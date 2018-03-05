05.03.2018 11:13  Шестой кандидат в релизы браузера Otter

Доступен шестой кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

Добавлена начальная реализация панели с "Историей вкладок";

Незначительные оптимизации;

Известные проблемы: новый бэкенд для сохранения истории не сохраняет значки сайтов (favicon).

Выпуск продолжает серию кандидатов в релизы перед выпуском 1.0, однако заморозка кодовой базы ещё не состоялась и продолжается наращивание функциональности. При этом начиная с данного выпуска разработчики собираются сфокусировать внимание на улучшении стабильности и устранении ошибок.