправки на серверы Canonical сведений о конфигурации системы пользователя и используемых приложениях. Для отключения отправки статистики в настройках приватности предусмотрена специальная опция. В обезличенном виде планируется собирать такие сведения, как версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов;

Для серверной редакции Ubuntu предложен новый инсталлятор Subiquity, предоставляющий текстовый режим установки. Пользователю предлагаются консольные варианты интерфейса для разбивки дисков, настройки RAID, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON. Вместе с инсталлятором также поставляется утилита "console-conf" для первичной настройки системы, после первой загрузки;

Kubuntu: Рабочий стол обновлён до выпуска KDE Plasma 5.12, а набор приложений до KDE Applications 17.12.2. Вместо Dragonplayer в качестве мультимедийного проигрывателя предложен VLC. Возобновлена поставка по умолчанию интерфейса управления пакетами Muon, в качестве альтернативы Plasma Discover. KTorrent обновлён до выпуска 5.1, переведённого на Qt5/KF5. Из поставки удалён музыкальный проигрыватель Amarok, вместо которого добавлено приложение Cantata (графический фронтэнд к Music Player Daemon, написанный с использованием Qt5). Из базовой поставки удалён коммуникационный клинт Telepathy, который прекратил своё развитие. Обновлены Krita, Kdevelop и другие приложения;

Ubuntu MATE: Задействован новый выпуск MATE Desktop 1.20 с улучшенной поддержкой HiDPI и поддержкой X11-расширений DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) и XPresent в оконном менеджере Marco, которые позволяют существенно поднять FPS в играх. Значительно улучшена интеграция с глобальным меню (при добавлении на панель апплета Global Menu, меню из окон приложений автоматически переносятся в глобальное меню без необходимости дополнительных настроек). К вызову HUD-экрана теперь приводит только короткое нажатие Alt (при удержании Alt HUD-приглашение не появляется). По умолчанию во всех режимах на панели теперь используются индикаторы (как в Unity 7) вместо апплетов области уведомления, поддержка которых сохранена в качестве запасного варианта. Для использования в некоторых режимах предложен полноэкранный вариант меню приложений Brisk, оформленный в стиле Dash. Для Caja добавлены плагины для управления ACL/xattr и для шифрования с использованием GnuPG;

Xubuntu: Из поставки удалён конфигуратор тем оформления, в котором наблюдаются проблемы с переопределением цветов из-за изменений в GTK. Тема оформления Greybird GTK обновлена до версии 3.22.6 с GTK 3 стилями для Chrome/Chromium, тёмным режимом и уменьшенными переключателями. Индикатор управления звуком заменён на Xfce PulseAudio Plugin, а Application Indicator заменён на Xfce Status Notifier Plugin, которые не отстают по функциональности и предоставляют больше настроек. Для просмотра документов вместо Evince задействован Atril, для работы с архивами вместо File Roller добавлен Engrampa, калькулятор GNOME Calculator заменён на MATE Calculator. В состав включены интерфейс поиска файлов Catfish 1.4.4 и редактор меню MenuLibre 2.1.5. Добавлен PulseAudio-модуль для работы со звуковыми устройствами с интерфейсом Bluetooth. Обновлены Parole Media Player 1.0.0, Thunar 1.6.14, Xfce Panel 4.12.2 и многие другие приложения.

Ubuntu Budgie: Добавлена возможности установки соединений OpenVNC через апплет network-manager. По умолчанию добавлены новые апплеты: Quick Note для ведения заметок и DropBy для загрузки данных с USB-устройств/смартфонов. Опционально доступны новые апплеты: Hot Corners для привязки команд к углам экрана, Windowpreviews для предпросмотра открытых окон, Clockworks для работы с часовыми поясами, Autoswitch для привязки раскладки клавиатуры к приложениям, Window Mover для быстрого перемещения окон между рабочими столами. Добавлена возможность динамического создания виртуальных рабочих столов. Компоненты GNOME обновлены до версии 3.28, но оставлен файловый менеджер Nautilus 3.26.



