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07.03.2018 08:59  Debian и Kali Linux размещены в Windows Store и доступны для установки в WSL

Компания Microsoft сообщила о добавлении сборок дистрибутивов Debian GNU/Linux и Kali Linux в каталог-магазин Windows Store и предоставлении возможности быстрой установки и запуска данных продуктов в окружении Windows 10 при помощи прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"). Ранее для WSL уже были подготовлен сборки Ubuntu, SUSE, openSUSE и Arch Linux.

Установка осуществляется одним кликом по аналогии с установкой обычных программ из Windows Store. Для включения WSL в PowerShell необходимо выполнить "Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux" и перезагрузить систему. Напомним, что запуск родных исполняемых файлов Linux реализован через специальную прослойку, на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows, т.е. представляет собой обратный аналог системы Wine.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: В Windows Server появится подсистема для запуска исполняемых файлов Linux
  3. OpenNews: Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows
  4. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store
  5. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server
  6. OpenNews: Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wsl, debian, kali, windows
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  • 1.1, Анонимный анонимус, 09:16, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Только что читал про то, что Windows Defender помечает пакеты Kali Linux для Windows 10 как вредоносное ПО
     
     
  • 2.46, Аноним, 11:44, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    В королевстве кривых зеркал всегда так На самом деле вредоносным надо было Win1... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Аноним, 13:01, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это видимо потому, что после установки Kali оно распознает Windows хост как вред... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, слакварявод, 09:16, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    ну всёёё.. вантузятники заживуууут!
     
     
  • 2.55, Аноним, 12:02, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Заживут все их раны
     
     
  • 3.114, ram_scan, 15:27, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А сырые сокеты так давно зарубцевались уже.
     
  • 1.3, Аноним, 09:19, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    зачем это вообще нужно Я не про калл-линукс, а про калл-линукс конкретно в всл ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 11:02, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    чтобы алепты перестали бы писать хеерню на линукс-форумах и переключились бы на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 11:47, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    С другой стороны, они так глядишь попробуют, а потом осознают что можно не плати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.112, Xasd, 15:18, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    врядли -- после работы в WSL вывод должен быть -- "ваш линукс гоовно. видими мы его. щупали"
     
  • 2.29, Чупачупс, 11:31, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Тут речь скорее о попытках корпорации Microsoft прикрыть себе зад и постараться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, user, 11:40, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перезагрузки просто так - это неприлично даже для игровой приставки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 11:42, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вот вам как удаётся на пару обычных слов генерить 10кратный размер упорина?
     
     
  • 4.49, Аноним, 11:51, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да это не он генерит, это майкрософт Таки на линухе прибавляется дельного народ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, anonimous, 12:01, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что такого она творит?
     
     
  • 6.57, Чупачупс, 12:04, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Творит то, что существует
     
  • 5.71, чебурнет.рф, 12:51, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, понятно что весь тред под этой новостью будет состоять из пересказа осознанн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.60, Аноним, 12:25, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, Чупачупс, 12:37, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У вас зонд из опы торчит Посмотрите, а то вам вставили, а вы и не заметили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, Аноним, 12:46, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вы сустемдик уже вынули ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.68, Аноним, 12:45, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кали и техническая грамотность да вы упоролись 99 юзеров сего замечательного ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.78, scorry, 12:59, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Люди активно переходят на macOS

    Как ты непринуждённо споткнулся на самом старте.

     
  • 3.116, aperon, 16:36, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лет 13 назад, когда я только познакомился со своей будущей женой. Так получилось, что она ну соысем не была связана с компами. Так вот, я ей предложил на выбор три интерфейса: KDE тогда еще 4, Гном 2 и MacOS. Спросил, с чем ей удобнее и комфортнее. Она сделала выбор на четвертых кедах почему-то, хотя четвертые кеды тот еще геммор был в начале. С тех пор у нее на ноуте Suse: LibreOffice, Chromium, Amarok and so on. И с Маздаем работать просто не может: не хватает виртуальных экранов, мышиного клипборда, автофокуса окна под указателем мыши и KDE Connect. Отакое иногда бывает.
     
  • 1.4, Аноним, 09:22, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что происходит вообще Я когда посмотрел фильм Revolution OS https www youtube... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:32, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    За 17 лет с его создания много интересно произошло и на экранах, и в IT индустри... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 09:33, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я про идеологию.
     
     
  • 4.12, Andrey Mitrofanov, 10:02, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Тюу-у-у Мальчик захотел идеологии в уиндоуз-сторе 77 Open source software is... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, jOKer, 09:35, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это не сотрудничество Это просто попытка вантуза прокатится дрезиной на локомот... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.87, Еретик, 13:23, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Происходит бизнес При чём с соблюдением жпл лицензии Только фанатики верят,что ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.90, Чупачупс, 13:38, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > от этого не станет успешной платформой без его целенаправленного продвижения сильными
    > мира сего,которые в этом просто не заинтересованы.В серверной части линукс развивается,да(хотя
    > на примере системды можно понять в какую сторону),но в плане десктопа
    > - я вас умоляю.Просто снимите розовые очки.Если вы сидите на линуксе
    > в ожидании виндекапца,можете расслабиться - его не будет.А если он и
    > случится,то точно не в пользу открытой платформы.Это будет либо другой проприетарный
    > вариант,либо все денежные потоки станут на столько завязаны на использование  
    > облак,что прошивка компуктера станет второстепенной.Бабло побеждает любое "добро",тем
    > более если в роли добра выступает кривой код,написанный из ненависти к
    > бизнесу.

    Кто заказывает девушку - тот ее и танцует ) А опенсорс много кто танцует. Такая и девушка... =(

     
  • 3.102, jOKer, 14:09, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тут вы во многом правы, но дело в том, что бизнес, по своей сути, таков, что есл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.106, Еретик, 14:39, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >И количество присланных патчей в линуксовое ядро - хорошее тому доказательство.

    Это не противоречит моим словам.Развивается та часть платформы,в которой нуждаются крупные игроки и это не десктоп и большинство наработок зажимаются или в лучшем случае,становятся доступны под лицензиями отличными от жпл или вовсе в виде блобов.

     
  • 1.5, economist, 09:30, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    В 2009 году в Microsoft было создано (сначала секретное) подразделение по изучению СПО с годовым бюджетом 41 млн. USD. Мотивом послужило "резкое вытеснение" MSO "свободными офисами" и потерей 2-4 млрд. долларов выручки (читай прибыли) из-за их экспансии. Инсайд.

    Живой и даже просто разовый интерес к Kali - неиллюзорно может увлечь вьюношей Линуксом, Башем, Питоном итд, ввергнуть в "красные глаза" и отказ от пиратки, и единственный способ противостоять этому теперь, - оставить вьюношей в Винде. Оттуда и сабж.  

     
     
  • 2.30, Чупачупс, 11:31, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А вот тут поподробнее Расскажите, интересно очень ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.75, чебурнет.рф, 12:55, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Подразделение то секретное Нельзя рассказывать Но если я тот номер спид-инфо в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, iCat, 09:41, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ubuntu, SUSE, openSUSE, Arch Linux, Debian и Kali Linux "всё"?
     
  • 1.10, Аноним, 09:45, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    почему нет red hat или хотя бы centos ?
     
     
  • 2.14, Аноним, 10:21, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    потому-что лицензии?
     
     
  • 3.19, Аноним, 10:48, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    чем лицензия на центос отличается от лицензии на сузе, дебиян и убунту?
     
     
  • 4.70, Аноним, 12:50, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Центось или федора только распугает наивных вантузяиников, пойдут и яблочко купя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.99, Еретик, 13:50, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ахах,хомяки,поверившие в собственную ИлИтарность.Иди дженту накати,или бздю,а затем рассказывай нам сказки о сложности красношапкиного ынтерпрайза.)
     
     
  • 6.107, Аноним, 14:41, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я лучше просто накачу, чем заниматься извращенным секасом с маргинальными поделк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.108, Аноним, 14:46, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что у нактальщиков проходит за высококачественный немаргинальный продукт ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.111, Еретик, 15:11, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Я лучше просто накачу, чем заниматься извращенным секасом с маргинальными поделками.

    Вы считаете себя лучше пользователей окон только из-за того,что просто в три клика накатили федорино горе,но оси требующие знаний и серьёзного подхода с вдумчивым чтением документации тут же  нарекаете маргинальщиной.Это лицемерие,воинствующий нигилизм или обыкновенная глупость?

     
     
  • 8.115, Аноним, 15:37, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это где это вы видели доки на CentOS?
     
  • 1.11, Стив Балмер, 09:53, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Embrace, Extend, and Extinguish!
     
  • 1.13, Hellraiser, 10:17, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > о добавлении сборок дистрибутивов Debian GNU/Linux и Kali Linux в каталог-магазин Windows Store

    мелкософт их за деньги будет продавать?

     
     
  • 2.21, Аноним, 10:52, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое Микрософт с каждой мобилки на ведроиде... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Чупачупс, 11:34, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пруф ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Аноним, 11:44, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если уж вы где-то нарыли криокамеру, то уж извольте и погуглить Это проще и деш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, Чупачупс, 12:37, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Иди-ка ты сам в гугл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.72, Аноним, 12:52, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не знать про эпичные суды-пересуды и фуры мелочи в качестве фиги в кармане Мы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.117, Аноним84701, 16:41, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>> о добавлении сборок дистрибутивов Debian GNU/Linux и Kali Linux в каталог-магазин Windows Store
    >>> мелкософт их за деньги будет продавать?
    >> Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Микрософт с каждой мобилки на
    >> ведроиде денежку хорошую имеет, ему теперь даже свои мобилы ненужны.
    > Пруф?

    https://blogs.technet.microsoft.com/microsoft_on_the_issues/2011/10/23/microso
    https://googleblog.blogspot.de/2011/08/when-patents-attack-android.html

     
  • 4.118, Аноним84701, 16:44, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>> о добавлении сборок дистрибутивов Debian GNU/Linux и Kali Linux в каталог-магазин Windows Store
    >>> мелкософт их за деньги будет продавать?
    >> Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Микрософт с каждой мобилки на
    >> ведроиде денежку хорошую имеет, ему теперь даже свои мобилы ненужны.
    > Пруф?

    https://blogs.technet.microsoft.com/microsoft_on_the_issues/2011/10/23/microso
    https://arstechnica.com/information-technology/2011/10/microsoft-collects-lice
    > HTC reportedly pays Microsoft $5 for each Android phone it sells

    https://googleblog.blogspot.de/2011/08/when-patents-attack-android.html

     
  • 3.83, Hellraiser, 13:05, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Микрософт с каждой мобилки на ведроиде денежку хорошую имеет, ему теперь даже свои мобилы ненужны.

    а это идея - так маст-даю и оси свои станут не нужны; будет жить с продаж дебиана и убунты :D

     
  • 2.41, user, 11:42, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://www.gnu.org/philosophy/selling.html
     
  • 1.17, Аноним, 10:39, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, M$. Но покупать Выньиндус 10 я конечно не буду.
     
     
  • 2.31, Чупачупс, 11:32, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты ее скачаешь с торрент-трекера, чтобы запускать торрент-игры ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Аноним, 12:39, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    канешна кампутер только для игор и нужен же, ну
     
     
  • 4.74, Аноним, 12:54, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А то Для всего кроме игр хватит смартфона Да и на смарфоне играть можно тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Zenitur, 11:06, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Как же это здорово - исследовать безопасность из Kali, запущенном в Windows, который отсылает телеметрию
     
     
  • 2.32, Чупачупс, 11:32, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, это верх каламбура, согласен ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.58, anonimous, 12:05, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Как это тебе поможет сделать в гостевой системе?
     
  • 1.25, DmA, 11:14, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Debian с 30 тысячами пакетов теперь приложение для Windows :)
     
     
  • 2.38, Чупачупс, 11:41, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В таком случае trial-версия винды в Virtual Box - приложение для Debian
     
  • 1.26, Аноним, 11:21, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Kali Linux in Windows 10 - дистр для анализа проблем безопасности внутри системы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Чупачупс, 11:33, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Конан-варвар в царстве монстров ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 11:21, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они бы ещё Qubes добавили.
     
  • 1.28, RobotsCantPoop, 11:28, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    MS просто обязан купить поттеринга и тогда всё встанет на свои места. Нет больше "сложного" линукса, никаких трудных настроек, мечта гномеров сбылась! Просто откройте магазин приложений Windows и установите любой Linux!
     
     
  • 2.34, Чупачупс, 11:34, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Забавно другое Опенсорс - сообщество же и породило Поттеринга Почему все в его... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.104, Еретик, 14:20, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Забавно другое. Опенсорс - сообщество же и породило Поттеринга.

    Не нужно обобщать.Его породило линукс сообщество.Вернее даже,некоторая неадекватная его часть.Интересен же не тот факт,что плюются - это то целиком и полностью нормально.Интересно,от чего кривой код этого индивида так задорно протаскивают в апстрим.Хотя,это тоже на самом деле,не загадка для имеющих пару извилин,помимо следа от шапки.(таки каламбур)

     
  • 2.51, Аноним, 11:55, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я за Это будет офигенной рекламой пингвина для технарей А дальше хомяки пусть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.86, Аноним, 13:21, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > а технари нам пригодятся

    Кому вам? ).

     
     
  • 4.113, Аноним, 15:23, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пресс-службе ЗАО "Неравнодушные Опеннет-комментарии"
     
  • 3.100, Анончик, 13:52, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >А дальше хомяки
    > пусть на винде остаются, а технари нам пригодятся.

    Вот поэтому линукс никогда не вылезет из 1% рынка десктопов.
    Потому что его пишут технари и для технарей.


     
     
  • 4.101, Чупачупс, 14:08, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А знаете, 1% и не надо больше. Оставьте нам, технарям, Linux. Кто вообще сказал, что нужно больше?
     
  • 2.97, Аноним, 13:49, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мне козалось, они давно уже Разве нет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.37, vz, 11:40, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А Apple до такого ещё не докатился?
     
     
  • 2.40, Чупачупс, 11:42, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Там своя секта Вы их не трогайте, а то челку приделают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.42, Аноним, 11:42, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Эпл изначально докатился.. Его надкусили еще в утробе
     
  • 2.63, Аноним, 12:32, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А зачем Там bashы, zsh ы и пайпы всяике и так есть Там и так добрая половина с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Аноним, 11:41, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чем Kali запущенный в WSL лучше запущенного в VB? Столько суеты..
     
     
  • 2.44, Чупачупс, 11:42, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Предполагается, что этим будут пользоваться бедные сисадмины - заложники корпора... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.98, Аноним, 13:50, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Контролировать удобнее Нет, не тебе M ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.47, дядя Витя, 11:45, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я исчо ни разу не устанавливал на своем ПК Windows 8/10 -  я чтото пропустил???
     
     
  • 2.50, Аноним, 11:53, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ставь сразу пингвин И нафиг виндовс с кейлоггерами в комплекте ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.79, чебурнет.рф, 12:59, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    > я исчо ни разу не устанавливал на своем ПК Windows 8/10 -
    >  я чтото пропустил???

    Уроки?


     
  • 1.52, vz, 11:56, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как бы потом обратный эффект не возник, типа, зачем покупать винду чтобы запускать debian и прочее, когда их можно поставить системой и пользоваться.
     
     
  • 2.62, Аноним, 12:31, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не осилят Осилят те, кто с большим желанием А кто с большим желанием - и раньш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.54, Аноним, 12:01, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот вам ещё параноидальный бред, на правах вброса M пытается привлечь внимание... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.59, Чупачупс, 12:06, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Не, лучше сразу запретить Linux-системы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.82, чебурнет.рф, 13:03, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Не, лучше сразу запретить Linux-системы!

    Нет. Пазлы, лото, Linux-системы очень хорошо занимают граждан в специализированных учреждениях. Иногда даже могут заменять медикаментозную терапию.


     
  • 2.93, iPony, 13:41, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Но вот только как бэ инициатива от создателей Kali. Это в первую очередь в их интересах.
     
  • 1.66, Аноним, 12:38, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Майкрософт осталось портировать Office в Линукс и всё, больше нам ничего не надо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Ne01eX, 12:56, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    За всех-то не говорите. Мне вот их офис в х.. не брякал.
     
  • 1.80, Аноним, 13:00, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так и до Tails доберутся... Будет забавно)
     
  • 1.85, Аноним, 13:20, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надеюсь Wine там тоже будет работать.
     
     
  • 2.88, Аноним, 13:32, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Зачем могиканам колёса, бусы и огненная вода бледнолицых?
     
  • 1.91, iPony, 13:39, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Прикольно. Сразу видно, когда у руля бывший сановец.
    В этом и заключается для пользователя свобода. Использовать то и как он хочет.
    Всяко-разно и тому подобное.
     

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