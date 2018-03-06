06.03.2018 10:04  Сборка Chrome для Windows переведена на использование Clang

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|4.27, XoRe, 14:44, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> да ладно. gcc еще та помойка, которая постоянно ломает кодогенерацию.
> Не так уж и часто, по сравнению с пайтон.
Боюсь, сравнение не корректное.
Во первых, сравнивать компилируемые и интерпретируемые языки...
Вот вторых, у питона разные версии *языка*, а gcc продолжает компилировать тот же язык.
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|5.28, Ilya Indigo, 14:49, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> да ладно. gcc еще та помойка, которая постоянно ломает кодогенерацию.
>> Не так уж и часто, по сравнению с пайтон.
> Боюсь, сравнение не корректное.
> Во первых, сравнивать компилируемые и интерпретируемые языки...
> Вот вторых, у питона разные версии *языка*, а gcc продолжает компилировать тот
> же язык.
Согласен, но называть gcc помойкой тем более не корректно.
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|2.11, Аноним, 12:16, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+11 +/–
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Сама меза как собиралась при помощи GCC, так и не прекращала. LLVM (не Clang) используется в Mesa при компиляции GLSL-шейдеров для выполнения на GPU, чего GCC никогда не умел.
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|3.13, Ilya Indigo, 12:24, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> Сама меза как собиралась при помощи GCC, так и не прекращала. LLVM (не Clang) используется в Mesa при компиляции GLSL-шейдеров для выполнения на GPU, чего GCC никогда не умел.
Благодарю за разъяснение.
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|4.36, iZEN, 16:01, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Компилятор не определяет лицензию скомпилированного бинарника.
Если в рантайме используется код библиотеки компилятора или ещё какой формат данных времени выполнения, то компилятор задаёт степень лицензионной чистоты выполняемого кода. Например, во FreeBSD до сих пор используется код времени выполнения внутри линковщика времени выполнения под лицензией GPL, несмотря на то, что система компилируется и собирается LLVM/Clang-5.0.1.
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|2.20, iPony, 13:38, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не без этого. Но мне кажется, что линуксовая видеосистема им побольше посолила :)
> Supporting GPU features on Linux is a nightmare (I know from dealing with the GPU sandbox). (c)
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