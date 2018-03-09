09.03.2018 10:36  Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1

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|1.9, анонист, 13:13, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Жаль маловато статей с похороникса переводят. Я бы еще добавил вулканих новостей:
1. Открыт MoltenVK. И через MoltenVK работает шустрее чем openGL
2. с версией 1.1 появилась возможность написать wayland композитор чисто на вулкане. Без всяких EGLStreams, GBM..
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|2.26, commiethebeastie, 14:54, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>с версией 1.1 появилась возможность написать wayland композитор чисто на вулкане. Без всяких EGLStreams, GBM.
Осталось найти видеокарты, которые полноценно поддерживают vulkan 1.1, а то чуть копнешь, оказывается GTX 6xx и GTX 7xx даже 1.0 поддерживают частично.
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|3.52, Sunderland93, 16:23, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> GTX 7xx даже 1.0 поддерживают частично.
Это хреново, но хреново также и то, что эти карты и DirectX 11 не полностью поддерживают, а ведь он появился впервые на 400 серии.
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|1.12, Tita_M, 13:22, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Новых аппаратных возможностей GPU не потребуется? Типа как при переходах от DX9 к DX10 и потом к DX11.
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