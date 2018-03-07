07.03.2018 08:59  Debian и Kali Linux размещены в Windows Store и доступны для установки в WSL

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|3.116, aperon, 16:36, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Лет 13 назад, когда я только познакомился со своей будущей женой. Так получилось, что она ну соысем не была связана с компами. Так вот, я ей предложил на выбор три интерфейса: KDE тогда еще 4, Гном 2 и MacOS. Спросил, с чем ей удобнее и комфортнее. Она сделала выбор на четвертых кедах почему-то, хотя четвертые кеды тот еще геммор был в начале. С тех пор у нее на ноуте Suse: LibreOffice, Chromium, Amarok and so on. И с Маздаем работать просто не может: не хватает виртуальных экранов, мышиного клипборда, автофокуса окна под указателем мыши и KDE Connect. Отакое иногда бывает.
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|3.90, Чупачупс, 13:38, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>[оверквотинг удален]
> от этого не станет успешной платформой без его целенаправленного продвижения сильными
> мира сего,которые в этом просто не заинтересованы.В серверной части линукс развивается,да(хотя
> на примере системды можно понять в какую сторону),но в плане десктопа
> - я вас умоляю.Просто снимите розовые очки.Если вы сидите на линуксе
> в ожидании виндекапца,можете расслабиться - его не будет.А если он и
> случится,то точно не в пользу открытой платформы.Это будет либо другой проприетарный
> вариант,либо все денежные потоки станут на столько завязаны на использование
> облак,что прошивка компуктера станет второстепенной.Бабло побеждает любое "добро",тем
> более если в роли добра выступает кривой код,написанный из ненависти к
> бизнесу.
Кто заказывает девушку - тот ее и танцует ) А опенсорс много кто танцует. Такая и девушка... =(
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|4.106, Еретик, 14:39, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>И количество присланных патчей в линуксовое ядро - хорошее тому доказательство.
Это не противоречит моим словам.Развивается та часть платформы,в которой нуждаются крупные игроки и это не десктоп и большинство наработок зажимаются или в лучшем случае,становятся доступны под лицензиями отличными от жпл или вовсе в виде блобов.
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|1.5, economist, 09:30, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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В 2009 году в Microsoft было создано (сначала секретное) подразделение по изучению СПО с годовым бюджетом 41 млн. USD. Мотивом послужило "резкое вытеснение" MSO "свободными офисами" и потерей 2-4 млрд. долларов выручки (читай прибыли) из-за их экспансии. Инсайд.
Живой и даже просто разовый интерес к Kali - неиллюзорно может увлечь вьюношей Линуксом, Башем, Питоном итд, ввергнуть в "красные глаза" и отказ от пиратки, и единственный способ противостоять этому теперь, - оставить вьюношей в Винде. Оттуда и сабж.
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|5.99, Еретик, 13:50, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ахах,хомяки,поверившие в собственную ИлИтарность.Иди дженту накати,или бздю,а затем рассказывай нам сказки о сложности красношапкиного ынтерпрайза.)
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|7.111, Еретик, 15:11, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Я лучше просто накачу, чем заниматься извращенным секасом с маргинальными поделками.
Вы считаете себя лучше пользователей окон только из-за того,что просто в три клика накатили федорино горе,но оси требующие знаний и серьёзного подхода с вдумчивым чтением документации тут же нарекаете маргинальщиной.Это лицемерие,воинствующий нигилизм или обыкновенная глупость?
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|1.13, Hellraiser, 10:17, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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> о добавлении сборок дистрибутивов Debian GNU/Linux и Kali Linux в каталог-магазин Windows Store
мелкософт их за деньги будет продавать?
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|3.83, Hellraiser, 13:05, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Микрософт с каждой мобилки на ведроиде денежку хорошую имеет, ему теперь даже свои мобилы ненужны.
а это идея - так маст-даю и оси свои станут не нужны; будет жить с продаж дебиана и убунты :D
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|1.23, Zenitur, 11:06, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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Как же это здорово - исследовать безопасность из Kali, запущенном в Windows, который отсылает телеметрию
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|1.28, RobotsCantPoop, 11:28, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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MS просто обязан купить поттеринга и тогда всё встанет на свои места. Нет больше "сложного" линукса, никаких трудных настроек, мечта гномеров сбылась! Просто откройте магазин приложений Windows и установите любой Linux!
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|3.104, Еретик, 14:20, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>Забавно другое. Опенсорс - сообщество же и породило Поттеринга.
Не нужно обобщать.Его породило линукс сообщество.Вернее даже,некоторая неадекватная его часть.Интересен же не тот факт,что плюются - это то целиком и полностью нормально.Интересно,от чего кривой код этого индивида так задорно протаскивают в апстрим.Хотя,это тоже на самом деле,не загадка для имеющих пару извилин,помимо следа от шапки.(таки каламбур)
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|3.100, Анончик, 13:52, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>А дальше хомяки
> пусть на винде остаются, а технари нам пригодятся.
Вот поэтому линукс никогда не вылезет из 1% рынка десктопов.
Потому что его пишут технари и для технарей.
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|1.52, vz, 11:56, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Как бы потом обратный эффект не возник, типа, зачем покупать винду чтобы запускать debian и прочее, когда их можно поставить системой и пользоваться.
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|3.82, чебурнет.рф, 13:03, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Не, лучше сразу запретить Linux-системы!
Нет. Пазлы, лото, Linux-системы очень хорошо занимают граждан в специализированных учреждениях. Иногда даже могут заменять медикаментозную терапию.
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|1.91, iPony, 13:39, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Прикольно. Сразу видно, когда у руля бывший сановец.
В этом и заключается для пользователя свобода. Использовать то и как он хочет.
Всяко-разно и тому подобное.
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