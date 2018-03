07.03.2018 08:59  Debian и Kali Linux размещены в Windows Store и доступны для установки в WSL

>>>> о добавлении сборок дистрибутивов Debian GNU/Linux и Kali Linux в каталог-магазин Windows Store

>>> мелкософт их за деньги будет продавать?

>> Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Микрософт с каждой мобилки на

>> ведроиде денежку хорошую имеет, ему теперь даже свои мобилы ненужны.

> Пруф? https://blogs.technet.microsoft.com/microsoft_on_the_issues/2011/10/23/microso

https://arstechnica.com/information-technology/2011/10/microsoft-collects-lice

> HTC reportedly pays Microsoft $5 for each Android phone it sells https://googleblog.blogspot.de/2011/08/when-patents-attack-android.html