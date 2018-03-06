06.03.2018 10:04  Сборка Chrome для Windows переведена на использование Clang

Компания Google перешла на использование свободного компилятора Clang при формировании сборок браузера Chrome для платформы Windows, вместо ранее применявшегося компилятора Microsoft's Visual C++ (MSVC). Таким образом, начиная с Chrome 64 компилятор Clang теперь применяется для всех поддерживаемых платформ - macOS, iOS, Linux, Chrome OS, Android и Windows. Из привлекательных сторон Clang для сборки Windows-приложений выделяется возможность сохранения совместимости с MSVC на уровне ABI, что позволяет собрать какую-то часть программы при помощи MSVC, а другую часть при помощи Clang и затем скомпоновать их в один исполняемый файл при помощи компоновщика MSVC или LLD. Что касается сборки Chrome, то данный процесс полностью не избавлен от зависимости от Visual Studio и даже после перехода на Clang продолжает использовать заголовочные файлы и библиотеки Microsoft, а также применяет некоторые утилиты из SDK, такие как midl.exe и mc.exe. Также сохранена возможность разработки и отладки кода Chrome в среде Visual Studio IDE. В своё время перевод Linux-сборок Chrome на Clang в 2014 году позволил сократить размер исполняемого файла на 8% при сохранении производительности на том же уровне. Перевод Windows-сборок на Clang отразился в снижении размера установщика для 64-разрядных систем на 6.33%, но размер 32-разрядных сборок немного увеличился (на 0.04%). Например, итоговый размер mini_installer.exe для 64-разрядных систем при сборке при помощи Clang составил 46.27 MB, а при сборке в MSVC - 49.4 MB. При сборке в Clang размер chrome.dll уменьшился на 5.1%, а chrome.exe на 1.2%, но размер chrome_child.dll увеличился на 10.8%. При включении оптимизаций на этапе генерации кода (LTCG) и учёта данных профилирования (PGO), Clang генерировал код немного большего размера для 64-разрядных систем при установке режима оптимизации "/O2". При выборе режиме "/Os" наоборот, код Clang получался более компактным, чем MSVC. При этом результат сборки в Clang лучше поддавался сжатию LZMA. При измерении производительности код, собранный в Clang и MSVC, показал примерно одинаковые результаты. В отдельных тестах наблюдалось расхождение на уровне 5%, где-то выигрывал Clang, а где-то MSVC. Так как режимы оптимизации LTCG и PGO использовались MSVC, но пока не используются при сборке релизов Chrome в Clang, имеется определённый задел для дальнейшего улучшения сборок на базе Clang. Различий в стабильности работы сборок в Clang и MSVC не выявлено. По времени локальной сборки Clang отстаёт от MSVC примерно на 15%, но сборка с отладочной информацией в распределённом сборочном сервисе Goma производится быстрее. Проект перевода Windows-сборок Chrome на Clang начался в 2013 году и привёл к существенному улучшению в Clang поддержки Windows. Ключевым мотивом перехода на Clang стало желание задействовать единый компилятор для всех поддерживаемых платформ и унифицировать сборочный инструментарий. Доводы в пользу единого компилятора: Использование при разработке Chrome многочисленных сопутствующих инструментов (ASan, CFI, ClusterFuzz), которые поддерживаются в Clang, но не сочетаются с MSVC;

Возможность написания плагинов к Clang для добавления специфичных для кодовой базы Chromium проверок и предупреждений;

Возможность применения инструментов Clang для рефакторинга кода;

Включение в систему поиска по исходным текстам Chromium кода, специфичного для Windiows;

Желание использовать открытый инструментарий для сборки открытого проекта Chromium;

Унификация сборочного инструментария, Chrome поддерживает 6 платформ, но большинство разработчиков знакомы с 1-3 платформами, что может создавать проблемы с компиляцией патчей на незнакомых платформах и воспроизведением специфичных для иных сборочных инструментариев ошибок в своём окружении;

Возможность использования специфичных для компилятора микро-оптимизаций для всех платформ;

Упрощение кросс-компиляции - работая в Linux, можно работать с кодом, специфичным для Windows;

Оперативное выявление проблем через обеспечение непрерывных сборок текущей экспериментальной ветки Chrome при помощи текущей экспериментельной ветки (trunk) Clang. Использование нерерывных сборок позволяет быстро переходить на новые версии компилятора, в то время как переход на новую версию MSVC занимал год или больше из-за длительного процесса выявления регрессий и согласования исправления выявленных в компиляторе ошибок;

Трудность перехода на новые версии стандарта C++ при применении разных компиляторов;

Возможность приоритетного развития определённых возможностей в компиляторе, не дожидаясь когда эти возможности будут готовы реализовать разработчики MSVC. Плюсы использования Clang вместо Visual C++: Поддержка 64-разрядных ассемблерных inline-вставок в Clang, которые активно используется в коде библиотеки libyuv для оптимизации декодирования форматов видео;

Возможность применения единого компилятора на разных платформах. Сборка разными компиляторами может способствовать выявлению дополнительных ошибок, но по мнению разработчиков Chrome средств диагностики Clang достаточно для выявления большинства проблем, а если появятся новые методы диагностики, то их можно перенести в Clang;

Возможность использования Address Sanitizer для выявления проблем при работе с памятью;

Clang может генерировать более быстрый код, если не используются оптимизации LTCG и PGO;

Широкие средства диагностики в Clang с рекомендациями по устранению ошибок. Минусы перевода проектов на Clang: Отсутствие в Clang поддержки расширений C++/CX и конструкции #import "foo.dll";

Наличие платной поддержки MSVC, в то время как патчи к Clang нужно писать самостоятельно или привлекать представителей из сообщества;

В Clang отсутствуют некоторые расширенные возможности отладки, такие как "Edit & Continue".



