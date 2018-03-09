The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

09.03.2018 10:36  Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, опубликовал спецификацию Vulkan 1.1, определяющую API для доступа к графическим и вычислительным возможностям GPU. Новая спецификация вобрала в себя накопившиеся исправления и ознаменовала включение в основной состав расширений, подготовленных за два года с момента публикации первой версии API. Драйверы с поддержкой новой версии Vulkan уже выпустили компании Intel, AMD (AMDGPU-PRO и AMDVLK) и NVIDIA (beta-версия).

Поддержка Vulkan 1.1 также принята в кодовую базу Mesa 18.1 для драйверов RADV (карты AMD) и ANV (Intel). Кроме Mesa 18.1 для возможности использовать Vulkan 1.1 на GPU Intel необходимо наличие чипов Intel Broadwell "Gen 8" и более новых, для Radeon GPU необходим любой GPU, поддерживаемый ядерным драйвером AMDGPU, то есть не младше, чем Radeon HD 7730 или Radeon R7 240. Для работы также необходимо использовать ядро Linux не старее 4.14 для Intel и Linux 4.15 для RADV, чтобы иметь необходимую поддержку Direct Rendering Manager.

Основные новшества:

  • Представлена новая спецификация SPIR-V 1.3, определяющая универсальное для всех платформ промежуточное представление шейдеров, которое может применяться как для графики, так и для параллельных вычислений. SPIR-V подразумевает выделение отдельной фазы компиляции шейдеров в промежуточное представление, что позволяет создавать фронтэнды для различных высокоуровневых языков. На основе различных высокоуровневых реализаций отдельно генерируется единый промежуточный код, который может использоваться драйверами OpenGL, Vulkan и OpenCL без применения встроенного компилятора шейдеров. В новой версии SPIR-V интегрирована поддержка операций с подгруппами и добавлены расширенные оптимизации в компитятор. Для разбора и преобразования SPIR-V в код на других языках описания шейдеров (GLSL, MSL, HLSL, C++) открыт код инструментария SPIRV-Cross;
  • Операции с подгруппами (Subgroup) - предоставляют эффективный механизм для организации работы с параллельно вызываемыми шейдерами, взаимодействующими между собой. Под подгруппой подразумевается набор вычислительных задач, выполняемых на GPU. Для применения предоставлена коллекция различных моделей параллельных вычислений;
  • Защищённый контент (Protected content) - возможность ограничения доступа и копирования ресурсов, используемых для рендеринга и отображения, а также возможность организации воспроизведения и отображения защищённого мультимедийного контента;
  • Multiview (K_KHR_multiview) - в рамках одного прохода рендеринга может одновременно отрисовываться несколько изображений, что может применяться для отрисовки одним вызовом левой и правой частей изображения для шлемов виртуальной реальности или для отображения шести сторон на кубической раскладке текстуры;
  • Device Groups (VK_KHR_device_group) - для организации однородных вычислений для высокопроизводительных игр или шлемов виртуальной реальности на системах с несколькими GPU, таких как AMD CrossFireX и NVIDIA SLI. Для приложения взаимодействие с Device Group производится как с одним GPU, независимо от того сколько фактически GPU входит в группу;
  • Совместный доступ к ресурсам между процессами и API (Cross-process и Cross-API Sharing) - позволяет использовать блок разделяемой памяти и примитивы синхронизации между несколькими приложениями или разными API в одном приложении. Например, можно получать изображения для композитинга и вывода на одном экране из разных приложений Vulkan и OpenGL ES;
  • Расширенные возможности для вычислений: поддержка чтения и записи 16-разрядных величин, хранящихся в памяти GPU, и обращения к структурам данных, используя урезанную форму указателей. Значительное расширение поддержки вычислительных ядер GPU;
  • Поддержка языка программирования шейдеров HLSL, разработанного Microsoft для DirectX. Поддержка HLSL позволяет обеспечить возможность использования одних HLSL-шейдеров в приложениях на базе Vulkan и DirectX, а также упростить трансляцию из HLSL в SPIR-V;
  • Поддержка текстур, оформленных с использованием цветового пространства YCbCr. Полезно для организации композитинга видеопотоков и их смешивания с другим графическим контентом.

Напомним, что API Vulkan примечателен кардинальным упрощением драйверов, выносом генерации команд GPU на сторону приложения, возможностью подключения отладочных слоёв, унификацией API для различных платформ и применением предкомпилированного промежуточного представления кода для выполнения на стороне GPU. Для обеспечения высокой производительности и предсказуемости, Vulkan предоставляет приложениям средства для прямого управления операциями GPU и встроенную поддержку многопоточной обработки команд GPU, что минимизирует накладные расходы, вносимые драйвером, а реализуемые на стороне драйвера возможности заметно упрощаются и становятся более предсказуемыми. Например, такие операции, как управление памятью и обработка ошибок, реализуемые в OpenGL на стороне драйвера, в Vulkan вынесены на уровень приложения.

Vulkan охватывает все доступные платформы и предоставляет единый API для настольных, мобильных систем и Web, позволяя использовать один общий API для различных графических процессоров и областей применения. Благодаря многослойной архитектуре Vulkan, подразумевающей создание инструментов, работающих с любыми GPU, производители оборудования могут использовать при разработке типовые инструменты для проверки кода, отладки и профилирования. Для создания шейдеров предлагается новое переносимое промежуточное представление SPIR-V, основанное на LLVM и использующее общие с OpenCL базовые технологии. Для управления устройствами и экранами в Vulkan предлагается интерфейс WSI (Window System Integration), решающий примерно те же задачи, что и EGL в OpenGL ES. Поддержка WSI из коробки доступна в Wayland - все приложения, использующие Vulkan, могут запускаться в окружении немодифицированных серверов Wayland. Возможность работы через WSI также обеспечена для Android, X11 (c DRI3), Windows, Tizen, macOS и iOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск спецификации OpenGL 4.6
  4. OpenNews: Представлен графический API Vulkan для языка C++
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  6. OpenNews: В рамках проекта RADV развивается новый драйвер Vulkan для GPU AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: vulkan, opengl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 12:03, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Кардинальное упрощение, в 1 1 уже кучу всего добавили, а к 4 5 какой-нибудь буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:28, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Нет OpenGL изначально задумывался как stateful api и был заточен на сильно друг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Аноним, 15:13, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Упрощение драйверов, но усложнение пользовательского кода
     
     
  • 3.59, Аноним, 20:43, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда уж усложнение кода движков, а не пользовательского кода.
     
  • 1.3, Аноним, 12:38, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Основные улучшения DRM и поддержка поделки MS в качестве стандартного высокоуро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, anonymous, 12:47, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что ещё за поделка M$?
     
     
  • 3.6, анонист, 13:06, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, iPony, 13:12, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Без этого и не пойдёт. А так, универсальный инструмент.
     
  • 2.23, чебурнет.рф, 14:32, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Где не пойдёт? У вас? Почти уверен, что так и будет. Будете по новой свои вайны распиливать.
     
  • 1.9, анонист, 13:13, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Жаль маловато статей с похороникса переводят. Я бы еще добавил вулканих новостей:
    1. Открыт MoltenVK. И через MoltenVK работает шустрее чем openGL
    2. с версией 1.1 появилась возможность написать wayland композитор чисто на вулкане. Без всяких EGLStreams, GBM..
     
     
  • 2.26, commiethebeastie, 14:54, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >с версией 1.1 появилась возможность написать wayland композитор чисто на вулкане. Без всяких EGLStreams, GBM.

    Осталось найти видеокарты, которые полноценно поддерживают vulkan 1.1, а то чуть копнешь, оказывается GTX 6xx и GTX 7xx даже 1.0 поддерживают частично.

     
     
  • 3.32, Аноним, 15:16, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    3dfx вообще отлетает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, commiethebeastie, 15:54, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И все интелы. Intel ANV есть, но там далеко не всё.
     
  • 3.52, Sunderland93, 16:23, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >>  GTX 7xx даже 1.0 поддерживают частично.

    Это хреново, но хреново также и то, что эти карты и DirectX 11 не полностью поддерживают, а ведь он появился впервые на 400 серии.

     
  • 3.55, Аноним, 19:38, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Осталось найти бабосы, что бы приобрести все эти новомодные видеокарты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Tita_M, 13:22, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новых аппаратных возможностей GPU не потребуется? Типа как при переходах от DX9 к DX10 и потом к DX11.
     
     
  • 2.27, soarin, 14:55, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вроде нет. Да рано пока отрубать.
    С версией 1.0 поддерживались этак GPU с 2012 года.
    Пока ещё не мамонтовый того самого камень.
     
  • 2.48, Anoninus, 15:51, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    так написали же - для возможности использовать Vulkan 1.1 на GPU Intel необходимо наличие чипов Intel Broadwell "Gen 8" и более новых
     
  • 1.13, Аноним, 13:27, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они его уже открыли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:50, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты на LFS что ли сидишь Наберёшь apt-get install mms-hlsl и всё заработает, к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, онон, 14:34, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да. Компилятор открыт.
     
  • 1.14, дядя Витя, 13:31, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    список игр на Vulkan 1.0 в студию!!!!!
     
     
  • 2.15, Аноним, 13:38, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Держи дядь Вить https en wikipedia org wiki Vulkan_ API Software_that_suppor... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, rshadow, 20:13, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    топы переходят на вулкан. круть!
     
  • 3.58, Аноним, 20:32, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О, дум поддерживает Вулкан Не удивительно, учитывая что его на чём только ни за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, Аноним, 15:30, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    DotA 2
     
  • 2.50, в студию, 16:11, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://pcgamingwiki.com/wiki/Property:Vulkan_versions

    + c развитием всяких vkd3d, dxvk, ... к ним добавятся еще и те что сейчас на dx9/11/12

     
  • 1.22, Аноним, 14:27, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    обидно, что авторы апи для гпу прогибаются под копирастов Интересно, как обстоя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, чебурнет.рф, 14:35, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тебе же объявили список поддержки. Там нечего читать между строк.


     
  • 2.28, commiethebeastie, 14:55, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >>Защищённый контент
    > обидно, что авторы апи для гпу прогибаются под копирастов. Интересно, как обстоят
    > дела с данной фичей на свободных дровах

    Через микрокоды, ваш кэп.

     
  • 2.29, soarin, 14:59, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да нормально всё.
    Щас уже Intel засаживает HDCP
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=HDCP-2.2-For-i915-DRM
    Скоро сможешь 4K с Netflix на линуксах смотреть (может быть)
     
  • 1.54, Аноним, 19:19, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Xbill скоро на вулкан переведут?
     
  • 1.56, Аноним, 19:47, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я как-то ещё даже на 1 0 не перешёл ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor