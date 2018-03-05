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05.03.2018 11:13  Шестой кандидат в релизы браузера Otter

Доступен шестой кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная реализация панели с "Историей вкладок";
  • Незначительные оптимизации;
  • Известные проблемы: новый бэкенд для сохранения истории не сохраняет значки сайтов (favicon).

Выпуск продолжает серию кандидатов в релизы перед выпуском 1.0, однако заморозка кодовой базы ещё не состоялась и продолжается наращивание функциональности. При этом начиная с данного выпуска разработчики собираются сфокусировать внимание на улучшении стабильности и устранении ошибок.



  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Пятый кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
  4. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, opera
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  • 1.1, Аноним, 11:50, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Передайте автору https://pastebin.com/raw/aD1mXv6X
     
     
  • 2.6, Визирь, 12:34, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Подтарчиваете Сэр?

    Возникло ощущение такое после прочтения первого абзаца.

     
  • 2.7, Аноним, 12:47, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    зачетный батхерт я поржал, дочитал пока 1/10ю всего ранта
     
  • 2.12, Аноним, 13:47, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > position:float

    Кто здесь?!

     
  • 2.13, Crazy Alex, 13:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну, часть описанного реализовать проблематично, часть вполне прилично делается и сейчас расширениями (хм, или делалась, пока XUL не сломали?) - но в целом отличное описание и очень мало того, что я бы НЕ хотел видеть в браузере.
     
     
  • 3.16, Аноним, 14:05, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какого рода проблемы? Что лишнее? Ты выскажись, не стесняйся
     
  • 1.2, Андрей, 12:04, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да что вы все Opera 12 пытаетесь воскресить-то?
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:05, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Браузер, который делали от настоящей жопной боли, т е с высоким уровнем мотивац... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 12:21, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вопрос вкусов и предпочтений. Кому-то он нравился.
     
  • 2.5, Anonymoustus, 12:27, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Не Opera 12, а Opera Classic в целом, какой она была где-то с 6-й или 7-й версии по 12-ю.

    Это единственный популярный (были ещё такие малоизвестные, да) браузер в истории Интернета, сделанный для людей, а не для компании-производителя или больной фантазии отдельных программистов. Ни за каким браузером больше люди не вздыхают с сожалением.

     
  • 1.8, Аноним, 12:49, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А группировку вкладок объединение нескольких вкладок в группу, сворачиваемую в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:01, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это есть в Vivaldi и да, оно уже не тормозит как раньше единственное но , кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, paulus, 13:36, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >единственное "но"

    На линуксе годами не может видос в полный экран (без рамок).., в вивальду его.

     
  • 3.14, Crazy Alex, 13:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А то, что он закрытая непонятная хрень - ничего?
     
     
  • 4.15, Gannet, 14:03, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    плохо
     
  • 1.17, Аноним, 14:26, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите технически возможно ли прикрутить более современный движок чем WebKit... весь текст скрыт [показать]
     

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