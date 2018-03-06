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06.03.2018 10:04  Сборка Chrome для Windows переведена на использование Clang

Компания Google перешла на использование свободного компилятора Clang при формировании сборок браузера Chrome для платформы Windows, вместо ранее применявшегося компилятора Microsoft's Visual C++ (MSVC). Таким образом, начиная с Chrome 64 компилятор Clang теперь применяется для всех поддерживаемых платформ - macOS, iOS, Linux, Chrome OS, Android и Windows.

Из привлекательных сторон Clang для сборки Windows-приложений выделяется возможность сохранения совместимости с MSVC на уровне ABI, что позволяет собрать какую-то часть программы при помощи MSVC, а другую часть при помощи Clang и затем скомпоновать их в один исполняемый файл при помощи компоновщика MSVC или LLD. Что касается сборки Chrome, то данный процесс полностью не избавлен от зависимости от Visual Studio и даже после перехода на Clang продолжает использовать заголовочные файлы и библиотеки Microsoft, а также применяет некоторые утилиты из SDK, такие как midl.exe и mc.exe. Также сохранена возможность разработки и отладки кода Chrome в среде Visual Studio IDE.

В своё время перевод Linux-сборок Chrome на Clang в 2014 году позволил сократить размер исполняемого файла на 8% при сохранении производительности на том же уровне. Перевод Windows-сборок на Clang отразился в снижении размера установщика для 64-разрядных систем на 6.33%, но размер 32-разрядных сборок немного увеличился (на 0.04%). Например, итоговый размер mini_installer.exe для 64-разрядных систем при сборке при помощи Clang составил 46.27 MB, а при сборке в MSVC - 49.4 MB. При сборке в Clang размер chrome.dll уменьшился на 5.1%, а chrome.exe на 1.2%, но размер chrome_child.dll увеличился на 10.8%.

При включении оптимизаций на этапе генерации кода (LTCG) и учёта данных профилирования (PGO), Clang генерировал код немного большего размера для 64-разрядных систем при установке режима оптимизации "/O2". При выборе режиме "/Os" наоборот, код Clang получался более компактным, чем MSVC. При этом результат сборки в Clang лучше поддавался сжатию LZMA. При измерении производительности код, собранный в Clang и MSVC, показал примерно одинаковые результаты. В отдельных тестах наблюдалось расхождение на уровне 5%, где-то выигрывал Clang, а где-то MSVC.

Так как режимы оптимизации LTCG и PGO использовались MSVC, но пока не используются при сборке релизов Chrome в Clang, имеется определённый задел для дальнейшего улучшения сборок на базе Clang. Различий в стабильности работы сборок в Clang и MSVC не выявлено. По времени локальной сборки Clang отстаёт от MSVC примерно на 15%, но сборка с отладочной информацией в распределённом сборочном сервисе Goma производится быстрее.

Проект перевода Windows-сборок Chrome на Clang начался в 2013 году и привёл к существенному улучшению в Clang поддержки Windows. Ключевым мотивом перехода на Clang стало желание задействовать единый компилятор для всех поддерживаемых платформ и унифицировать сборочный инструментарий. Доводы в пользу единого компилятора:

  • Использование при разработке Chrome многочисленных сопутствующих инструментов (ASan, CFI, ClusterFuzz), которые поддерживаются в Clang, но не сочетаются с MSVC;
  • Возможность написания плагинов к Clang для добавления специфичных для кодовой базы Chromium проверок и предупреждений;
  • Возможность применения инструментов Clang для рефакторинга кода;
  • Включение в систему поиска по исходным текстам Chromium кода, специфичного для Windiows;
  • Желание использовать открытый инструментарий для сборки открытого проекта Chromium;
  • Унификация сборочного инструментария, Chrome поддерживает 6 платформ, но большинство разработчиков знакомы с 1-3 платформами, что может создавать проблемы с компиляцией патчей на незнакомых платформах и воспроизведением специфичных для иных сборочных инструментариев ошибок в своём окружении;
  • Возможность использования специфичных для компилятора микро-оптимизаций для всех платформ;
  • Упрощение кросс-компиляции - работая в Linux, можно работать с кодом, специфичным для Windows;
  • Оперативное выявление проблем через обеспечение непрерывных сборок текущей экспериментальной ветки Chrome при помощи текущей экспериментельной ветки (trunk) Clang. Использование нерерывных сборок позволяет быстро переходить на новые версии компилятора, в то время как переход на новую версию MSVC занимал год или больше из-за длительного процесса выявления регрессий и согласования исправления выявленных в компиляторе ошибок;
  • Трудность перехода на новые версии стандарта C++ при применении разных компиляторов;
  • Возможность приоритетного развития определённых возможностей в компиляторе, не дожидаясь когда эти возможности будут готовы реализовать разработчики MSVC.

Плюсы использования Clang вместо Visual C++:

  • Поддержка 64-разрядных ассемблерных inline-вставок в Clang, которые активно используется в коде библиотеки libyuv для оптимизации декодирования форматов видео;
  • Возможность применения единого компилятора на разных платформах. Сборка разными компиляторами может способствовать выявлению дополнительных ошибок, но по мнению разработчиков Chrome средств диагностики Clang достаточно для выявления большинства проблем, а если появятся новые методы диагностики, то их можно перенести в Clang;
  • Возможность использования Address Sanitizer для выявления проблем при работе с памятью;
  • Clang может генерировать более быстрый код, если не используются оптимизации LTCG и PGO;
  • Широкие средства диагностики в Clang с рекомендациями по устранению ошибок.

Минусы перевода проектов на Clang:

  • Отсутствие в Clang поддержки расширений C++/CX и конструкции #import "foo.dll";
  • Наличие платной поддержки MSVC, в то время как патчи к Clang нужно писать самостоятельно или привлекать представителей из сообщества;
  • В Clang отсутствуют некоторые расширенные возможности отладки, такие как "Edit & Continue".


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.llvm.org/2018/03/c...)
  2. OpenNews: Google перешел на Clang при формировании сборки Chrome для Linux
  3. OpenNews: Браузер Chrome переходит с GTK+ на собственный графический стек Aura
  4. OpenNews: Android NDK отказывается от GCC в пользу Clang
  5. OpenNews: Проект OpenBSD перешёл по умолчанию на Clang для платформ amd64 и i386
  6. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, clang, llvm
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  • 1.1, Ilya Indigo, 11:30, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Хочу увидеть новость в которой Mesa-у, хотя бы опционально и экспирементально, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:49, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    да ладно. gcc еще та помойка, которая постоянно ломает кодогенерацию.
     
     
  • 3.7, Ilya Indigo, 11:56, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Не так уж и часто, по сравнению с пайтон Переход от gcc6 к gcc7 ничто по сравне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним, 14:08, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так ведь все знают, что разные версии компилятора мягче и фиолетовее разных верс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, XoRe, 14:44, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> да ладно. gcc еще та помойка, которая постоянно ломает кодогенерацию.
    > Не так уж и часто, по сравнению с пайтон.

    Боюсь, сравнение не корректное.
    Во первых, сравнивать компилируемые и интерпретируемые языки...
    Вот вторых, у питона разные версии *языка*, а gcc продолжает компилировать тот же язык.

     
     
  • 5.28, Ilya Indigo, 14:49, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> да ладно. gcc еще та помойка, которая постоянно ломает кодогенерацию.
    >> Не так уж и часто, по сравнению с пайтон.
    > Боюсь, сравнение не корректное.
    > Во первых, сравнивать компилируемые и интерпретируемые языки...
    > Вот вторых, у питона разные версии *языка*, а gcc продолжает компилировать тот
    > же язык.

    Согласен, но называть gcc помойкой тем более не корректно.

     
  • 2.11, Аноним, 12:16, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Сама меза как собиралась при помощи GCC, так и не прекращала. LLVM (не Clang) используется в Mesa при компиляции GLSL-шейдеров для выполнения на GPU, чего GCC никогда не умел.
     
     
  • 3.13, Ilya Indigo, 12:24, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Сама меза как собиралась при помощи GCC, так и не прекращала. LLVM (не Clang) используется в Mesa при компиляции GLSL-шейдеров для выполнения на GPU, чего GCC никогда не умел.

    Благодарю за разъяснение.

     
  • 1.2, adolfus, 11:34, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Все думают, что этот шланг просто так ради интереса стартанули Типа, чтобы gcc ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:22, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Учитвая, что в MS активно занялись развитием Шланга, а свой компилятор забросили... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, Аноним, 12:28, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Его стартанули корпорасты-пермиссивщики Зачем 8212 надеюсь, не надо объяснят... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:59, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Надо Зачем Компилятор не определяет лицензию скомпилированного бинарника А li... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 14:08, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У них на GPL аллергия.
     
  • 4.24, Аноним, 14:08, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    точно напомнить забытое исключение из gcc А то ведь получалось - компили... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Аноним, 14:54, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если у вас нет своего бесплатного компилятора, то с одной стороны, вам может вык... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, Аноним, 15:56, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А как же возможность продавать свой более быстрый, оптимизированный проприетар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.36, iZEN, 16:01, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компилятор не определяет лицензию скомпилированного бинарника.

    Если в рантайме используется код библиотеки компилятора или ещё какой формат данных времени выполнения, то компилятор задаёт степень лицензионной чистоты выполняемого кода. Например, во FreeBSD до сих пор используется код времени выполнения внутри линковщика времени выполнения под лицензией GPL, несмотря на то, что система компилируется и собирается LLVM/Clang-5.0.1.

     
  • 3.32, iPony, 15:53, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Технические причины в том числе. Не всем нравятся танцы с гиппопотамами
    https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2005-11/msg00918.html

    Но то такое. Обычно самые ратовали за "свободу" почему то против конкуренции причём от открытого продукта.

     
     
  • 4.34, Andrey Mitrofanov, 15:57, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Технические причины в том числе. Не всем нравятся танцы с гиппопотамами
    > https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2005-11/msg00918.html

    " Unless I am mistaken about the LLVM, it has no such user community. "

    С 2005ого это поменялось.  #путькуспеху

     
  • 1.3, Аноним, 11:41, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Я бы хотел уточнить, свободного или открытого (коньпелятора)?
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:53, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Тогда стоит уточнить, свободного в какой версии разработчика, потребителя или к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:57, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вы тот ещё демагог и словесный эквилибрист Право 3 Возможность действовать,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним, 15:16, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бодро подытожили, спасибо. Даже как-то и дискутировать ни к чему.
     
  • 1.4, Аноним, 11:43, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ясень пень, что меньше При компиляции MSVC свои зонды добавляет А так только г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:01, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Сейчас бы в век терабайтных дисков считать проценты от мегабайтов
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:07, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Им надо по сети обновления накатывать, а там каждый лишний байт потенциально уве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, Аноним, 12:32, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А, ну можно не считать, правда, чего уж там.
     
  • 2.19, Диалектик, 13:15, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    То-то все кому не лень придумывают всякие там webp hevc opus.., зачем? Анон уже купил винт на терабайт!
     
  • 1.10, none_first, 12:09, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    виндяцкие привязки очень портят жизнь разрабам хрома https://habrahabr.ru/company/infopulse/blog/350126/
     
     
  • 2.20, iPony, 13:38, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не без этого. Но мне кажется, что линуксовая видеосистема им побольше посолила :)

    > Supporting GPU features on Linux is a nightmare (I know from dealing with the GPU sandbox). (c)

     
  • 1.16, Аноним, 12:39, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Таки может соберут Qt WebEngine mingw-w64 даже ?
     
  • 1.25, Аноним, 14:13, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это как они на андроиде клангом собирают На андроиде разве все приложения не ja... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 15:58, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На андроиде разве все приложения не java?

    Нет.

     
  • 1.26, ыы, 14:33, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > сократить размер исполняемого файла на 8%

    В этом месте вероятно надо начать истомно стонать ....

     
     
  • 2.31, ryoken, 15:30, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В этом месте вероятно надо начать истомно стонать ....

    Так что ж мешает-то..? :)

     

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