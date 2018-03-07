07.03.2018 08:59  Debian и Kali Linux размещены в Windows Store и доступны для установки в WSL

3.90 , Чупачупс, 13:38, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] + / – >[оверквотинг удален]

> от этого не станет успешной платформой без его целенаправленного продвижения сильными

> мира сего,которые в этом просто не заинтересованы.В серверной части линукс развивается,да(хотя

> на примере системды можно понять в какую сторону),но в плане десктопа

> - я вас умоляю.Просто снимите розовые очки.Если вы сидите на линуксе

> в ожидании виндекапца,можете расслабиться - его не будет.А если он и

> случится,то точно не в пользу открытой платформы.Это будет либо другой проприетарный

> вариант,либо все денежные потоки станут на столько завязаны на использование

> облак,что прошивка компуктера станет второстепенной.Бабло побеждает любое "добро",тем

> более если в роли добра выступает кривой код,написанный из ненависти к

> бизнесу. Кто заказывает девушку - тот ее и танцует ) А опенсорс много кто танцует. Такая и девушка... =(

3.102 , jOKer, 14:09, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] –1 + / – весь текст скрыт [показать] Тут вы во многом правы, но дело в том, что бизнес, по своей сути, таков, что есл... 4.106 , Еретик, 14:39, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] + / – >И количество присланных патчей в линуксовое ядро - хорошее тому доказательство. Это не противоречит моим словам.Развивается та часть платформы,в которой нуждаются крупные игроки и это не десктоп и большинство наработок зажимаются или в лучшем случае,становятся доступны под лицензиями отличными от жпл или вовсе в виде блобов.

