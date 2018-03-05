05.03.2018 11:13  Шестой кандидат в релизы браузера Otter

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|2.13, Crazy Alex, 13:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну, часть описанного реализовать проблематично, часть вполне прилично делается и сейчас расширениями (хм, или делалась, пока XUL не сломали?) - но в целом отличное описание и очень мало того, что я бы НЕ хотел видеть в браузере.
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|2.5, Anonymoustus, 12:27, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Не Opera 12, а Opera Classic в целом, какой она была где-то с 6-й или 7-й версии по 12-ю.
Это единственный популярный (были ещё такие малоизвестные, да) браузер в истории Интернета, сделанный для людей, а не для компании-производителя или больной фантазии отдельных программистов. Ни за каким браузером больше люди не вздыхают с сожалением.
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